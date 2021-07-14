Кина не будет: расходы правительства на культуру недостаточны

Расходы правительства на культуру растут, но отрасль традиционно остается недофинансированной, считают аудиторы Счетной палаты РФ. Кинотеатров не хватает, в сельских библиотеках нет интернета. Министерство культуры в этом году впервые добилось, чтобы губернаторы отчитывались о количестве посещений гражданами культурных мероприятий. Но у глав регионов, похоже, есть дела поважнее.

Расходы правительства на культуру постоянно росли и за семь лет (2013-2020) составили 610 млрд рублей, говорится в отчете Счетной палаты РФ (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»). «Финансирование из федерального бюджета увеличилось на 52%, а из бюджетов регионов – на 65%», — говорится в отчете.

Закуплено, например, 203 автоклуба (передвижных многофункциональных культурных центра), модернизировано 195 детских школ искусств.

Но при этом Счетная палата отметила, что «стабильный рост расходов в абсолютном выражении не привел к их стабильному увеличению в доле ВВП». Иными словами, расходы растут, но вместе с другими статьями, и культура по-прежнему остается недофинансирована.

Как выяснили аудиторы, более 8,5 тысяч объектов культуры в России (20% из существующих) «нуждаются в ремонте или даже находятся в аварийном состоянии». В некоторых регионах процент ветхих библиотек, музеев, театров, кинотеатров, зоопарков, выставочных комплексов достигает 50%.

«И тех темпов, которыми идут ремонтные работы, недостаточно для решения проблемы», — отмечают аудиторы СП.

Библиотеки без интернета

Подсчитано, что за 2015-2020 годы количество кинозалов увеличилось на 26%, однако аудиторами отмечается их нехватка, а также неравномерность размещения.

Например, в Алтайском крае кинотеатры размещены преимущественно на территории городов. На Камчатке — тоже самое, в итоге в 75 населенных пунктах здесь вообще не оказываются услуги кинопоказа. В Кемеровской области отмечен «неравномерный доступ граждан к произведениям российского кинематографа и новинкам кинопроката в связи с недостаточным обеспечением муниципальных учреждений культуры региона цифровым кинооборудованием». Ярославская область: «только 10 муниципальных образований области (55 % от общего количества) имеют возможность предоставлять услуги населению по показу кино в современных кинозалах».

«Количество посещений киносеансов в селе и в городе отличается в 20 раз, что говорит о недоступности для сельского населения услуг кинопоказа при его высокой востребованности», — говорится в отчете СП.

СП указала на низкий уровень доступа к интернету в культурно-досуговых учреждениях. При этом в 2020 году из-за введенных из-за ковида ограничений спрос на виртуальный сервис вырос: «Число обращений к библиотечным услугам через Интернет увеличилось на 7,1 % и составило 156,3 млн обращений. При этом у 76% библиотек нет собственных сайтов».

Средний по стране уровень обеспеченности россиян учреждениями культуры составляет 71%, при дисбаланс по регионам огромен, резюмировали в СП. «Мы смотрели в целом по субъектам Федерации, как распределяются культурные учреждения. В Воркуте всего 25% обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями, а в Алуште (Крым) – 450%. Так сложилось, но теперь надо нашим субъектам, муниципалитетам эту ситуацию поправлять», — отметил на коллегии Счетной палаты аудитор Сергей Штогрин.

Губернаторов культурно попросили

Культура впервые вошла в перечень показателей эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ, уточнила присутствовавшая на коллегии министр культуры Ольга Любимова.

По ее словам губернаторам придется теперь следить и отчитываться об «условиях для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности» и о количестве посещений культурных мероприятий». «Это дает основания полагать, что развитие сети учреждений культуры на местах будет происходить в приоритетном порядке», — сказала министр Любимова.

В апреле этого года правительство утвердило обновлённые критерии оценки эффективности глав регионов. Документ включает 38 методик, в их числе такие, за которые губернатор не просто отвечает, а может реально поgлатиться должноcтью: ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста зарплат, объёмы жилищного строительства.

Деятели культуры, опрошенные «Газетой.Ru», однозначно высказываются за увеличение госрасходов на культуру. Тем более, что инфляция все время растет, и курс доллара к рублю тоже. То есть, расходы бюджета на культуру де-факто даже снижаются. Но кардинальных изменений в этой части госполитики никто из ньюсмейкеров не ждет.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает, что расходы «на культуру» всегда были большой проблемой, еще с советских времен и сейчас мало что изменилось.

«Для того, чтобы нормально более или менее развиваться в культурном плане необходимо тратить на это не менее 4% ВВП. Этого мы добились только в Санкт-Петербурге, когда во главе города была Валентина Матвиенко. Но на федеральном уровне тратится по это статье мене 1% ВВП», — говорит Драпеко.

Она считает, что в этом деле у исполнительной власти было несколько системных ошибок. Например, расходы на театры были увязаны с их расходами на ЖКХ, на зарплаты. Тогда как считать нужно только расходы на постановки, на искусство.

«Кроме того, некоторые деятели, так называемые либералы, были уверены, что культура должна сама себя кормить, сама выживать, как, может быть, на хозрасчете. Но это нереально для русского репертуарного театра со штатом актеров», — говорит Драпеко.

Наконец, была проблема, которая заключается в том, что основные расходы шли на Москву, на Санкт-Петербург, на реставрацию флагманских объектов культуры, а провинции доставались крохи от бюджетного пирога. «В последнее время нам удалось поменять структуру расходов. Теперь больше денег, порядка 90%, идет в российскую глубинку. И это правильно, тем более в пандемию, когда доходы у всех упали из-за разного рода ограничений», — заключает Драпеко.

«Я понимаю, куда власти тратят средства — основные расходы идут на поддержание объектов культуры в нормальном виде, чтобы не было этих заплесневелых музеев и библиотек, на закупку оборудования, на ремонт, на индексацию зарплат», — говорит директор искусствовед и бизнесвумен Ольга Свиблова.

Она считает, что все это необходимые траты. И они растут, по крайней мере, в Москве. «Просто я реалист. Я всегда ухожу от ответа на вопрос, когда меня спрашивают, какой бюджет у вашего биеннале? Если я отвечу, то буду выглядеть идиоткой, потому что мои расходы несравнимы с теми, которые идут на выставку где-нибудь в европейской провинции. Между тем, наш музей признан на глобальном уровне», — говорит Свиблова.

Она считает, что властям следовало бы больше вкладывать денег в человеческий капитал. Первым делом в образование и здравоохранение. А потом уже в культуру.

«Повторяю, я реалист, поэтому я предпочла бы, рост госинвестиций в образование. Лучше, когда граждане будут образованы и здоровы. Тогда они будут ценить культуру и искусство. А мы будем, ну что же тут сказать, жить и развиваться за счет креатива», — заключает Свиблова.

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов говорит, что действующая власть традиционно отводит больше расходов на экономику, на армию и полицию. В итоге это оборачивается проблемами, на решение которых требуется еще больше денег на ту же полицию. «Правительство, к сожалению, недооценивает значимость культуры, потому что самой власти нередко культуры не хватает, в том числе культуры государственного управления», — считает Емельянов.