Варшава объявила, что с пятницы, 26 марта, два судна Krebs geo и Krebs, ходящие под польским флагом и принадлежащие немецкому судовладельцу, будут считаться нарушившими санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Как заявил заместитель министра инфраструктуры Польши Гжегож Витковский, оба судна работают над строительством газопровода.

«Эти два корабля принадлежат немецкому судовладельцу; они плавают под польским флагом. Они были зарегистрированы Морской палатой в Гданьске», — сказал замминистра.

Витковский отметил, что «дело сложное», потому что владелец зарегистрирован в Польше и внесен в Национальный судебный реестр.

«Если у МИД есть соответствующие документы, в Морской палате не должно возникнуть проблем со снятием с учета этих судов», — пояснил он.

По словам чиновник, польские специалисты проанализировали все документы, представленные службами безопасности страны.

«Мы приняли решение начать процедуру снятия их с учета под польским флагом. Так что Польша не имеет отношения к этим двум судам», — сказал Витковский, подчеркнув, что «ни одно из судов, плавающих под польским флагом, не может ущемлять экономические интересы польского государства».

«Нас не интересует, что они перевозят, чем занимаются, до тех пор, пока это не угрожает экономическим интересам нашей страны.

И эти два судна в последнее время активизировали работу по проекту «Северный поток- 2- ». С пятницы эти два судна не должны появляться в наших водах. В противном случае, мы оставляем за собой право задержать их для проверки», — сказал замминистра.

Витковский уточнил, что соответствующая процедура для этих двух судов началась еще в январе.

«Мы опубликовали объявление на сайте Морского ведомства в Гдыне. Мы отозвали у них транспортную документацию, поэтому они де-факто не могут покинуть свои порты приписки, у них все еще есть польский флаг. Это зона ответственности Морской палаты в Гданьске», — подчеркнул чиновник.

Директор польского морского ведомства в Гдыне Веслав Петшковский, в свою очередь, сообщил, что «ввиду крайней необходимости и государственной безопасности» регистрационные документы для Krebs geo и Krebs больше не действительны.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, СП-2 — «это вложение, которое наносит ущерб европейской солидарности».

«Это угроза безопасности Европы и одного из ее крупнейших соседей — Украины. Строительство трубопровода означает предоставление России еще одного инструмента шантажа. Это свидетельство слабости, а не силы европейской политики», — подчеркнули в правительстве.

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков на фоне всего происходящего выразил уверенность в том, что строительство газопровода будет завершено в этом году.

«Работа идет активно, осталось совсем немного. Я думаю, что степень готовности составляет 90-92%», — заявил топ-менеджер.

России еще предстоит проложить участок газопровода в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море. Власти Дании сообщили, что работы по прокладке первой нитки (Line A) газопровода в этой зоне начнутся в конце марта.

На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что глава Белого дома Джо Байден считает «Северный поток — 2» плохой идеей. Он уточнил, что проинформировал об этом главу МИД Германии и сообщил ему, что участие в строительстве газопровода находится под угрозой санкций США.

Во время встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом во Блинкен подчеркнул, что Вашингтон выступает против строительства газопровода.

Против строительства российско-германского газопровода выступают Польша, Украина и страны Балтии, а также США. Критики «Северного потока — 2» утверждают, что проект якобы усилит зависимость Европы от российского газа и расширит влияние Москвы на европейскую политику.

Проект «Северный поток — 2» — это не инструмент давления, как называют это на Западе, а механизм помощи Европе, которая нуждается в российском углеводородном топливе, газе, приводит «Дума ТВ» слова председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Парламентарий обратил внимание, что чем меньше километров будет оставаться до завершения проекта, «тем более оголтелым и жестким будет сопротивление США». Россия в любом случае достроит СП-2, заверил депутат.

«Достроим все равно, потому что Европа нуждается в тепле, в российской углеводородном топливе, газе. Поэтому политика политикой, а Россия вопреки обвинениям на Западе, что мы используем наше, цитирую «энергетическое превосходство как инструмент политического давления». Это не инструмент давления. Это инструмент помощи и поддержки», — указал Слуцкий.

Проект поддерживают Германия, Австрия и ряд других стран Евросоюза.