«ФРГ стоит задуматься»: в Киеве требуют новую компенсацию за потерю транзита газа

Киев должен начать переговоры с ЕС о компенсации убытков из-за «Турецкого потока» и потери транзита газа на южном направлении, считает украинский эксперт. По ее словам, ежегодно из-за этого газопровода Украина будет терять $450 млн. Киев давно опасается, что потеряет доходы от транзита российского газа в Южную Европу.

Директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук заявила, что Украина должна обсуждать с Евросоюзом вопрос компенсации убытков из-за российского газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает «Укринформ».

«Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на «Турецкий поток», согласно предварительно обнародованным оценкам Оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10-12 миллиардов кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет стоить Украине $450 млн», — говорится в статье эксперта.

Она напомнила, что Венгрия также сможет получать российский газ в обход Украины – через интерконнектор на границе с Сербией, соединяющий венгерскую сеть с «Турецким потоком».

Украинская ГТС на южном направлении сейчас поставляет газ только в Молдавию. При полной загрузке трубопроводов «Турецкий поток», «Северный поток — 1» и «Ямал-Европа» ОГТСУ станет лишь «балансирующей мощностью в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов».

В связи с этим украинскую ГТС необходимо оптимизировать, а ущерб от «Турецкого потока» страна уже понесла, считает Ищук. Поэтому Евросоюзу, и особенно – Германии, стоит задуматься о компенсации за потери транзита на южном направлении. Потери Киев несет из-за стран-членов ЕС – Болгарии и Венгрии, а также страны-кандидата на вступление в Евросоюз – Сербии.

«Турецкий поток» был открыт в конце 2020 года, его составляют две нитки мощностью 15,75 млрд кубометров каждая. Через газопровод из России газ поступает по дну Черного моря в Турцию, Болгарию, Грецию, Северную Македонию, Румынию, Сербию и Боснию и Герцеговину.

В конце ноября прошлого года глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Украины Леонид Униговский заявил, что транзит газа через украинскую ГТС из-за «Турецкого потока» сократится на 12-13 млрд кубометров в год.

В этой связи, считает Униговский, Киеву необходимо привлечь иностранных партнеров для участия в управлении своей ГТС. Приоритетными он назвал итальянских операторов, поскольку Апеннины получали через Украину до 23 млрд кубов газа в год.

«Но шансов сохранить прокачку нашей ГТС 70-90 миллиардов кубометров мало. Реально 40-60 миллиардов. Если мы решим сейчас вопрос об иностранных партнерах», — отметил эксперт.

Все газовые проекты, в том числе строительство «Турецкого потока», реализуются в соответствии с соглашениями, отметил газете «Известия» зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. «Если хотят деньги состричь с ЕС, пусть пробуют, хотя вряд ли там осталось много желающих давать Киеву «деньги в пропасть». Россия к этому вообще не причастна», — сказал сенатор.

Компенсация за «Северный поток — 2»

В конце июня агентство Bloomberg сообщило, что власти США и Германии обсуждают варианты компенсации потерь Украины, которые будут после запуска газопровода «Северный поток — 2». Среди вариантов называются «инвестиции для строительства на Украине собственных электростанций», а также с целью «развития инфраструктуры» и наращивания поставок газа из этой страны. Германия же «намерена начать переговоры с Россией» по вопросам продления транзита российского газа через Украину.

Механизм компенсаций прорабатывается до сих пор. Ожидается, что этот вопрос будет затронут во время визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США. Немецкий политолог Александр Рар отметил, что американцы будут давить на Германию, которая должна гарантировать, что Украина будет получать деньги за прокачку российского газа через свою территорию.

«Если Россия не будет прокачивать этот газ, то Германии придется это компенсировать. Меркель ничего плохого против Украины говорить не сможет, потому что американцы так и сказали немцам: «Если вы хотите дружить с Россией, имейте в виду, что Украина важнее. Делайте что-то для нее», — подчеркнул эксперт.

Что сказал Путин

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня резко отреагировал на возмущение Киева и беспокойство Вашингтона, Брюсселя и Берлина в связи с тем, что после запуска газопровода «Северный поток — 2» Москва может сократить транзит газа через территорию Украины еще сильнее и та, в свою очередь, будет ежегодно недополучать около $3 млрд в год.

«Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая — всех кормить что ли?» — сказал Путин.

Он отметил, что Москва может и далее загружать газотранспортную систему Украины, но необходимым условием для этого является «воля Киева к нормальным экономическим отношениям».

Российский президент также назвал «плохой монополией» завышение Киевом стоимости транзита газа. В итоге, плохой политический и экономический климат на Украине привел к тому, что в настоящее время Россия будет перегонять через Украину в Европу по 40 млрд куб. м газа в год, тогда как ранее этот показатель доходил до 200 млрд куб. м, указал президент России.

При этом, Москва не намерена расторгать пятилетний контракт с Киевом о транзите газа, который был заключен в декабре 2019 года, сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия ожидает рост объема поставок энергоносителя в Европу, поэтому «украинский транзит может быть востребован», указывал представитель Кремля.