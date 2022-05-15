Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Теннисист Медведев высказался о ситуации на Украине 22:20
Швейцарцы одобрили изъятие органов после смерти по умолчанию 22:17
В Чехии предупредили Запад о жертвах и убытках из-за Украины... 22:12
Овечкин рассказал, как уколы и «волшебная таблетка» помогли ему играть... 22:03
Захарова: «Евровидение-2022» показало, что унижать Европу... 22:00
Стилист назвала самые актуальные цвета и фасоны джинсов 21:54
Президент Латвии Левитс поддержал решение Рижской думы снести памятник... 21:52
WP: санкции против России могут лишить США «суперсилы» 21:45
В Минобороны Белоруссии не исключают военных провокаций со... 21:42
Экс-игрок «Краснодара» Деменко заявил, что... 21:37
Фото

Яровая, Луговой, Слуцкий: кто пришел на поминки по Жириновскому в 40-й день его смерти

15 мая на Новодевичьем кладбище Москвы прошли поминки на 40-й день после смерти Владимира Жириновского. Депутаты и сенаторы, активисты партии и соратники политика возложили цветы к могиле основателя ЛДПР, почтив его память

«Владимир Жириновский искренне любил Россию. Был Пророком в своем Отечестве. Блестяще образованный человек, знавший несколько языков, написавший десятки книг. Его смерть стала утратой для всего Русского мира. Высказывания основателя ЛДПР будут актуальны на протяжении многих десятков лет», — отмечается в релизе партии.

Врио главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что «40 дней пронеслись как одно мгновение и ничего не поменялось — все те же скорбь и боль, что мы остались без Вождя и Учителя».

«Мы отдали дань памяти Великому Человеку и сплотились за это время еще больше», — подчеркнул он. О том, как прошли поминки, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция России на Украине. День 81-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 81-й день
«Жаловались на тяжелые условия и нехватку боеприпасов». Что происходит на «Азовстали»
Daily Express: на «Азовстали» в Мариуполе могут находиться трое британцев
«Сдерживание любой агрессии со стороны России». У НАТО новый курс
Госсекретарь США Блинкен: в стратегии НАТО деятельность РФ могут назвать «прямой угрозой»
Швеция официально приняла решение о подаче заявки на членство в НАТО
В Чехии предупредили Запад о жертвах и убытках из-за Украины
Глава дипломатии ЕС Боррель: согласие по эмбарго на нефть из РФ будет достигнуто
Швейцарцы одобрили изъятие органов после смерти по умолчанию
Новости
В Стокгольме уверены, что смогут преодолеть разногласия с Турцией по НАТО
Князь Монако Альбер II появился в одиночестве на футбольном матче
Теннисист Медведев высказался о ситуации на Украине
Овечкин рассказал, как уколы и «волшебная таблетка» помогли ему играть с травмой в Кубке Стэнли
Захарова: «Евровидение-2022» показало, что унижать Европу сейчас в тренде
Стилист назвала самые актуальные цвета и фасоны джинсов
Президент Латвии Левитс поддержал решение Рижской думы снести памятник Освободителям Риги
Все новости
Возникли разногласия. В Евросоюзе обсуждают, как покупать российский газ
Bloomberg: в ЕС разработали механизм покупки российского газа без нарушения санкций
Шольц ушел от ответа. Чем закончился скандал вокруг посла Украины в ФРГ
Канцлер Германии Шольц оставил без комментариев слова посла Украины о ливерной колбасе
«Разработка гиперзвуковых ракет – это способ впустую потратить миллиарды»
Попытка догнать Россию в области гиперзвука может обернуться финансовой катастрофой для США
Исчезнувший город и огненные шары. Разгадка «аномалий» Плещеева озера
Почему на Плещеевом озере наблюдаются огненные шары и другие аномалии
Для задушевных бесед: как оформить садовый павильон
Дизайнер Наумова предложила декорировать садовые беседки корзинами с книгами
В Госдуме предложили забыть о «Евровидении», «как будто его и нет»
Украинская группа Kalush Orchestra победила на «Евровидении-2022» в итальянском Турине
Как прошло «Евровидение-2022»
В России представлен китайский конкурент «Газели» на батарейках
NEMO: владение китайским электрогрузовиком WOLV FC25 обойдется в 2,72 млн рублей за 5 лет
«Открыто помогает Путину». В Италии осудили политика, выступившего против расширения НАТО
Президент и премьер Финляндии заявили об официальном решении вступить в НАТО
Как россиянам выгоднее всего купить смартфон
Автор YouTube-канала «Польза NET» рассказал, как сэкономить при покупке нового смартфона в России
Швеция поставила Украине зенитки 1932 года. Как их сможет применять ВСУ
Зачем Киеву нужны шведские зенитные орудия времен Второй мировой войны
Служба пацифиста: как отказчики от военной службы отдают долг Родине
Правозащитник Кривенко рассказал о возможности несения альтернативной службы в случае мобилизации
«Он — чистое зло». В США подросток-расист убил 10 человек в прямом эфире
Президент США Байден призвал бороться с терроризмом после шутинга в Буффало

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+