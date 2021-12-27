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От Мягкова до Градского. Кого мы потеряли в 2021 году

В этом году не стало многих талантливых актеров, режиссеров, музыкантов, спортсменов. Ушедшие навсегда вписали свои имена в историю. Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, французский актер Жан-Поль Бельмондо, американские телеведущий Ларри Кинг и издатель Ларри Флинт, актеры Андрей Мягков и Виктор Евграфов, советский тяжелоатлет Юрий Власов, бывший декан журфака МГУ Ясен Засурский, композитор Александр Градский — «Газета.Ru» вспоминает отечественных и зарубежных знаменитостей, ушедших из жизни в 2021 году.

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