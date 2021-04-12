Цифровая угроза: сможет ли Китай похоронить доллар

Лидерство доллара на финансовых рынках может закончится быстрее, чем прогнозировалось, это беспокоит администрацию США и она усиливает наблюдение за планами Китая по внедрению цифровой валюты, сообщает Bloomberg.

Белый дом намерен понять, «какие могут быть последствия» от использования этой валюты, отмечает агентство со ссылкой на свои источники. «Минфин, Госдепартамент, Пентагон и Совет национальной безопасности США <...> активизировали усилия для оценки последствий от применения цифрового юаня», — сообщает агентство.

Опасения властей основаны на том, что суверенный цифровой юань может стать одним из звеньев цепи в попытках КНР лишить доллар роли основной резервной валюты в мире, добавляет Bloomberg.

Пока что Белый дом не собирается как-то противодействовать «угрозам со стороны цифровой валюты Китая», но рассматривают вопрос о том, позволит ли цифровой юань обойти санкции США. При условии, что Китай первым из технологических лидеров создаст цифровой юань и запустит его в мировой оборот.

По словам собеседников агентства, администрация президента Джо Байдена и Конгресс США проявляют больший интерес к созданию цифрового доллара. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что цифровой аналог доллара может пригодиться, чтобы улучшить доступ семей с низкими доходами к финансовым услугам.

Китай первым поставил на цифру

Народный банк Китая еще в 2019 году запустил в экспериментальном порядке использование электронного юаня в крупных городах, в том числе Пекине, а также в Гонконге. Гражданам, участвующим в эксперименте, в том числе госслужащим, разрешили скачать на свои смартфоны приложение для оплаты товаров и услуг.

Расплачиваться цифрой в Китае можно, например, за услуги такси оператора Didi и служб доставки еды. И даже за обед в McDonalds.

Сейчас китайцы для подобных транзакций используют частные системы оплаты — Alipay и WeChat. Если китайский регулятор признает эксперимент успешным, то в Китае появится одобренный государством электронный кошелек. Следующий этап – интернализация цифрового юаня, выпуск его на глобальные площадки для расчетов с иностранными партнерами.

Китай обладает всем необходимым для того, чтобы стать равноправным оппонентом мировому центробанку в лице Федеральной резервной системе США, считает управляющий партнер российско-китайской инвесткомпании «Кадерус капитал» Андрей Акопян.

«КНР — давно уже вторая по размеру экономика, динамично развивающийся внутренний рынок, растущий инновационный потенциал, бренды, получившие мировое признание, наличие политической воли для долгосрочного развития и умелое использование «мягкой силы», например, проект нового «Шелкового пути». Все это необходимо, если Китай или любая другая страна хочет предложить миру собственную валюту», — говорит Акопян.

Но этот путь не будет ни быстрым, ни легким, предупреждают эксперты. «Сам факт того, что Китай создал одобренную государством криптовалюту – довольно важен для мировой экономики и истории. До этого криптовалюты были только частными и не использовались в экономике как полноценный массовый эквивалент денег», — уточняет аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов.

Но цифровые национальные валюты — это всего лишь новая форма валюты, сочетающая преимущества наличных и безналичных денег. «По этой причине само по себе введение цифровой валюты не может существенно повлиять на ее долю в мировом товарообороте или резервах центробанков», — говорит эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Перевод юаня в цифру это не просто замена купюр и карточек на QR-коды и мобильные кошельки. Это совершенно новый уровень управления денежной массой, что пока не освоено в совершенстве никем, даже технологическими лидерами», — говорит аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Есть немало моментов, которые будут мешать более широкому распространению цифрового июня, согласен доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

«Курсообразование юаня и соответственно цифрового юаня, учитывая политику властей КНР, не совсем рыночное», — замечает Алиев.

Кроме того, эксперименты в области тестирования цифровых валют проводит Япония, Южная Корея, Швеция. В стадии обсуждения этого проекта находятся Банк Англии, Канады, ЕЦБ, то есть они заинтересованы в создании и продвижении собственных цифровых денег, добавляет Маслов из «Финам».

Россия подстроится под Китай

Основными пользователями цифровой валюты Китая будут его азиатские партнеры.

«Китай лишь больше других продвинулся в техническом отношении и можно предположить, что в перспективе КНР постарается использовать это для создания некой региональной или альтернативной финансовой системы, к которой он попытается привязать своих контрагентов, в том числе Россию», — говорит Маслов.

«Россия создает свой блокчейн-рубль и тем самым бросают вызов существующей долларовой системе. Есть такая возможность у обеих стран, поскольку обе страны не отягощены необходимостью поддерживать действующую инфраструктуру расчетов — например, SWIFT», — говорит Емельянов из «Фридом Финанс».

Опасаться партнерства с КНР следует в том случае, если Народный банк Китая получит возможность автоматизировать эмиссию денег, программировать инфляцию в стране, подгонять ключевую ставку под любые внешние условия, проводить мгновенные трансграничные расчеты. «Именно это заставляет Вашингтон себя чувствовать неуютно. США опасаются, что через 5-10 лет доллар на фоне юаня будет выглядеть менее удобным, архаичным, технически несовершенным. И это приведет к уходу части мировой торговли и инвестиционных потоков на китайские платформы», — говорит Емельянов.

Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Алиев показывает, чем выгоден цифровой юань России и Китаю. «Каждая страна разрабатывает свою цифровую валюту на своей платформе, на своих технологиях, то есть, расчеты, могут отслеживаться только регуляторами этих стран. Западные ЦБ и иные финансовые организации не смогут видеть контрагентов и накладывать санкции будет проблематично», — заключает Алиев.

Впрочем, эксперт БКС «Мир инвестиций» Бабин сомневается, что цифровизация поможет обходить санкции. По крайней мере в ближайшие годы. «Для исполнения своих внешних обязательств, а также расчетов по международным контрактам Китаю, России и другим странам все равно придется задействовать доллары, евро и глобальные межбанковские каналы связи», — заключает эксперт.