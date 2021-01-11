Число пострадавших в ДТП с военной колонной в Подмосковье выросло до 41

В результате ДТП с военными автобусами в Подмосковье пострадал 41 человек. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник.

«Пострадал 41 человек, погибло четыре», — говорится в сообщении.

Авария произошла днем 11 января в районе церкви Александра Невского на Новорижском шоссе. По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением и врезался в колонну военных автобусов. Минобороны подтвердило гибель четырех человек. В настоящее время водитель грузовика задержан.

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