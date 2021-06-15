«Закрутим гайки»: как ЦБ хочет защищать клиентов от «мутных» услуг

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме отчет о работе за 2020 год, неожиданно выступила с критикой финансового бизнеса в России. Набиуллина указала на то, что банки действуют некорректно, и пообещала им регуляторные трудности.

«Мы будем здесь продолжать «закручивать гайки», пока не увидим, что рынок ведет себя более зрело, свою выгоду видит в долгосрочных отношениях с клиентами, а не выманивании у него здесь и сейчас денег недобросовестным образом», — сказала она во время доклада.

Набиуллина указала на то, что на фоне мягкой денежно-кредитной политики и снижения ставок по вкладам люди стали больше интересоваться фондовым рынком. В результате появился многочисленный класс розничных инвесторов: сейчас их почти 13 млн человек. При этом в основном эти люди «только начинают свой путь», и их нужно защитить, подчеркнула глава ЦБ.

«К сожалению, рынок сам здесь не смог вести себя ответственно, я должна это признать. Людям предлагали сложные, даже можно сказать «мутные» продукты, пользуясь которыми люди легко могли потерять не только доход, но даже и часть вложенных средств»,

— рассказала Набиуллина.

Банк России будет следить за тем, как финансовые организации продают свои продукты, и не вводят ли они людей в заблуждение. У каждого продукта быть информационные документы, в которых описаны ключевые параметры и риски. Также нужен «сквозной период охлаждения», в течение которого человек сможет отказаться от услуги. Сейчас он есть только по добровольному страхованию, отметила руководитель ЦБ.

В пресс-службе регулятора уточнили Газете.Ru», что речь прежде всего идет о навязывании дополнительных услуг при выдаче потребительских кредитов (займов). Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает введение «периода охлаждения»: заемщик в течение 14 календарных дней сможет отказаться от любой навязанной услуги при получении кредита (юридическое сопровождение, консультации и т.д.) и вернуть деньги обратно.

«Период охлаждения» дает клиенту возможность подумать, нужна ли ему предлагаемая услуга, даже если он уже подписал документы, отметил в беседе с «Газетой.Ru» аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер.

Например, клиенту навязывают услугу страхования на случай форс-мажора, когда он берет кредит. Затем он подписывает договор, но ему дается какое-то время на размышление: например, две недели или месяц. В течение этого времени заемщик может написать заявление и отказаться от этой услуги, и при этом он не потеряет доступ к кредитным средствам.

Однако «период охлаждения» можно использовать не во всех случаях, уверен доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Вадим Ковригин. Это прежде всего касается инвестиционных продуктов ПИФов (паевых инвестиционных фондов), структурных нот и прочего. В данном случае финансовой организации придется их продать и понести издержки. По мнению эксперта, лучше будет ужесточить требования к оценке квалификации клиентов. В отношении других продуктов (вкладов, кредитов и другого) период охлаждения вполне приемлем, считает экономист.

Как гаечный ключ повлияет на рынок

Заявление главы ЦБ о «закручивании гаек» прозвучало громко, но на деле касается только того сегмента финансового бизнеса, который предоставляет услуги населению, обращает внимание советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. И тут речь не только о банках, но и о различных небольших инвестиционных компаниях. По его словам, это специфическая сфера, где действуют особые законы.

«В прошлом году на фоне снижения доходности вкладов огромное количество людей вышло на фондовый рынок, инвесторами стали около 4 млн человек. Многие толком не разбираются в продуктах, которые они покупают. Возможно, там были замечены какие-то риски, навязывание услуг. Поэтому Центробанк хочет дополнительно защитить физических лиц», — сказал «Газете.Ru» Свириденко.

По его мнению, планы ЦБ – это техническая история, и основной бизнес финансовых организаций от этого не пострадает. Просто организации не смогут так же эффективно навязывать дополнительные услуги и лишатся какой-то небольшой маржи, считает он.

Для участников рынка «закручивание гаек» означает то, что банкам теперь придется обосновывать необходимость каких-либо услуг, либо не навязывать их клиентам, полагает Егор Дахтлер из «БКС Мир инвестиций». По его мнению, инициатива ЦБ – шаг навстречу клиентам.

Закручивать до посинения

Саму проблему недобросовестных финансовых организаций одним «закручиванием гаек» не решить – должны подключаться правоохранительные органы, считает директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Многие люди, которые выходят на фондовый рынок, не понимают, что они делают, полагает эксперт. При этом у некоторых участников финансового рынка возникает естественное желание заработать «легкие» деньги. Они стараются привлечь максимальное количество клиентов, не думая о том, что с ними будет потом. Этой проблемой правоохранительные органы не занимаются, убежден собеседник.

«Эта проблема не решится ни охлаждением [периодом охлаждения], ни закручиванием гаек. Если у вас есть сознательные мошенники, и если сознательными мошенниками правоохранительная система в принципе не занимается, то можете гайки до посинения закручивать», — отреагировал в разговоре с «Газетой.Ru» Солодков.

По мнению Вадима Ковригина из РЭУ им. Г.В. Плеханова, в последнее время было принято несколько эффективных мер, направленных на защиту клиентов. Например, банки обязали указывать точный размер переплаты по кредиту на договоре крупными буквами, клиентам дали право в любой момент отказаться от страховок. Также заемщиков нельзя лишить возможности досрочно погасить кредит, даже если это было указано в договоре, подписанном клиентом.