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Фото

Опубликованы первые фото нового модельного ряда «Москвича»

Московский автомобильный завод «Москвич» представил свой примерный модельный ряд. Фотографии новой линейки показали в среду, 6 июля, на презентации, которая прошла в здании завода.

«Правительство Москвы вернуло себе в собственность пакет этого завода. На первом этапе будем заниматься крупноузловой сборкой машин из дружественных нам стран. На втором этапе — более глубокой локализацией этого производства. Параллельно этим процессам, с сегодняшнего дня начинаем работать над созданием собственной платформы электромобилей под названием «Москвич», — заявил Сергей Собянин на мероприятии.

Судя по снимкам с презентации, компания планирует выпускать автомобили С-класса, кроссовер и электромобиль. Во внешности пока еще не брендированных эмблемой нового «Москвича» моделей распознаются автомобили китайской автокомпании JAC, в частности, кроссоверы JAC JS4 и JS7.

Как будут выглядеть новые «Москвичи» — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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