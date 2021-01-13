На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области опрокинулся автобус

В Красносулинском районе Ростовской области опрокинулся автобус. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Авария произошла на 974-км трассы М-4 «Дон». В результате опрокидывания автобуса есть пострадавшие.
Официальная информация о числе пострадавших и о их состоянии не приводится.
По данным источника РИА «Новости» в результате ДТП четыре человека пострадали, еще один погиб. Собеседник агентства уточнил, что маршрутный автобус следовал из Москвы в Луганск. Всего в машине находились 15 человек.
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