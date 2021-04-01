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Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
На месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года На месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
На месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года На месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года

Пять автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве

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Пять легковых автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция на своей странице в Twitter.

Инцидент произошел на внешней стороне Садового кольца, автомобили столкнулись при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

«По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную сторону движения, где и совершил столкновение с 4 а/м», – отмечает ведомство.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель, она была госпитализирована. На данный момент других данных о пострадавших нет.

На месте ДТП движение осуществляется по одной из трех полос, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и городских экстренных служб.

23 марта на севере Москвы водитель Mercedes сбил двух женщин, после чего оставил машину и скрылся с места преступления. Пострадавших госпитализировали, в дальнейшем они скончались. Подозреваемый был задержан.

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