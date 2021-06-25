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Потребрынок

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«Корейцы не дремлют»: «АвтоВАЗ» может потерять позиции из-за дефицита машин

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Из-за дефицита чипов Lada продают в упрощенных комплектациях

«АвтоВАЗ», столкнувшись с дефицитом комплектующих, вынужден продавать свои автомобили в наиболее доступных комплектациях. Хорошо оснащенные машины придется ждать месяцы, выяснили СМИ. Ослабление российского автогиганта может пойти на пользу корейским конкурентам, которые менее других страдают от недостатка полупроводников.

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Дилеры Lada начали предлагать в июне машины в упрощенных комплектациях, сообщили в пятницу, 25 июня, «Ведомости» со ссылкой на источники в холдинге «Транстехсервис» и других официальных дилерах марки. В качестве причины снижения ассортимента указывается в частности отсутствие комплектаций с мультифункциональным рулевым колесом с функцией круиз-контроля, а также исчезновение в списке опций мультимедийной системы. Такие проблемы возникли в частности с автомобилями на платформе B0 (Lada Xray и Largus), а также с Lada Vesta.

Источники «Газеты.Ru» в дилерском сообществе подтверждают наличие проблем с доступностью автомобилей Lada, они подчеркивают, что

дефицит касается не только отдельных модификаций, но в целом наиболее востребованной продукции автозавода.

Lada без опций верхних комплектаций сейчас предлагаются с дисконтом в 10-13 тыс. рублей, пишет издание, но зато такие автомобили есть в наличии у дилеров. Вариантов в более богатом оснащении придется ожидать свыше двух месяцев, предупреждают дилеры. При этом не сохраняется гарантия зафиксированной в предзаказе цены.

«Все автомобили в комплектации «Комфорт лайт» будут проданы в течение месяца с момента поставки дилеру на фоне дефицита по остальным модификациям и предстоящего корпоративного отпуска завода», – цитируют «Ведомости» одного из дилеров.

Автомобильные продавцы полагают, что дефицит на дорогие версии Lada Largus и Vesta сохранится до начала осени. Впрочем, решить саму проблему нехватки микросхем в автопроме не удастся до конца года, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Отдельные крупные поставщики типа немецкого Continental пытаются найти выход из этого тупика, сводя на себя поставки полупроводников с различных заводов. Для «АвтоВАЗа», очевидно, пока такие решения не доступны, полагает эксперт.

«Ключевые элементы компонентной базы поставщиков первого и второго уровня зависят от Китая и других стран Восточной и Юго-Восточной Азии.

Для того чтобы решить проблему чипов, нужно закупить много производственного оборудования, а быстро это сделать не выйдет», – рассуждает Бургазлиев.

Полной остановки конвейеров как «АвтоВАЗа», так и других автокомпаний собеседник не ожидает, но перманентные остановки возможны, в том числе по некоторым моделям.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что сборочные мощности концерна Volkswagen в Нижнем Новгороде (производит Skoda Octavia, Karoq, Kodiaq и Volkswagen Taos) были остановлены из-за дефицита чипов на периоды 17-18 июня и 21-22 июня 2021 года. Вынужденно может встать и вторая российская площадка концерна – завод в Калуге, где выпускают автомобили Volkswagen Polo, Tiguan и Skoda Rapid, утверждают источники «Газеты.Ru», знакомые с ситуацией на предприятии.

По их словам, калужский конвейер Volkswagen испытывает острый дефицит блоков BCM (Body Control Module). Этот модуль координирует работу электронного оборудования автомобиля.

Корейцы не дремлют

Недостаток чипов в автопроме стал своего рода – неизвестным и непредсказуемым «X» в производственных «уравнениях» автокомпаний, полагают эксперты. Из-за дефицита автомобилей «АвтоВАЗ» может снизить свою рыночную долю, чем непременно воспользуются прямые конкуренты – корейские компании Hyundai и Kia, считает Бургазлиев.

«Hyundai и Kia меньше других страдают от недостатка полупроводников, во многом, благодаря неплохому заделу собственной автокомпонентной базы на родине.

Они в этом плане лучше прикрыты, чем альянс Renault-Nissan и принадлежащий ему «АвтоВАЗ», и, соответственно смогут нарастить свою долю», – считает он.

Схожего мнения придерживается автоэксперт Сергей Ифанов. Корейский завод в Санкт-Петербурге сейчас работает на полную мощность, по информации Ифанова, дилеры корейских марок реже говорят о нехватке машин для реализации, нежели продавцы других марок.

«В принципе сейчас цены «АвтоВАЗа» не так сильно отличаются от стоимости корейских автомобилей.

А я полагаю, что маркетологи Hyundai не дремлют, они мгновенно подсуетятся и дадут дилерам возможность приманить клиентов выгодными предложениями, стоит вазовцам проявить слабость»,

— заметил Ифанов.

Дефицит полупроводников в автомобильной промышленности появился в конце прошлого года во время остановки заводов в периоды изоляции из-за пандемии COVID-19.

Предприятия, производящие схемы для электроники, столкнулись с ажиотажным спросом на свою продукцию, прежде всего, в сегменте бытовой техники. Автопром – одна из наиболее пострадавших отраслей из-за дефицита, автокомпании ожидают огромные убытки по итогу этого года.