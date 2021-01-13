На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области опрокинулся автобус

В Красносулинском районе Ростовской области опрокинулся автобус. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Авария произошла на 974-км трассы М-4 «Дон». В результате опрокидывания автобуса есть пострадавшие.

Официальная информация о числе пострадавших и о их состоянии не приводится.

По данным источника РИА «Новости» в результате ДТП четыре человека пострадали, еще один погиб. Собеседник агентства уточнил, что маршрутный автобус следовал из Москвы в Луганск. Всего в машине находились 15 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Четыре человека погибли и трое детей пострадали в ДТП под Ростовом

— В Нижнем Новгороде автокран протаранил восемь машин

— На Ставрополье столкнулись восемь машин