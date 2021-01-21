Европарламент готовит новые санкции против «Северного потока — 2»

По данным авторитетного немецкого журнала Spiegel, в четверг 21 января евродепутаты могут рассмотреть вопрос о прекращении строительства российского газопровода «Северный поток – 2». Журнал ссылается на проект резолюции Европейского парламента.

По проекту документа, на который указывает издание, страны Евросоюза должны будут немедленно остановить реализацию российского газового проекта в Балтийском море. Повод для запрета строительства — ситуация с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Кроме того, в проекте резолюции Европарламента, по информации журнала, содержатся рекомендации о введении санкций против высокопоставленных физических и юридических лиц, причастных к решению об аресте и заключении Навального. Среди ограничительных мер называются передвижение по территории Евросоюза и заморозка активов.

Рекомендовано блокировать

Впрочем, даже в случае принятия резолюции Европарламентом санкции против «Северного потока-2» не будут вводиться автоматически.

Потребуется еще время на принятие соответствующего решения всеми 27 странами-членами Евросоюза.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, определяя позицию по СП-2, говорил, что Европейский союз не может препятствовать реализации этого проекта, поскольку речь идет об инициативе частных компаний.

При этом, как отметил Боррель, «газопровод не исключает и не отменяет стремления Европейского Союза к энергетической диверсификации».

Против попыток остановить строительство «Северного потока-2» выступал ранее также Восточный комитет немецкой экономики. В нем состоят компании, работающие со странами Восточной Европы и с Россией. Участники этого объединения считают, что отказ от СП-2 приведет к росту цен на энергоносители, а в итоге негативно скажется на восстановлении экономики ЕС после коронакризиса.

Напомним, блоггера и оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в московском аэропорту Шереметьево после его возвращения из Германии. Там он проходил лечение после предполагаемого отравления химическим веществом. По возвращении на родину Навального заключили под стражу на 30 суток. Как пояснили представители Федеральной системы исполнения наказаний, он был задержан за неоднократное нарушение требований к условно осужденному.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Общая мощность газопровода — 55 млрд кубометров газа в год. Ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» неоднократно задерживался, в итоге был запланирован на конец 2020 года, потом на начало текущего. Сейчас срок ввода передвинут на лето 2021 года.

Оказать давление на Россию

Как сообщает Spiegel, лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер утверждает, что после ареста Навального пришло время поговорить с Россией об «энергетической проблеме». «Это самый мощный инструмент, который у нас есть. Поэтому «Северный поток-2» — это один из способов оказания дальнейшего давления», — считает евродепутат.

Требование блокировать достройку российского газопровода готовы поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и «зеленых».

Как сообщалось, министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии уже готовы блокировать российский газовый проект в Европе. Польша и Чехия также дали ранее понять, что поддержат введение новых санкций по газопроводу.

Российские власти против политизации этой проблемы и настаивают на том, что газопровод в Европу — чисто коммерческий проект.

В октябре прошлого года Евросоюз уже вводил санкции против шести российских физлиц и Научно-исследовательского института органической химии и технологии после инцидента с отравлением Навального. В Кремле ограничения назвали «сознательным недружественным шагом», который повредит взаимоотношениям ЕС и России.