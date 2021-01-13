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Экономполитика

Bank of America: победа Байдена может помочь российской экономике

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Bank of America предсказал позитивные изменения для рынка РФ при Байдене

Bank of America считает, что победа Джо Байдена на выборах президента может иметь позитивные последствия для российского рынка. США при демократах могут более конструктивно подойти к отношениям с РФ, поэтому у российских активов создается потенциал для роста цен. Однако Байдену нужно будет пересмотреть санкции против Москвы — возврат к статус-кво уже невозможен.

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Россия в 2021 году по-прежнему рискует вновь оказаться под санкционным ударом США, однако победа демократа Джо Байдена может принести с собой и положительные изменения в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом сообщается в аналитическом прогнозе Bank of America, передает РБК.

Новая администрация Штатов может более конструктивно подойти к двусторонним отношениям, благодаря чему у российских активов может вырасти рыночная цена. Позитивный эффект это окажет и на рынок — однако нужны конкретные изменения.

Джо Байдену предстоит полностью «переизобрести» подход к санкциям и выработать целостную стратегию. Америка не может просто вернуться к статус-кво, который был до президентства Дональда Трампа.

Сейчас отношения РФ и США находятся «практически на дне», и дальнейшее их ухудшение без угроз всему миру практически нереально, полагают в BoA. Поэтому байденовской администрации стоит стать более гибкой. Эксперты банка ждут, что политика Вашингтона станет более предсказуемой и менее напряженной. Однако новая «перезагрузка» — как при президентах Дмитрии Медведеве и Бараке Обаме — в отношениях с Кремлем вряд ли возможна, убеждены они.

«Подчеркну, что мы не говорим, что речь идет о радикальном улучшении отношений с Россией. <...> Эти отношения становятся более традиционными, более предсказуемыми и, надеемся, более стабильными», — заявил главный экономист BoA по России и СНГ Владимир Осаковский.

Важным направлением для улучшения отношений может стать продление договоренностей по разоружению, закрепленных в договоре СНВ-3. В этом заинтересованы обе стороны. Пространством для конструктивного диалога может стать и ситуация с ядерной программой Ирана.

Ухудшить отношения РФ и США могут любые события, подобные отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, если в участие в них Москвы будет подтверждено, считают в BoA. Напомним, РФ отрицает обвинения Великобритании в химатаке. Именно сфера геополитики остается для России направлением, где вероятнее всего могут возникнуть внезапные негативные факторы.

По итогам 2021 года аналитики BoA ожидают от российского ВВП восстановления темпов роста до +3,4% после падения в 2020 году на 3,8%. Полностью на докризисный уровень российская экономика вернется лишь в 2022 году.

Газета New York Times ранее отмечала, что несмотря на выраженную антироссийскую риторику, Байдену придется сотрудничать с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Это необходимо для решения многих ключевых для будущей американской администрации задач, среди которых — контроль над вооружениями, борьба с изменением климата и пандемией COVID-19, стабилизация ситуации на Ближнем Востоке, считает экс-директор Совета нацбезопасности США при Трампе Фиона Хилл.

Таким образом, сообщалось в материале, к России нужен двойственный подход. С одной стороны, Вашингтон пытается сдерживать амбиции Кремля, одновременно взаимодействуя с ним для решения международных проблем.

Одним из важнейших моментов для администрации Байдена будет продление ДСНВ. Влезать в дорогую гонку вооружений Вашингтон при демократах вряд ли захочет, заявила Хилл со ссылкой на экспертов, и поэтому, скорее всего, придется стабилизировать отношения для достижения приемлемого компромисса.

В начале декабря Джо Байден сообщил телеканалу CNN, что после инаугурации хочет изменить подход к внешней политике, сделав его многосторонним, привлекая союзников «для решения вопросов с Россией и Китаем».

Байден также обвинял действующего президента США Дональда Трампа в некомпетентном подходе к внешней политике. «Посмотрите, что он делает — сближается со всеми диктаторами и тычет пальцами в глаза всем нашим друзьям», — говорил представитель Демпартии.

24 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не может рассчитывать на динамичное улучшение двусторонних отношений с Соединенными Штатами после инаугурации нового президента США. По словам чиновника, кто бы ни оказался в Белом доме, оснований для быстрого налаживания отношений не будет. Российский дипломат объясняет такое положение инерционностью подходов к России, заложенной в доктринальных документах США и рядом принятых при Трампе документов.