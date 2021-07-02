Детям ПЦР не нужен: как власти Кубани изменили правила заселения на курортах

Власти Кубани изменили антикоронавирусные правила, которые вводились в рамках режима «Повышенной готовности» из-за распространения инфекции. Губернатор региона постановил, что детям в возрасте до 14 лет не нужны будут отрицательные ПЦР-тесты при заселении в гостиницы и отели региона.

«Внести <…> изменение, заменив слова «до 6 лет» словами «до 14 лет», — говорится в постановлении главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В пресс-службе краевой администрации уточнили, что справки не потребуются для детей до 14 лет включительно, если ребенок переболел уже коронавирусом. Ранее ПЦР-тест нужно было предъявлять в обязательном порядке как совершеннолетним, так и несовершеннолетним. Исключение составляли детские лагеря.

Режим повышенной готовности продлен в регионе до 1 октября.

С 1 июля, согласно решению местных властей, заселение туристов может осуществляться только при наличии у них отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации от коронавируса. С 1 августа заселение будет возможно только при наличии последнего документа.

Если отдыхающему противопоказана вакцинация по медицинским причинам, то ему необходимо подтверждение об отрицательном ПЦР-тесте, которое должно быть получено не более чем за три календарных дня до заезда в гостиницу. Заселение в отели возможно при медицинском подтверждении перенесенного коронавируса, при условии, что с момента выздоровления до заселения прошло не более полугода. Переболевшим результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации не нужен.

Изменения в разрешении на заселение граждан привели к тому, что многие россияне отказались от своих путевок. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщил РИА «Новости», что компания фиксирует 15% реальных аннуляций бронирований.

«Путешественники ждут свои деньги, потому что понимают, что не успеют вакцинироваться до 1 августа», — подчеркнул он.

По слова Ромашкина, в августе пока немного аннулировано, потому что компания только в пятницу, 2 июля, начала работу по этому вопросу. «До этого неделю пытались уговорить администрацию региона смягчить меры и скорректировать условия заезда в пользу ПЦР-тестов. Нам это не удалось», — констатировал он.

При этом на июль туристы отменяли свои бронирования всю прошлую неделю. Ромашкин отметил в разговоре с агентством, что в компании ожидают массовых снятий бронирований на август уже в начале следующей недели.

«Больше половины туристов уйдет с августа, потому что они не успеют привиться. Власти региона исходили из того, что у туристов весь июль впереди, но сегодня 2-е число, а записаться во многих регионах на вакцинацию возможно не раньше 11-го июля, потому что очереди. Вторую прививку они получат только в начале августа, и не уверен, что они сразу же бросятся в объятия Кубани», — добавил глава туроператора.

В то же время новые туристы не замещают тех, кто отменил бронирования. «Мы наблюдаем не загрузку курортов, а разгрузку. Если смотреть по прошлым годам, то мы сейчас должны были войти в период максимальных продаж, а вместо этого пошли на спад», — заявил он. По подсчетам Ромашкина, меньше 1% потенциальных туристов успели привиться за неделю после объявления требований властей Краснодарского края.

Кубань является одним из главных курортных регионов России. В 2020 году общий турпоток Краснодарского края составил 12 млн отдыхающих. В 2019 году было почти на 5 млн больше. Ранее глава края заявил, что в 2021 году курорты региона на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.