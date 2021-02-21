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На МКАД опрокинулся грузовик с песком

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На МКАД затруднено движение из-за опрокидывания самосвала с песком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария случилась в районе 17-го км МКАД на внутренней стороне. «Произошло опрокидывание самосвала, груженного песком. В результате движение транспорта затруднено», — уточнил собеседник агентства.

На месте ДТП работают спасатели и правоохранители, обстоятельства случившегося устанавливаются. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее сообщалось, что автомобиль протаранил остановку на западе Москвы.

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