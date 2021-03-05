В Москве подорожает эвакуация автомобилей

С 5 апреля 2021 года изменится стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что новые тарифы введут с учетом пересчета экономически обоснованной цены, в которую входят реальные затраты города на эвакуацию: стоимость топлива, зарплата водителям и техникам, деньги на ремонт и обслуживание эвакуаторов. Изменения не коснутся тех, кто паркуется по правилам.

«А тем водителям, чьи автомобили все-таки попали на спецстоянку, мы идем навстречу и устанавливаем более низкие тарифы, чем реальная стоимость эвакуации, — при условии, что эвакуация будет оплачена вовремя», — заявили в департаменте.

Так, перемещение автомобиля категории В с мощностью двигателя от 80 л. с. до 250 л. с. в этом году обходится Москве в 9130 рублей. Водителям, которые оплатят его в течение 60 дней после получения машины со спецстоянки, это будет стоить 6450 рублей. Если оплатить еще до получения машины, как делают 85% водителей, то предоставляется дополнительная скидка 25% — и эвакуация обойдется в 4837 рублей.