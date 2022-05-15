Яровая, Луговой, Слуцкий: кто пришел на поминки по Жириновскому в 40-й день его смерти

15 мая на Новодевичьем кладбище Москвы прошли поминки на 40-й день после смерти Владимира Жириновского. Депутаты и сенаторы, активисты партии и соратники политика возложили цветы к могиле основателя ЛДПР, почтив его память



«Владимир Жириновский искренне любил Россию. Был Пророком в своем Отечестве. Блестяще образованный человек, знавший несколько языков, написавший десятки книг. Его смерть стала утратой для всего Русского мира. Высказывания основателя ЛДПР будут актуальны на протяжении многих десятков лет», — отмечается в релизе партии.



Врио главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что «40 дней пронеслись как одно мгновение и ничего не поменялось — все те же скорбь и боль, что мы остались без Вождя и Учителя».



«Мы отдали дань памяти Великому Человеку и сплотились за это время еще больше», — подчеркнул он. О том, как прошли поминки, — в фотогалерее «Газеты.Ru».