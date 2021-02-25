В ОП объяснили необходимость ввести дополнительные требования к западными IT-платформам

В России необходимо разработать дополнительные требования к зарубежным IT-платформам, сообщил член Общественной палаты РФ Вадим Виноградов, подводя итоги круглого стол «Диалог с цифровым гигантом», который прошел в ОП 25 февраля.



«Новые меры, безусловно, нужны, поскольку Россия, как и другие правопорядки, все чаще сталкивается с тем, что иностранные площадки не соблюдают национальные законы, игнорируют выписанные штрафы. Одним из важнейших шагов к решению этой проблемы будет создание в России официальных представительств зарубежных технологических компаний. Также это будет способствовать соблюдению цифровых прав граждан», — сообщил он «Газете.Ru».



Российский рынок – важное направления для иностранного цифрового бизнеса, поэтому Россия имеет полное право рассчитывать на уважение своих законов, продолжает Виноградов.



«Большинство стран столкнулось с необходимостью актуализировать законодательство в IT-сфере. Мы можем судить об этом на примере Евросоюза, Канады, Австралии, Турции и других государств. К примеру, власти Франции настаивают на том, чтобы право применять санкции к нарушителям из числа глобальных онлайн-платформ появилось у каждого из 27 государств в составе ЕС», — пояснил он.



Иностранные онлайн-площадки после введения дополнительных требований к ним не уходят с рынка, а адаптируются к новому регулированию, заметил эксперт.



«Об этом свидетельствует пример Турции, уже обязавшей иностранные IT-компании открывать представительства на своей территории под угрозой ограничения рекламной деятельности. Прийти к соглашению с зарубежными цифровыми корпорациями смогло и правительство Австралии, обязавшего онлайн-платформы платить местным СМИ за размещение их контента», — заключил он.