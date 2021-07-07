Едим свое: россияне предпочитают отечественные продукты

Жители России предпочитают покупать отечественные продукты питания, свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ. Большинство участников опроса также уверяют, что их предпочтения не изменились бы даже в случае отмены контрсанкций, ограничивших ввоз в Россию ряда импортных товаров. Мнение россиян разделяют и эксперты — по их словам, протекционистская политика государства дала свой результат, так как контрсанкции ускорили развитие АПК и позволили сдерживать рост цен на продовольствие.

Вопрос выбора

Большинство россиян поддерживает «продуктовое эмбарго», введенное руководством страны, и отдает предпочтение продуктам питания отечественного производства, следует из результатов исследования ВЦИОМ «Специфика восприятия жителями России отечественных и импортных продуктов питания на фоне экономических санкций» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»). В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет из 40 российских регионов.

Ограничения на ввоз ряда импортных продуктов питания были введены в августе 2014 года в ответ на санкции Евросоюза и США. Продуктовое эмбарго затронуло, в частности, поставки сыра и других молочных продуктов, овощей, фруктов, рыбы, говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов и нескольких других товарных категорий. С тех пор контрсанкции неоднократно расширялись и продлевались: к настоящему моменту запрет на ввоз продуктов из-за рубежа действует до конца 2021 года.

Директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин отмечает существенные перемены в потребительском поведении россиян за последнее десятилетие.

«Сегодня, задавая вопрос о том, какого производителя вы выберете при равных ценовых условиях, мы видим, что образуется достаточно большой сегмент товарных групп, по которым россияне безусловно выбирают именно отечественного производителя. В эти группы попадают в основном продукты питания: это овощи, рыба, мясо, молоко, сыры, молочные изделия, макароны. Что касается сложнопроизводимых товарных групп, то в части бытовой техники приоритет очевидным образом отдается пока зарубежной продукции, в части одежды — тоже, хотя позиции постепенно начинают выравниваться, а в части лекарств (во многом благодаря вакцинационной кампании) — баланс положительный в сторону отечественного производителя», — делится эксперт результатами опроса.

Покупаем российское

Важный момент, на который Кирилл Родин призывает обратить внимание — польза для отечественных производителей, чьи товары с 2014 года все больше и больше приходят на рынок. Так как прошло уже 7 лет, отмечает исследователь, можно говорить о формировании некоторого устойчивого тренда в части формата потребительского поведения — вероятнее всего, если завтра санкции будут сняты, то в этом отношении ничего принципиально не изменится.

«Только 8% опрошенных говорят о том, что в случае отмены санкций они начнут покупать больше импортной продукции. Более того, 45% респондентов заявили, что при подобном развитии ситуации они намерены приобретать больше отечественных товаров. Подобные ответы, вероятно, говорят о том, что люди сделали свой потребительский выбор, и пока они не видят существенных оснований для его изменения даже в случае отмены санкционной политики», — говорит исследователь.

ВЦИОМ также провел кластерный анализ, в результате которого были выделены три группы потребителей: есть люди, которые преимущественно делают выбор в пользу отечественного производителя (их 55%), есть те, кто делает выбор паритетно (с одинаковой частотой выбирает отечественных и зарубежных производителей – их 32%), и есть группа сторонников иностранного производства (10% опрошенных).

«Причем этот и ряд других вопросов показывают нам достаточно типичную картину: сторонниками зарубежной продукции и скорейшей отмены санкций, а также теми, кто не верит в их эффективность, являются молодые жители мегаполисов. Как только мы покидаем пределы этой группы, картина меняется кардинальным образом. В большинстве своем люди считают, что санкции (при всей неприятности этой истории) имеют ряд положительных последствий, связанных, например, с развитием производства. В первую очередь эти позитивные последствия на себе ощущают жители сельской части России. И если уж прислушиваться к мнению о том, насколько санкции повлияли или не повлияли на развитие сельхозпроизводства, то, наверное, я скорее готов прислушаться к жителям села, нежели к молодежи мегаполисов», — говорит Кирилл Родин.

Что касается оценки качества продукции, то участники опроса считают товары российского производства более высококачественными. Так, россияне чаще всего предпочитают отечественные овощи — 91%, рыбу и мясо — 89%, молочную продукцию — 88%. Макароны российского производства купили бы 74% опрошенных, причем эта категория с 2018 года продемонстрировала рост на 11 процентных пунктов.

Ответные санкции — за и против

С 2014 года и до настоящего времени исследователи ВЦИОМ фиксируют увеличение группы россиян, фиксирующих положительные последствия контрсанкций — за этот период она возросла почти в два раза. Пиком периода, когда санкции оценивались негативно, и позитивных последствий от них виделось в разы меньше, был 2015 год.

«Но тут важно понимать, что 2014-2015 годы — это период активной настройки, период адаптации к новой экономической реальности. Подобные периоды смены потребительского поведения людьми всегда переживаются как дискомфортные состояния. Как только система окончательно настроилась, все товарные группы восстановились, а у людей сформировались новые потребительские привычки, мы получили картину диаметрально противоположную картине 2015 года. Если брать сферу сельского хозяйства, то там картина выглядит еще более радикальным образом: количество тех, кто одобряет контрсанкции, составляет порядка 38%, что почти вдвое превышает число их противников», — говорит Кирилл Родин.

Когда респондентов спрашивали о том, как изменилась ситуация в сфере сельского хозяйства, то на селе 8% видят негативные последствия, а 38% — позитивные перемены. Ситуация среди респондентов из крупных городов, скажем, из Москвы и Санкт-Петербурга, будет иной: критиков в любом случае меньше, чем поддерживающих текущую санкционную политику, но их число увеличивается до 26%.

«В данном случае для меня, как для исследователя, мнение тех, кто непосредственно видит изменения ситуации и является целевой аудиторией этих перемен, заметно более значимо, чем мнение тех, кто находится сильно далеко от того вопроса, который мы задавали», — комментирует Родин.

Положительные последствия введения ответных санкций видит и президент агропродовольственного фонда «СВОЕ» Андрей Даниленко. По его словам, без ограничений на импорт, ставших катализатором активного вложения средств в развитие производства отечественных продуктов питания, ситуация с продовольствием в стране была бы намного более сложной.

«Инфляционные процессы никто не останавливал, и без такого мощного развития российского сельского хозяйства, учитывая глобальный тренд на повышение цен на продовольствие, проблемы логистики и трудовых ресурсов вследствие пандемии COVID-19, мы бы сейчас говорили не о качестве продуктов питания, а о цене. Импортные продукты питания стоили бы значительно дороже, проблемы с поставками могли бы вызвать дефицит, и продовольственная безопасность страны и столы потребителей оказались бы под угрозой. Об этом нужно помнить, когда мы говорим о том, как повлияло продовольственное эмбарго на сельскохозяйственную отрасль и жизнь россиян в целом», — уверен он.

Даниленко подчеркивает, что уже много лет работает в агропродовольственном секторе и видит динамику изменений с 2014 года. По его словам, для сельских жителей экономические условия объективно улучшились за счет дополнительных возможностей, появились действительно конкурентные товары — и по качеству, и по цене. Это говорит о том, что государственная политика в этом направлении и программы поддержки сельского хозяйства действительно работают, заключил глава фонда «СВОЕ».

Если же говорить в целом о ситуации, связанной с обменом санкциями между Россией и другими странами, то начиная с 2014 года настроения сильно оттаяли. По словам исследователя ВЦИОМ, если в 2014 году ответный удар действительно воспринимался как некий акт возмездия, для людей эмоционально было очень важно, чтобы на сложившуюся ситуацию был дан симметричный ответ, то к 2021 году, несмотря на одобрение санкционной политики более чем половиной респондентов, эмоционально эта ситуация начинает отпускать людей, и все понимают, что это не долгосрочный стратегический выбор.

«Государства, как любая социальная система, не могут развиваться в закрытом, изоляционном режиме, необходимо выстраивать добропорядочные отношения, которые были до обмена санкциями, продолжать развивать торговые связи. Очевидно, что санкции — это не модель стратегического развития. Возможно, это мера, которая может сработать тактическим образом (у нас, к счастью, так и произошло), и имеет свои положительные результаты на короткой дистанции, но это не долгосрочная перспектива», — резюмирует Кирилл Родин.