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Мир постапокалипсиса: как выглядят бомбоубежища в разных странах

После заявлений депутатов Госдумы о том, что в случае вступления Финляндии в НАТО ее объекты станут целями российских войск, телеканал CNBC показал, как выглядит бомбоубежище в Хельсинки. Укрытие построено на случай ядерной войны и оборудовано не только всеми системами безопасности, но также кафетериями, детскими игровыми комнатами, библиотеками, комнатами психологической разгрузки, спортзалами и даже полями для мини-футбола.

Однако не все бомбоубежища в мире содержатся в готовом к использованию состоянии. Значительная их часть превращена в музеи. Например, в Германии по бывшим укрытиям времен ГДР водят экскурсии. Посетителям предлагают примерить противогазы и защитные костюмы от радиации. В Великобритании ряд бомбоубежищ был выставлен правительством на аукцион.

Некоторым бункерам стараются дать новую «мирную» жизнь: во Франкфурте бомбоубежище переделали в музыкальную студию, в Шанхае – в ночной клуб, в Стокгольме – в элитный подземный дом.

Впрочем, в других странах бомбоубежища, как и прежде, – часть повседневной жизни. Так, жители Израиля прячутся в укрытиях во время ракетных атак из сектора Газа. К посещению бомбоубежищ там привыкли. Дети во время обстрелов делают уроки в специальных комнатах, а взрослые продолжают офисную работу – удаленно через Интернет.

Как выглядят бомбоубежища в разных странах — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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