Враг моего врага: Airbus и Boeing объединились против Китая

Длившееся более 16 лет торговое разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) между ЕС и США из-за Airbus и Boeing приостановлено, сообщил Bloomberg со ссылкой на торгового представителя США в ранге министра Кэтрин Тай. Обе компании решили заключить соглашение на пять лет, которое предполагает отмену взаимных пошлин.

Противостояние вокруг Airbus и Boeing началось в 2004 году и стало одним из самых продолжительных в истории ВТО. США обвинили ЕС в выделении незаконных госсубсидий на разработку самолетов Airbus, Евросоюз выступил с зеркальными претензиями. В итоге торговая организация несколько лет назад признала нарушения с обеих сторон. Это позволило США ввести компенсирующие пошлины на товары из ЕС на сумму до $7,5 млрд, а Евросоюзу — до $4 млрд.

Белый дом объяснил, что перемирие потребовалось из-за общей угрозы – Китая.

«Заметим, что мы также договорились работать вместе, чтобы бросить вызов и противостоять нерыночным практикам Китая в этой отрасли, которые дают китайским компаниям несправедливое преимущество», — говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что отмена тарифов будет действовать до тех пор, пока выполняются условия соглашения и решаются назревшие проблемы.

Зачем были нужны госсубсидии

Такие высокотехнологичные отрасли, как авиастроение, практически нигде не могут существовать исключительно за счет частных инвестиций и продажи своей продукции, считает главный редактор Avia.ru Роман Гусаров. Он пояснил, что на это нужны огромные средства, при этом сроки инвестиций и возврата средств большие, а проценты — очень низкие. По этой причине Airbus и Boeing в свое время прибегали к различным ухищрениям, чтобы получить государственные средства.

По словам эксперта, Boeing получал заказы на производство военной техники, но по очень завышенным ценам. Часть средств шла на разработку гражданских самолетов. Это нужно было для того, чтобы обойти нормы ВТО, которая запрещает нечестную конкуренцию и поддержку со стороны государства. У Airbus и Boeing накопился портфель подобных взаимных нарушений, и они стали жаловаться друг на друга.

Сейчас же из-за кризиса перспективы авиастроения и ЕС, и США оказались под угрозой, и стороны решили пойти на перемирие, отмечает Гусаров.

«Новые самолеты будут мало кому нужны в течение нескольких лет, старые некуда девать, пока полет восстановятся», — говорит эксперт.

Россия, к примеру, даже не скрывает финансирование программы гражданского авиастроения за счет федерального бюджета, но мы больше ориентируемся на внутренний рынок, обращает внимание исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. По его словам, перемирие между США и ЕС говорит о том, что механизмы ВТО и отдельные соглашения не вполне работают и Россия, образно выражаясь, «все правильно делает».

«Мы восстанавливаем очень важный для нас сегмент рынка собственного [авиационного] машиностроения, привлекая бюджетные средства. Западные страны так поступали, и своим нынешним решением они показывают, что, в общем-то иногда так можно и никаких наказаний в итоге они продлевать для злоупотреблявших таким механизмом не собираются», — рассуждает Пантелеев.

В Китае ли дело?

Заявление о том, что США и ЕС объединяются, чтобы бросить вызов китайцам — это «явный перебор», убежден директор ФГУП ГосНИИ гражданской авиации (НЦ-26), доктор экономических наук Александр Фридлянд. По его словам, Китай на рынке авиапроизводства еще «мелкий игрок», если сравнивать с Airbus и Boeing. Однако он прилагает большие усилия для развития своей авиапромышленности и постепенно может вырасти в серьезного конкурента.

При этом эксперт напоминает, что гражданская авиация сейчас находится в тяжелейшем кризисе, который связан с пандемией. Спрос на авиатехнику резко упал, и это наносит сильный удар по авиапромышленности. Если предприятиям придется сокращать финансирование исследований, опытно-конструкторских разработок новых моделей, то отрасль может деградировать: подобная ситуация у нас была в 90-х годах, добавляет Фридлянд.

«Снизить остроту конкуренции между двумя главными игроками, Boeing и Airbus, – это как раз своевременная и логичная мера. В период, когда спрос упал, рынку не до борьбы, ему выживать надо», — отмечает эксперт.

С ним соглашается главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

«Сейчас состояние авиапрома и авиакомпаний и в Европе, и в Америке таково, что нет возможности продолжать эту войну. В ней проигрывают обе стороны», — указывает специалисты.

Упоминание Китая – это скорее «политическая история», на данный момент Китай не является серьезным конкурентом, хотя в перспективе может им стать, продолжает он.

«В основе этого решения лежит плачевное состояние авиапромов обеих сторон и желание снизить избыточные нагрузки и проблемы, которые создают эти пошлины», — объясняет Борисов.

В целом решение о перемирии с ЕС вполне укладывается в политику нынешнего президента США, обращает внимание глава Avia.ru Роман Гусаров. Если бывший глава государства Дональд Трамп пытался «поставить на место» конкурентов, надавить пошлинами, то Джо Байден пытается наладить отношения и показать, что Америка «вернулась как друг». Кроме того, США видят, какую мощь набирает Китай, и хотят объединиться против него с Европой.

«Несмотря на то что они [США и ЕС] — жесткие конкуренты, они прекрасно понимают, что если выпустят джина [Китай] из бутылки и он поднимется до их уровня, то назад уже потом не загонишь. Потому что Китай самодостаточен. И если Россию очень просто заблокировать и не дать продавать самолеты за рубеж, то у нас сразу все зачахнет, потому что страна большая, но население маленькое. А Китай может производить самолеты и сам на них летать»,

— говорит Гусаров.

Ситуацию для США осложняет сотрудничество Китая с Россией, поскольку у нас есть технологии и большой научный задел, которого очень не хватает китайцам, подчеркивает эксперт. Он напоминает, что страны договорились о сотрудничестве по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.

Для России же это перемирие большой роли не сыграет, полагает директор НЦ-26 Александр Фридлянд. Если посмотреть на только российский рынок авиаперевозок, то примерно 95% перевозок осуществляется на иностранных самолетах. На этом фоне можно сделать вывод и о положении России на мировом рынке.

«Мы свой российский рынок еще пока не обеспечиваем своей техникой, поэтому мы не участники этой игры», — заключает Фридлянд.