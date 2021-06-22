Адресат не найден: почему россияне не получают накопительную пенсию

Согласно актуарным заключениям от 2020 года по 15 крупнейшим российским негосударственным пенсионным фондам (НПФ), накопительную часть пенсии не получили около 2,1 млн граждан РФ. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

На счетах тех, кто пенсионные деньги не получил, лежат незначительные суммы — 7-10 тыс. рублей. По сути, система накопительной части пенсии потерпела крах – из-за отсутствия системы информирования населения.

«Не все граждане знают, что пенсионные основания по накопительной пенсии наступают раньше оснований по страховой», — говорится в материале. Получить их можно по достижении мужчинами 60 лет и женщинами – 55-ти.

В Минтруде отметили, что хотя возраст выхода на страховую пенсию по старости постепенно увеличивается, возраст получения накопительной части пенсии (НПЧ) не поменялся.

Отрицательную роль в случае с невыплатой НПЧ играют устаревшие базы данных. У людей меняются телефонные номера, лишь 15% адресатов получают сообщения.

«Фонды получают вознаграждение, но при этом не выплачивают пенсии, они не могут найти клиентов, которые заключили с ними договор»,— заявил газете завлабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ Евгений Якушев.

Еще одна проблема – обмен информацией между Пенсионным фондом России и негосударственными пенсионными фондами. ПФР располагает сведениями об основаниях для назначения пенсий, без этих данных НПФ не могут принять решение о назначении гражданину накопительной пенсии или единовременной выплаты.

ПФР до 2013 года должен был сообщать гражданам о состоянии их пенсионных счетов. Однако это требование было отменено. Кроме того, негосударственные фонды не должны уведомлять клиентов о наступлении пенсионных оснований.

Получить в России пенсию на руки не так уж и просто. У некоторых НПФ есть возможность обращения через банковское отделение или личный кабинет. Однако часто людям необходимо ехать в другой город или отправлять нотариально заверенные документы по почте.

С 2022 года ПФР будет обязан уведомлять раз в три года о суммах средств пенсионных накоплений и правах на выплаты через «Госуслуги». Гражданам без аккаунта на портале придется обращаться в ПФР.

Заморозка

С 2014 года в России заморожена накопительная часть пенсии. В действующей редакции закона она действует до конца 2023-го. С 1 января 2021-го благодаря этому будет сэкономлено 669,3 млрд рублей, заявили в правительстве. Финансовые обязательства государства заморозка не отменяет и не уменьшает, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

Взносы работающих граждан направляются в ПФР и формируют страховую пенсию.

Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что вопрос об отмене накопительной пенсии можно будет рассматривать лишь после создания в стране системы добровольных накоплений.

В России может вырасти количество граждан, которые не смогут претендовать на получение страховой пенсии по старости, отмечали ранее эксперты НИУ ВШЭ. Это связано с ростом нестандартной занятости, низкими реальными доходами и ужесточением требований для страховой части пенсии.

«На рынке труда происходят структурные изменения: сокращение стандартных форм занятости, расширение цифровизации рабочих мест, расширение платформенной занятости [курьеры, доставщики и др., берущие заказы с интернет-платформ], а также появление разных альтернативных форматов занятости — рост фрилансерства, расширение неформальной занятости — все это сужает возможности для страхового финансирования пенсионной системы, потому что сокращает облагаемый фонд занятости»,

— пояснила один из авторов доклада в ходе его презентации, заведующая Центром комплексных исследований социальной политики Института социальной политики Оксана Синявская.

Кроме того, многие граждане получают очень низкие зарплаты, а значит, на их имя откладывается в Пенсионном фонде очень мало средств. При этом 90% всех пенсионных выплат сейчас происходят через пенсионную систему. Аналитики считают, что ее необходимо совершенствовать, иначе в ближайшие десятилетия разрыв между доходами после выхода на пенсию станет критичным и будет напоминать ситуацию с крайне низкими пенсиями в 1990-е годы.