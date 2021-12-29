Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
В Роскосмосе прокомментировали сообщения о невыходе блока... 16:54
Россия может стать для Кубы основным туристическим рынком... 16:50
Отец 9-летней студентки МГУ рассказал о тратах на ее... 16:50
Футболист «Спартака» рассказал об изменениях жизни в Крыму 16:49
На Украине усомнились во вторжении России 16:44
Hyundai прекратила разработку новых двигателей внутреннего сгорания 16:44
Ростуризм предложил ввести невозвратный тариф для отелей 16:43
Стерлинг назвал дату реванша с Петром Яном 16:43
Панина раскритиковали за возвращение в Россию 16:38
Стала известна причина пожара в больнице Красноярска 16:38
Фото

Отбивают лед молотком. Что стало с иномарками, привезенными из Японии во Владивосток

Опубликованы фотографии, сделанные во время разгрузки иномарок с корабля Sun Rio во Владивостоке. В ходе морского путешествия автомобили оказались покрыты толстым слоем льда и снега.
Ледяная корка образовалась из-за сильных волн и ветра. На кадрах можно разглядеть автомобили японских моделей, в том числе Honda Fit, Toyota Tank и Nissan Leaf. В ходе разгрузки рабочим пришлось сбивать ее молотком, рискуя повредить кузов. По словам автоэкспертов, с машинами все должно быть в порядке, если лед не нарушил их герметичность. Тем не менее, морская вода могла привести к коррозии.

Как разгружают замороженные автомобили из Японии в порту Владивостока — в фотогалерее «Газеты.Ru»

Скопировать ссылку
Картина дня
Российский паспорт нельзя будет купить. Что нового в законопроекте о гражданстве
Внесенный в Госдуму законопроект о гражданстве РФ будет принят в начале 2022 года
«Его просто выкинули». Кто виноват в гибели мальчика, замерзшего в Подмосковье
Погибший в Дубне 11-летний ребенок рос в неблагополучной семье, прокуратура начала проверку
«Маленькие злые гномы» и Додон: экс-главу Молдовы подозревают в хищении $12 млн
Игоря Додона признали подозреваемым по делу 13-летней давности
Кадыров заявил, что не входит в близкий круг Путина
Названа дата выхода назальной формы вакцины «Спутник V»
Хованский не знает, почему следствие смягчилось по отношению к нему
В Татарстане уволили чиновницу, которая резко высказалась о приезде русских
Новости
В Роскосмосе прокомментировали сообщения о невыходе блока «Персей» на нужную орбиту
Россия может стать для Кубы основным туристическим рынком к 2024 году
Отец 9-летней студентки МГУ рассказал о тратах на ее обучение
Футболист «Спартака» рассказал об изменениях жизни в Крыму
На Украине усомнились во вторжении России
Hyundai прекратила разработку новых двигателей внутреннего сгорания
Ростуризм предложил ввести невозвратный тариф для отелей
Все новости
Как выглядеть в Новый год лучше всех
Домашние процедуры с wow-эффектом для тех, кто устал
От «Ориона» до «Охотника». Как работают российские беспилотники
Рой дронов-беспилотников может появиться у России раньше, чем у США
Верните зарядку, уберите камеры. Что должно измениться в смартфонах
Портал Android Authority выдвинул пять требований к смартфонам 2022 года
От Билли Айлиш до мс улыбочки: 15 альбомов года
Главные альбомы 2021 года по версии «Газеты.Ru»
Как пережить Новый год и не отравиться
Какие продукты за новогодним столом могут быть опасны
Дуров против Маска. В чью криптовалюту вкладываться
Криптоэксперты разошлись во мнении о перспективах Toncoin и Dogecoin
Гришки больше нет: умер один из братьев Богдановых
«Это обязательство России в рамках Совета Европы». Могут ли вернуть смертную казнь
Судья КС РФ Зорькин допустил возвращение смертной казни в России
«Отчуждение его добило»: как прошли последние годы жизни Тарковского в эмиграции
35 лет назад умер Андрей Тарковский
«Александр» против «Наполеона»: как русский бриг разгромил французскую эскадру
215 лет назад один корабль российского флота обратил в бегство эскадру французов
Термоядерный реактор токамак: мегасайенс-проект с уникальными характеристиками
Уникальная термоядерная установка заработала в РФ в этом году
«Так делают только победители»: в ЕС рассказали об отношении к поведению России
Боррель назвал «неприемлемыми» требования России о нерасширении НАТО
«После нас хоть потоп»: как Помпадур организовывала оргии и способствовала Просвещению
300 лет назад родилась самая известная королевская фаворитка мадам Помпадур

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+