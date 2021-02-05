Антирекорды начала года: как подорожали продукты

Несмотря на введенные в конце прошлого года механизмы сдерживания цен, продукты питания продолжают дорожать. По данным Росстата, в январе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,7%, к январю прошлого года рост достиг 5,2%. Ускорение инфляции вызвано ростом цен на продукты питания — в январе к декабрю 2020-го они выросли на 1% и на 7,6% к январю прошлого года.

Наибольший рост показала плодоовощная продукция — он достиг 4,8% по сравнению с декабрем. В январе цены на помидоры выросли на 14,6%, виноград – на 13%, морковь – 8,2%, картофель – 7,1%, бананы – 6,5%, огурцы – 6%, лук репчатый – 5,3%.

Удорожание плодоовощной продукции в январе в Минсельхозе объяснили сезонными тенденциями, отметив, что новый урожай приведет к снижению стоимости.

«Наибольшую динамику цен в январе традиционно демонстрирует плодоовощная группа, что носит сезонный характер и связано с сокращением запасов урожая 2020 года и увеличением доли импортной продукции на рынке. Снижение цен на овощи и фрукты ожидается по мере поступления на рынок нового урожая и снижения доли импорта», — сообщила пресс-служба Минсельхоза, комментарий которой приводит «Прайм». Тем не менее, рост на плодоовощную продукцию оказался на 16,33% выше января прошлого года.

В январе 2021 Росстат также зафиксировал рост цен на 1,4-2,2% курицу, муку пшеничную, икру лососевых рыб, майонез. На 1-1,3% подорожала рыба, мясные консервы для детского питания, рыбные консервы, кетчуп, натуральные консервированные овощи, шоколад, хлопья из злаков, овсяные хлопья «Геркулес». Подсолнечное масло в указанный период показало разнонаправленный тренд — в 39 субъектах зафиксирован рост, в 39 — снижение, и еще в 7 цены на продукт не изменились. Цены на сахар снизились в 73 субъектах, в 9 выросли и еще в 3 — не изменились. В среднем по стране подешевели яйца куриные — на 0,3%. Также снизились цены на пшено и мед – на 0,6% и 0,1% соответственно.

В декабре прошлого года в России введены механизмы снижения цен на продукты питания. В четверг, 4 февраля, глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании у президента Владимира Путина назвал цены на продукты приоритетным вопросом. При этом, принятых в конце года мер оказалось недостаточно для сдерживания стоимости продовольствия, заметил министр.

«Приоритетными для нас сейчас являются вопросы цен. Мы в четвертом квартале прошлого года столкнулись с резким ростом цен, в первую очередь цен на продовольствие, — заметил он. — И на сегодняшний момент это главная зона риска и для роста доходов населения, и в целом для макроэкономической стабильности».

Решетников напомнил, что на фоне резкого скачка цен в конце года был принят комплекс мер. Первое его направление – это заключение соглашений с производителями и с торговыми сетями. Были обозначены индикативные цены, их контролирует налоговая служба и подтверждает Росстат, напомнил Решетников. Так, уже снизились цены на сахар, стабилизировались цены на подсолнечное масло, отчитался он. Другое направление направлено на поддержку производителей, напомнил министр.

«Начало года показало, что этих мер оказалось недостаточно, потому что у нас если рост цен на российскую пшеницу на мировых рынках с октября по декабрь – плюс 20 процентов, то с середины декабря по середину января – еще плюс 12 процентов,

— заметил Решетников.

Механизм сдерживания цен был введен после того, как на совещании с министрами 9 декабря подорожание продуктов питания раскритиковал президент Владимир Путин. В конце декабря был принят законопроект, который позволяет правительству регулировать цены на социально значимые продукты. К социально значимым продуктам относятся говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки. На такие товары теперь можно устанавливать цены на срок не более 90 календарных дней, в случае, если в течение 60 дней подряд рост составляет 10% и более с исключением сезонного фактора.

До конца первого квартала 2021 года будут действовать заключенные Минсельхозом России, Минпромторгом России и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) соглашения с торговыми сетями и товаропроизводителями об оптовых и розничных ценах. Они коснулись производителей сахара и подсолнечного масла. Оптовая цена 1 кг сахарного песка ограничена 36 руб. за 1 кг, розничная — 46 руб. Для подсолнечного масла — соответственно 95 и 110 руб. за 1 литр.

Направленная на поддержку производителей вторая группа мер предполагает программа льготного кредитования на увеличение посевов и переработку производителям сахара. Также введена экспортная пошлина на семена подсолнечника, сою. С 15 февраля по 30 июня действуют квоты на экспорт зерна на уровне 17,5 млн т. Пшеница, которую вывозят за пределы страны, будет облагаться пошлиной 25 евро за тонну в пределах квоты. Одновременно с этим были введены субсидии хлебопекам и мукомолам. С 1 марта вдвое увеличится экспортная пошлина на пшеницу внутри квоты 17,5 млн т, будет введена еще пошлина на ячмень и на кукурузу.

Сейчас Минэкономразвития разрабатывает постоянно действующий механизм так называемого ценового демпфера, который будет введен с 1 апреля, рассказал президенту в ходе совещания Решетников. Его задача – предотвратить перенос колебаний и высоких мировых цен на внутренний рынок.

Механизм будет состоять из двух частей. Первая – это экспортная пошлина, которая будет меняться по заранее известным правилам. Вторая – поддержка производителей, чтобы у них была мотивация развивать, увеличивать и посевные площади, и переработку. Предлагается создать механизм, который бы возвращал все деньги сельхозпроизводителям. Также срочно нужно развивать собственную биржевую торговлю, запустить регистрацию контрактов планируется с 1 апреля.

«Мы можем за счет вот этого демпфера, по большому счету, за счет средств, которые мы получим с внешних рынков, вернуть их в виде дополнительных инвестиций в наше сельское хозяйство», — надеется глава Минэкономразвития.

В ногу со всем миром

В ходе совещания с Решетниковым президент отметил факт ухудшения ситуации на мировом рынке продовольствия в принципе.

«Ситуация на мировом рынке продовольствия, к сожалению, усугубляется», — отреагировал он на слова главы Минэкономразвития о том, что принятые в конце прошлого года меры по сдерживанию цен на продукты оказались недостаточными.

О росте цен на мировых рынках отчитались на прошедшей неделе эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной ООН (ФАО). По их данным,

индекс продовольственных цен в январе 2021 года вырос на 4,3% и достиг рекордного показателя с июля 2014 года.

Больше всего поднялись мировые цены на зерновые – на 7,1%, в первую очередь из-за резкого повышения международных цен на кукурузу на 11,2%, сообщили в ФАО. Такой тренд объясняется сокращением предложения на фоне масштабных закупок со стороны Китая, снижением объемов производства и запасов в США, а также временной приостановкой лицензий на экспорт кукурузы в Аргентине.

Планируемое двукратное увеличение экспортных пошлин на пшеницу в России с марта 2021 года и сокращение страной объемов продаж на экспорт привело к росту цен на культуру на 6,8% на мировых рынках, также следует из сообщения.

На фоне высокого мирового импортного спроса и опасений, связанных с сокращением предложения в Европейском союзе, России и Таиланде и засушливой погодой в Южной Америке выросли цены на сахар — на 8,1%. Индекс цен на молочные и мясные продукты увеличился на 1,6% и 1% соответственно.

Рост мировых цен на продовольствие — долгосрочный тренд, прослеживающийся на интервале тридцати лет, заметила заместитель директора Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ Светлана Авдашева. Тренд нелинейный: бывают периоды ускоренного роста цен, бывают периоды снижения цен, но он прослеживается, сказала эксперт. В какой-то отдельный момент цены могут снижаться до докризисных значений, но стабильно в эту сторону двигаться не будут, считает она. Что касается динамики внутренних цен в России, она, в целом, следует за мировыми трендами, считает Авдашева.

При этом Россия — крупный экспортер зерновых и подсолнечника, для страны нынешняя ситуация благоприятна с точки зрения конъюнктуры на целевом рынке, напоминает эксперт. Продавцы российского сельскохозяйственного сырья в текущей ситуации могут заработать.

«Квотирование экспорта, которое уже применяется, и предполагается к применению в дальнейшем — как минимум неоднозначная мера, — заметила экономист. — Она как раз лишает возможности заработать на росте мировых цен, что очень глупо для страны-экспортера». В случае, если просто ограничить цены на внутреннем рынке, становится высокой вероятность дефицита, поскольку экспорт будет все равно выгоднее внутренних продаж, также отметила она.

Экспортная деятельность в какой-то мере позволяет компенсировать производителям выпадающие доходы и создает стимулы все-таки для наращивания производства, подчеркнула в беседе с «Газетой.Ru» аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Надежда Каныгина.

«Ограничения экспорта со стороны государства же приведут лишь к дополнительным потерям в виде упущенных доходов, — считает она. — Все это может стать причиной дальнейшего сокращения объемов выпуска и углубления кризисной ситуации в данных секторах».

Также страдают сопряженные отрасли, заметила эксперт. Отложить ограничения на экспорт зерна просили и производители сельхозтехники, которые уже предвидят снижение платежеспособного спроса на технику, что соответственно вынудит их также сократить объемы производства, напомнила она.

При этом, разработанная Министерством экономического развития для зерновых модель плавающей пошлины (на превышение экспортной цены над некоторой планкой) мнению Авдашевой из ВШЭ выглядит приемлемым компромиссом. Она способна предотвратить и резкий рост цен на внутреннем рынке, и дефицит, заметила она. С другой стороны, такая мера препятствует и такому наращиванию экспорта, который в краткосрочном периоде обрушил бы цену мирового рынка — в чем Россия как экспортер тоже не заинтересована.

Рост цен на продовольствие – результат неэффективной работы АПК в принципе,

считает Каныгина из ИКСИ. Для развития сектора необходимы инвестиции, структурные качественные изменения, развитие системы агрострахования, обновление сельхозтехники, использование современных технологий, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, более активная поддержка малых форм хозяйствования, своевременное доведение средств господдержки и прочее, заметила эксперт. Именно на эти ключевые факторы, по ее мнению, необходимо сделать ставку: решение проблем в данных сферах естественным образом способствовало бы стабилизации и даже снижению цен на продовольствие.

Текущий же рост цен на продовольствие ожидаем и явился во многом результатом объективных рыночных законов спроса и предложения, говорит Каныгина. По ее мнению, регулирование цен на продукты со стороны правительства может еще больше усугубить ситуацию — подобные ограничения чреваты нарушением эффективности работы рынка и снижением мотивации производителей. Все участники торгово-производственных цепочек, обеспечивающих производство и продажу этих продуктов питания понесут финансовые потери тогда как рентабельность многих производств и так упала в 2020 году за счет роста издержек, изменения курса валют и прочих факторов, напоминает она.

«Агробизнесу в нынешних условиях приходится очень тяжело – заемные средства получить сложно, господдержка отличается высокой концентрацией, — сказала эксперт. — Регулирование стоимости продуктов питания при этом не предусматривает фиксации стоимости сырья или оборудования, так что производители действительно поставлены в невыгодные условия».

Подобный подход может вынудить некоторых производителей по меньшей мере сократить посевы в этом году, а то и вовсе уйти с рынка, и вот тогда может возникнуть проблема и дефицита продовольствия по итогам 2021, что спровоцирует еще больший рост цен, считает Каныгина.

«Может стоит задуматься о том, что, не цены стали высокими, а доходы населения — низкими, соответственно доступность даже элементарных продуктов питания для многих слоев населения существенно упала, — заметила она.

— Более эффективными со стороны государства в данных условиях представляются меры не по вмешательству в рыночные законы, демотивации и ограничению экспортной деятельности производителей, а по повышению доходов граждан, их покупательной способности».

О необходимости в первую очередь сместить фокус с политики поддержания цен социально значимых продуктов на политику повышения доходов малообеспеченных, которые в наибольшей степени страдают от повышения цен, говорит и Светлана Авдашева из ВШЭ.

«В долгосрочном периоде сдерживание цен на внутреннем рынке любой ценой — слишком рискованная политика», — считает экономист.