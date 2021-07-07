Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Потребрынок

close
Сырный фестиваль в Московской области, август 2016 года Сырный фестиваль в Московской области, август 2016 года

Едим свое: россияне предпочитают отечественные продукты

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Участники опроса ВЦИОМ считают российские товары более качественными

Жители России предпочитают покупать отечественные продукты питания, свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ. Большинство участников опроса также уверяют, что их предпочтения не изменились бы даже в случае отмены контрсанкций, ограничивших ввоз в Россию ряда импортных товаров. Мнение россиян разделяют и эксперты — по их словам, протекционистская политика государства дала свой результат, так как контрсанкции ускорили развитие АПК и позволили сдерживать рост цен на продовольствие.

Скопировать ссылку

Жители России предпочитают покупать отечественные продукты питания, свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ. Большинство участников опроса также уверяют, что их предпочтения не изменились бы даже в случае отмены контрсанкций, ограничивших ввоз в Россию ряда импортных товаров. Мнение россиян разделяют и эксперты — по их словам, протекционистская политика государства дала свой результат, так как контрсанкции ускорили развитие АПК и позволили сдерживать рост цен на продовольствие.

Вопрос выбора

Большинство россиян поддерживает «продуктовое эмбарго», введенное руководством страны, и отдает предпочтение продуктам питания отечественного производства, следует из результатов исследования ВЦИОМ «Специфика восприятия жителями России отечественных и импортных продуктов питания на фоне экономических санкций» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»). В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет из 40 российских регионов.

Ограничения на ввоз ряда импортных продуктов питания были введены в августе 2014 года в ответ на санкции Евросоюза и США. Продуктовое эмбарго затронуло, в частности, поставки сыра и других молочных продуктов, овощей, фруктов, рыбы, говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов и нескольких других товарных категорий. С тех пор контрсанкции неоднократно расширялись и продлевались: к настоящему моменту запрет на ввоз продуктов из-за рубежа действует до конца 2021 года.

Директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин отмечает существенные перемены в потребительском поведении россиян за последнее десятилетие.

«Сегодня, задавая вопрос о том, какого производителя вы выберете при равных ценовых условиях, мы видим, что образуется достаточно большой сегмент товарных групп, по которым россияне безусловно выбирают именно отечественного производителя. В эти группы попадают в основном продукты питания: это овощи, рыба, мясо, молоко, сыры, молочные изделия, макароны. Что касается сложнопроизводимых товарных групп, то в части бытовой техники приоритет очевидным образом отдается пока зарубежной продукции, в части одежды — тоже, хотя позиции постепенно начинают выравниваться, а в части лекарств (во многом благодаря вакцинационной кампании) — баланс положительный в сторону отечественного производителя», — делится эксперт результатами опроса.

Покупаем российское

Важный момент, на который Кирилл Родин призывает обратить внимание — польза для отечественных производителей, чьи товары с 2014 года все больше и больше приходят на рынок. Так как прошло уже 7 лет, отмечает исследователь, можно говорить о формировании некоторого устойчивого тренда в части формата потребительского поведения — вероятнее всего, если завтра санкции будут сняты, то в этом отношении ничего принципиально не изменится.

«Только 8% опрошенных говорят о том, что в случае отмены санкций они начнут покупать больше импортной продукции. Более того, 45% респондентов заявили, что при подобном развитии ситуации они намерены приобретать больше отечественных товаров. Подобные ответы, вероятно, говорят о том, что люди сделали свой потребительский выбор, и пока они не видят существенных оснований для его изменения даже в случае отмены санкционной политики», — говорит исследователь.

ВЦИОМ также провел кластерный анализ, в результате которого были выделены три группы потребителей: есть люди, которые преимущественно делают выбор в пользу отечественного производителя (их 55%), есть те, кто делает выбор паритетно (с одинаковой частотой выбирает отечественных и зарубежных производителей – их 32%), и есть группа сторонников иностранного производства (10% опрошенных).

«Причем этот и ряд других вопросов показывают нам достаточно типичную картину: сторонниками зарубежной продукции и скорейшей отмены санкций, а также теми, кто не верит в их эффективность, являются молодые жители мегаполисов. Как только мы покидаем пределы этой группы, картина меняется кардинальным образом. В большинстве своем люди считают, что санкции (при всей неприятности этой истории) имеют ряд положительных последствий, связанных, например, с развитием производства. В первую очередь эти позитивные последствия на себе ощущают жители сельской части России. И если уж прислушиваться к мнению о том, насколько санкции повлияли или не повлияли на развитие сельхозпроизводства, то, наверное, я скорее готов прислушаться к жителям села, нежели к молодежи мегаполисов», — говорит Кирилл Родин.

Что касается оценки качества продукции, то участники опроса считают товары российского производства более высококачественными. Так, россияне чаще всего предпочитают отечественные овощи — 91%, рыбу и мясо — 89%, молочную продукцию — 88%. Макароны российского производства купили бы 74% опрошенных, причем эта категория с 2018 года продемонстрировала рост на 11 процентных пунктов.

Ответные санкции — за и против

С 2014 года и до настоящего времени исследователи ВЦИОМ фиксируют увеличение группы россиян, фиксирующих положительные последствия контрсанкций — за этот период она возросла почти в два раза. Пиком периода, когда санкции оценивались негативно, и позитивных последствий от них виделось в разы меньше, был 2015 год.

«Но тут важно понимать, что 2014-2015 годы — это период активной настройки, период адаптации к новой экономической реальности. Подобные периоды смены потребительского поведения людьми всегда переживаются как дискомфортные состояния. Как только система окончательно настроилась, все товарные группы восстановились, а у людей сформировались новые потребительские привычки, мы получили картину диаметрально противоположную картине 2015 года. Если брать сферу сельского хозяйства, то там картина выглядит еще более радикальным образом: количество тех, кто одобряет контрсанкции, составляет порядка 38%, что почти вдвое превышает число их противников», — говорит Кирилл Родин.

Когда респондентов спрашивали о том, как изменилась ситуация в сфере сельского хозяйства, то на селе 8% видят негативные последствия, а 38% — позитивные перемены. Ситуация среди респондентов из крупных городов, скажем, из Москвы и Санкт-Петербурга, будет иной: критиков в любом случае меньше, чем поддерживающих текущую санкционную политику, но их число увеличивается до 26%.

«В данном случае для меня, как для исследователя, мнение тех, кто непосредственно видит изменения ситуации и является целевой аудиторией этих перемен, заметно более значимо, чем мнение тех, кто находится сильно далеко от того вопроса, который мы задавали», — комментирует Родин.

Положительные последствия введения ответных санкций видит и президент агропродовольственного фонда «СВОЕ» Андрей Даниленко. По его словам, без ограничений на импорт, ставших катализатором активного вложения средств в развитие производства отечественных продуктов питания, ситуация с продовольствием в стране была бы намного более сложной.

«Инфляционные процессы никто не останавливал, и без такого мощного развития российского сельского хозяйства, учитывая глобальный тренд на повышение цен на продовольствие, проблемы логистики и трудовых ресурсов вследствие пандемии COVID-19, мы бы сейчас говорили не о качестве продуктов питания, а о цене. Импортные продукты питания стоили бы значительно дороже, проблемы с поставками могли бы вызвать дефицит, и продовольственная безопасность страны и столы потребителей оказались бы под угрозой. Об этом нужно помнить, когда мы говорим о том, как повлияло продовольственное эмбарго на сельскохозяйственную отрасль и жизнь россиян в целом», — уверен он.

Даниленко подчеркивает, что уже много лет работает в агропродовольственном секторе и видит динамику изменений с 2014 года. По его словам, для сельских жителей экономические условия объективно улучшились за счет дополнительных возможностей, появились действительно конкурентные товары — и по качеству, и по цене. Это говорит о том, что государственная политика в этом направлении и программы поддержки сельского хозяйства действительно работают, заключил глава фонда «СВОЕ».

Если же говорить в целом о ситуации, связанной с обменом санкциями между Россией и другими странами, то начиная с 2014 года настроения сильно оттаяли. По словам исследователя ВЦИОМ, если в 2014 году ответный удар действительно воспринимался как некий акт возмездия, для людей эмоционально было очень важно, чтобы на сложившуюся ситуацию был дан симметричный ответ, то к 2021 году, несмотря на одобрение санкционной политики более чем половиной респондентов, эмоционально эта ситуация начинает отпускать людей, и все понимают, что это не долгосрочный стратегический выбор.

«Государства, как любая социальная система, не могут развиваться в закрытом, изоляционном режиме, необходимо выстраивать добропорядочные отношения, которые были до обмена санкциями, продолжать развивать торговые связи. Очевидно, что санкции — это не модель стратегического развития. Возможно, это мера, которая может сработать тактическим образом (у нас, к счастью, так и произошло), и имеет свои положительные результаты на короткой дистанции, но это не долгосрочная перспектива», — резюмирует Кирилл Родин.