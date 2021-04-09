Кольцо окружения: в Киеве заявили о вреде «Северного потока — 2» для Восточной Европы

Украинский вице-премьер Алексей Резников в статье для газеты The Wall Street Journal сообщил, что завершение строительства и начало работы газопровода «Северный поток — 2» ударит по Восточной Европе

Сейчас уже функционируют «Северный поток — 1» и «Турецкий поток», отметил чиновник. Успех СП-2 замкнет кольцо окружения вокруг Украины, Польши и стран Прибалтики. Поэтому, считает Резников, энергобезопасность всей Восточной Европы будет оторвана от Западной.

«Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия получит новое прямое газовое сообщение с Германией», — добавил Резников.

В конце марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что запуск «Северного потока — 2» может создать экономические условия для нового витка «российской агрессии», а энергетическая безопасность Евросоюза окажется под ударом.

Он добавил, что Киев выступает в поддержку санкций, направленных против СП-2. Кроме того, по словам украинского чиновника, газотранспортная система Украины готова дать Европе более 140 млрд кубометров газа в год. Шмыгаль добавил, что украинская ГТС — кратчайший путь в Европу для газа, добытого в России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект СП-2 — ловушка для всех европейских стран. По оценке экс-главы Минэкономики Украины Владимира Ланового, страна потеряет в случае запуска СП-2 порядка $3 млрд — но катастрофой это не станет.

Кроме того, в офисе президента Украины призвали президента США Джо Байдена ввести новый «всеобъемлющий санкционный режим» против России. Ограничения должны коснуться «Северного потока — 2», заявила на видеоконференции американской организации «Атлантический совет» замглавы офиса Зеленского Юлия Свириденко.

«Соединенные Штаты, Европейский Союз и Украина должны координировать позицию. Мы должны вместе работать ради защиты демократии, свободы и выступать против авторитарного режима», — считает Свириденко.

«Если «поток» будет достроен, это будет мощный удар по Украине», — подчеркнул ранее сам Зеленский.

В середине февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что противники газопровода «Северный поток — 2» хотят заставить Россию «расплатиться» за украинский кризис.

Сейчас строительство СП-2 завершено более чем на 95%. Вице-премьер России Александр Новак ранее сообщил, что проект будет закончен, несмотря на «деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки». Он также подчеркнул, что газопровод представляет собой сугубо коммерческий проект, который совместно с «Газпромом» реализуют иностранные компании, «которые заинтересованы в поставках газа из России».

В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. Лидеры Латвии и Литвы наряду с президентом Польши считают, что у строительства газопровода политические мотивы. Однако Москва неоднократно подчеркивала — СП-2 имеет сугубо экономический характер. С ней в этом солидарен Берлин.