«За российским СПГ стоит очередь, все произведенное — продаем»

США договорились со Вьетнамом о создании совместной компании для строительства терминала по приему СПГ. Проект оценивается в $1,31 млрд. По словам экспертов, азиатский рынок сейчас является перспективным с точки зрения спроса и цен, поэтому логично, что он интересует американцев. Россия же свои позиции там теряет. Кто из двух стран может победить в борьбе за азиатские регион — в материале «Газеты.Ru».

Вашингтон всячески старается создать для себя дополнительные условия для наращивания поставок СПГ в Азию. Способствуют этому высокие рыночные цены и большое количество заводов в США по переработке сжиженного газа. К тому же заполненность СПГ-терминалов в Азии намного выше, чем в Европе, а рынок не такой непредсказуемый, как европейский. Поэтому продавать сырье тут заведомо выгоднее, и за этот регион идет борьба. При этом Штаты будут всячески вытеснять Россию оттуда. Однако главная опасность — не столько проигрыш прямому конкуренту, сколько отставание от темпов роста спроса, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Сейчас США делают новый шаг в борьбе за рынок Азии. Во Вьетнаме они займутся строительством терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) в провинции Биньтхуан, сообщил ТАСС. Расходы на этот проект оцениваются в $1,31 млрд. Работы должны начаться уже в ноябре. Эти договоренности – часть пакета соглашений в сфере энергетики почти на $6 млрд.

Почему США ориентируются на азиатские рынки

Азиатские страны (в основном, Китай, Индия, Корея, Япония) – это крупнейшие потребители американского СПГ, отметил аналитик «Финам» Сергей Кауфман. И такая ситуация, вероятно, будет сохраняться. При этом он подчеркнул, что производители сейчас стараются перенаправлять свободные объемы СПГ в Азию: там цены выше.

«Это касается СПГ в целом, не только американского. На этом фоне экспорт в европейские страны локально снижен, хотя общий объем экспорта близок к историческим максимумам», — рассказал эксперт «Газете.Ru». Россиянам стало холоднее без мигрантов Очередной отопительный сезон в России начался с осложнений. По словам вице-премьера Марата... 23 сентября 21:23

Цены сейчас – это действительно ключевой фактор, рассказал «Газете.Ru» директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Он отметил, что в последнее время наблюдается резкий рост цен в Европе, но таких ситуаций практически никогда не было.

«В длительной перспективе цены в Азии будут выше, чем в Европе, поэтому все производители СПГ в первую очередь ориентируются на Азию», — сказал Салихов.

То, что не удается продать в Азии, отправляется в Европу, поэтому Европа – это такой «балансирующий» рынок сбыта СПГ, добавил эксперт.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, СПГ-терминалов в Европе довольно много, при этом они никогда не бывают загружены на полную мощность: например, в 2019 году – только на 50%.

«Никогда в Европе СПГ-терминалы не были заполнены на полную мощность, даже выше 50% никогда не загружались. А обычно они загружаются на 25-30%», — сказал Юшков.

В Азии же можно построить СПГ-терминал, и он будет востребован и загружен, добавил он. И туда можно будет продавать свой газ по более высоким ценам.

«Да, в Европе сейчас дорогой газ, но европейский рынок крайне нестабилен, и в другие годы цены там могут быть ниже. Поэтому с точки зрения бизнеса надежнее построить СПГ-терминал в Азии», — подчеркнул эксперт.

Уступает ли Россия в гонке за азиатские рынки

Для России сейчас азиатские рынки также важны, и она развивает это направление, отметил Сергей Кауфман из «ФИНАМ». Так, «Новатэк», который является крупнейшим производителем СПГ в России, активно сотрудничает с Китаем и Японией. Компании из этих стран также являются акционерами проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2». Аналогичное ситуация с «Сахалин Энерджи». Будет ли газ кормить Россию вместо нефти Цена на газ, заложенная в бюджете России на следующий год, оказалась выше более ранних... 22 сентября 22:33

«Полагаем, что в будущем данное сотрудничество сохранится. Азия, согласно прогнозам, будет ключевым регионом, обеспечивающим рост спроса на СПГ в ближайшие 20 лет, и места на данном рынке хватит и России, и США, и некоторым другим странам», — полагает Кауфман.

Однако пока у России только два крупных завода по производству СПГ, отметил Игорь Юшков из Фонда национальной энергетической безопасности. Один из них – это «Сахалин – 2». Он работает в целом по долгосрочным контрактам, и поставки в основном затрагивают Японию и Южную Корею. Для остальных стран остаются небольшие объемы, и, в большинстве своем их скупает Китай. В такие страны как тот же Вьетнам уходит мало газа, потому что он весь законтрактован. Второй завод – это «Ямал СПГ», с него сейчас также достаточно большое количество газа поставляется в Азию. Но здесь есть свои сложности.

«В условиях, когда мало СПГ-танкеров ледового класса, и при этом в зимний период на Северном морском пути в восточном направлении большая ледовая нагрузка, с декабря по июнь поставки идут в Европу. Они стараются в Азию поставлять, но это долго. Надо довезти СПГ до азиатского рынка, потом вернуть газовоз. Но и сейчас эти поставки идут на азиатские рынки», — рассказал эксперт.

Проекты в сфере СПГ развиваются: тот же «Новатэк» недавно заявил об открытии представительства во Вьетнаме, то есть эта страна рассматривается как потенциальный рынок сбыта.

«Все будет зависеть от цены: какие будут предложения со стороны американского СПГ и со стороны «Ямал-СПГ». Но во Вьетнам поставки с «Ямал-СПГ» идут в основном по спотовым контрактам, долгосрочных нет», — отметил Игорь Юшков.

Пока американцы по объемам поставляют на экспорт больше СПГ, потому что у России меньше СПГ-заводов, уточнил он. Суммарно они производят примерно 32-33 млн тонн газа. Но, например, к концу 2023 года или в 2024 году в России должны запустить «Арктик СПГ-2», рассчитанный на 20 млн тонн в год.

Между тем именно по рынку Азии России удалось обогнать США в 2019 году — тогда удалось поставить на 2,3 млн тонн больше, чем США. Против американского экспорта в Азию сыграла торговая война с Пекином.

Что Россия может изменить

Усилить позиции для России – это значит ввести новые мощности, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Оставьте хотя бы борщ: почему суповой набор может исчезнуть Стоимость «борщевого набора» продолжает снижаться, об этом рапортуют Росстат и Минпромторг. Во... 19 сентября 17:37

«Заводы не за секунду строятся. Мы строим следующую партию «Артик СПГ», будем вводить вторую очередь «Ямал-СПГ». Потенциально мы кратно увеличим объемы СПГ, это вопрос времени. Можно ли бы раньше строить эти заводы? Может быть, можно, но все есть, как есть. Все, что у нас производится – мы все и продаем. Более того, еще за нашим СПГ и очередь стоит», — заключил эксперт.

Сила газа

Говоря о газовом рынке, нужно разделять трубопроводный газ и СПГ, подчеркнул руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Первый требует дорогостоящей инфраструктуры и максимального наполнения для быстрой окупаемости, а второй удобен в плане доставки, но сравнительно дорог. Но оба эти направления Россия развивает в АТР, причем конкурирует в первую очередь не с США, а с другими государствами, сказал он.

Основной покупатель российского трубопроводного газа в Азии – Китай. «Газпром» в январе-июне по «Силе Сибири» поставил туда 4,6 млрд кубометров газа, мощность газопровода будет постепенно расти и достигнет максимального объема в 38 млрд кубометров к 2024 году. На фоне сокращения поставок со стороны Узбекистана и Казахстана, у которых истощаются запасы, основным конкурентом останется Туркменистан (объем поставок более 30 млрд кубометров в год). Доля «Газпрома» на этом рынке достигнет 50%.

По СПГ у России более скромные позиции, если сравнивать его с трубопроводным. В Китай поставляется около 5 млн тонн СПГ, что в 6 раз меньше, чем идет от Австралии, которая пока является главным поставщиком СПГ в Китай. Также «Газпрому» и «Новатэку» приходится конкурировать с Катаром, Малайзией и Индонезией.

«Но тем и привлекателен рынок АТР, что при относительно низкой конкуренции спрос настолько высок, что покупателей хватает всем продавцам, а сырья все равно недостаточно и цены растут», — подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас азиатский рынок находится в стадии активного роста и нехватки сырья. Только Китай обладает потенциалом рынка в 350 млрд кубометров в год: это в полтора раза больше, чем ЕС. К 2040 году за счет сокращения своих ресурсов рынок составит 500-650 млрд кубометров в год.

«Наши поставщики постепенно налаживают инфраструктуру как для трубопроводного газа, так и для СПГ – объем производства и поставок в Китай будут расти. Но главная задача – это закрепиться на рынке АТР по поставкам СПГ, и здесь мы явно не успеваем за темпами роста спроса», — считает Артем Деев.