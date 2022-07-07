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Борис Джонсон уходит в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку. Он продолжит исполнять обязанности премьер-министра до октября, когда состоятся выборы нового главы правящей партии.

Новый скандал вокруг премьер-министра Великобритании разразился после того, как ему пришлось извиняться за своего протеже в партии консерваторов Кристофера Пинчера. Достоянием общественности стал факт, что находящийся в состоянии алкогольного опьянения Пинчер приставал в клубе к двум мужчинам. Несмотря на отставку протеже Джонсона, правительство страны ополчилось на премьера.

За двое суток более 50 сотрудников правительства, включая двух ключевых членов кабмина – министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид — ушли в отставку. Назначенные Джонсоном на их места чиновники также уволились уже на следующий день. Как показал опрос YouGov, отставку Джонсона поддержали две трети британцев. Оставшись без сторонников, под давлением общественности премьер-министр вынужден был покинуть свой пост.

Яркие события премьерства Бориса Джонсона — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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