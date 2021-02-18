Американский Ford бьет током российский Sollers

Компания Ford Motor опубликовала обновленную стратегию развития в Европе, согласно которой уже через девять лет ее модельный ряд в ЕС будет состоять исключительно из электромобилей. Таким образом американский автопроизводитель стремится заранее подстроиться под строгие целевые показатели по выбросам, которые в скором времени будут установлены в Евросоюзе.

В течение следующих 30 месяцев американский концерн намерен инвестировать свыше $1 млрд в переоборудование своего автозавода в немецком Кельне, чтобы стать первым американским производителем электрокаров в Европе.

«Это укрепляет нашу приверженность европейскому региону», — цитирует Reuters заявление главы европейского офиса Ford Стюарта Роули.

При этом Роули отметил, что первый полностью электрический легковой автомобиль сойдет с конвейера в Кельне уже через два года. С 2019 года легковые автомобили Ford не поставляются и не производятся в России — американский концерн принял решение покинуть российский рынок. В марте того года были законсервированы заводы во Всеволожске и Набережных Челнах. В то же время у концерна оставалась сборочная площадка, совместная с российской компанией Sollers Вадима Швецова (также владеет заводом УАЗ).

Согласно стратегии Ford, уже к 2024 году вся линейка коммерческих автомобилей, в которую также входит елабужская модель Transit, будет состоять из подключаемых гибридов или полностью электрических версий. Сейчас Ford доминирует на американском и европейском рынках коммерческих автомобилей, в США его доля составляет 40%, а в Европе — почти 15%. По словам Роули, направление коммерческих автомобилей является «ключом к будущему росту и прибыльности».

Суммарно концерн инвестирует $22 млрд в «электрификацию» своего бизнеса до 2025 года, что почти вдвое больше, чем ранее корпорация выделяла на производство электромобилей.

Смена стратегии Ford может больно ударить по Sollers, поскольку вся инженерная составляющая коммерческих автомобилей относится к ведению американской компании, полагает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

Он напоминает, что в начале этого года Sollers даже выкупил за 1,14 млрд рублей у американцев моторный завод, который производил двигатели для легковой линейки машин Ford в России. Моторный завод занимает площадь 42,6 тыс. квадратных метров и расположен в непосредственной близости к производству Ford Transit в Елабуге.

Российская компания пообещала, что в 2023 году на этом предприятии будет организовано серийное производство дизельных моторов для легких коммерческих автомобилей (LCV).

«Запуск завода по производству дизельных двигателей для Ford Transit позволит нам обеспечить стабильность бизнеса, а также укрепить наши позиции в сегменте коммерческих автомобилей», — говорил ТАСС генеральный директор «Соллерс Форд» Адиль Ширинов.

На первый взгляд может показаться, что проблема решена: в США и Европе на фургон Ford Transit будут ставить электрические двигатели либо гибридную силовую установку, а в России — дизельные моторы,

рассуждает Ифанов. Проблема в том, что электрокар либо подключаемый гибрид изначально проектируются под конкретные силовые агрегаты. Благодаря тому, что электромотор занимает мало места, существенно уменьшается подкапотное пространство, а в полу монтируется «бутерброд» из литий-ионных аккумуляторов, высоковольтных проводов и всевозможной изоляции.

«Спроектировать разумный и коммерчески успешный проект электрокара и дизельного автомобиля, что называется в «одном флаконе», практически невозможно. И на это точно не пойдет Ford, учитывая скромные объемы продаж в России», — говорит Ифанов.

В результате инженерное усовершенствование Ford Transit с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) остановится на текущем поколении и старая модель станет тупиковой веткой, считает он. Самостоятельно развивать инжиниринг фургона российская компания вряд ли будет, поскольку для этого придется приобрести запредельно дорогую по российским меркам лицензию на модель.

Нет смысла и в том, чтобы везти европейский экологичный вариант Ford Transit в Россию. Ни одна компания в ближайшее время в России не сможет быть успешной с коммерческим электромобилем или гибридом в сегменте LCV, соглашается независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Чисто теоретически Ford может представить дизель-гибрид, но в среднем электрические версии в 1,5-2 раза дороже обычных модификаций с ДВС. Существенных продаж от таких моделей точно ждать не приходится. В ближайшие годы перспективы у электрокаров в России нет. А в дальнейшем все будет зависеть от правительства, будет ли оно развивать инфраструктуру для такого транспорта», — поясняет «Газете.Ru» Бургазлиев.