«Ошибочная политика»: в сенате США просят Байдена остановить СП-2

Сенатор США от штата Вайоминг, член Республиканской партии Джон Баррассо возглавил группу из 40 сенаторов, отправивших письмо с критикой администрации американского лидера Джо Байдена за несоблюдение закона и отсутствие санкций в отношении организаций, участвующих в строительстве газопровод «Северный поток — 2».

«В случае завершения строительства, трубопровод сделает американских союзников и партнеров в Европе более восприимчивыми к принуждению и злонамеренному влиянию Москвы», — говорится в письме.

В своем послании сенаторы напомнили, что Конгресс принял несколько двухпартийных законодательных актов, вводящих санкции за участие в проекте СП-2.

В этой связи сенаторы попросили Белый дом использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для немедленного введения дополнительных санкций, особенно последних пакетов, которые обе палаты Конгресса неоднократно принимали в прошлом году.

«Мы пишем, чтобы выразить нашу глубокую озабоченность отказом администрации [Байдена] ввести санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Неспособность администрации определить и ввести новые санкции свидетельствует о ее готовности позволить президенту [России Владимиру] Путину взять под контроль поставки газа в Европу и усилить свое геополитическое влияние», — указывается в тексте.

Сенаторы назвали нынешнюю политику Байдена в отношении СП-2 «ошибочной».

«Газопровод «Северный поток — 2» — «плохая сделка для Европы». Это было ясно продемонстрировано растущим противодействием Европы проекту. 21 января 2021 года Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял 581 голосом против 50 резолюцию, призывающую Европейский союз немедленно остановить завершение строительства газопровода «Северный поток — 2», — детализируется в письме.

Под обращением подписались, в частности, сенаторы Тед Круз, Линдси Грэм, Митт Ромни, Марко Рубио и другие.

При этом американские СМИ напоминают про «прохладный прием Байдена на недавней Мюнхенской конференции по безопасности, на которой канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что Германия полностью привержена завершению строительства СП-2, несмотря на решительные возражения США.

Политика Байдена может облегчить достройку СП-2, выразил надежду днем ранее статс-секретарь МИД ФРГ Нильс Аннен на ежегодной энергетической конференции CERAWeek.

Он напомнил о давних близких отношениях Германии и США, и сказал, что «угрожать санкциями друзьям неприемлемо», указав, что немецкая сторона призывает американских партнеров «сесть за стол переговоров».

Проект «Северный поток — 2» не является инструментом давления на кого бы то ни было, как утверждает Запад, СП-2 — инструмент помощи Европе, которая нуждается в российском энергоносителе, приводит «Дума ТВ» слова председателя комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Парламентарий обратил внимание, что, чем меньше километров будет оставаться до завершения трубопровода, «тем более оголтелым и жестким будет сопротивление» США.

«Достроим все равно, потому что Европа нуждается в тепле, в российской углеводородном топливе, газе», — сказал депутат.

По его словам, Россия решает «серьезнейшую топливно-энергетическую задачу для Европы». Этот проект Москва и Европа реализует вместе, резюмировал Слуцкий.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода протяженностью 1230 км. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м в год. Это удвоит пропускную способность существующей линии «Северный поток».

Власти РФ и ФРГ неоднократно заявляли о сугубо экономическом характере проекта. Однако в США стремятся не допустить «газового господства» России в Европе, поскольку сами заинтересованы в европейском рынке природного газа. Поэтому Вашингтон регулярно и остро критикует проект трубопровода.