«Альтернативы нет»: помогут ли соцвыплаты справиться с энергокризисом в ЕС

Предложенные Еврокомиссией меры по борьбе с топливным кризисом являются логичным ответом на возросшие риски. Несмотря на продолжающееся неспокойствие, бюджеты европейских стран позволят справиться с выплатами малообеспеченным слоям населения, чтобы те могли пережить период высоких цены на электроэнергию. Но эта помощь, в свою очередь, чревата новыми проблемами.

Одной из мер по борьбе с энергетическим кризисом, предложенных Еврокомиссией, стало оказание финансовой помощи малообеспеченным слоям населения в зимний отопительный период. При этом каждая из 27 стран, входящих в состав ЕС, в идеале должна заняться социальными выплатами, используя в качестве источника дотаций денежные средства из своего собственного бюджета.

Профсоюзы бьют тревогу

В конце прошлого месяца Европейская ассоциация профсоюзов (ETUC) опубликовала отчет, указывающий на рост количества малообеспеченных людей среди трудоспособного населения. На фоне энергетического кризиса и стремительного роста цен на услуги ЖКХ ситуация ухудшилась в 10 странах Евросоюза. Большинство из списка государств представляют Южную и Восточную Европу — в их числе Греция, Португалия, Италия, Болгария и другие. Наибольшее же число работающего населения, столкнувшегося с трудностями при оплате электроэнергии, специалисты зафиксировали на Кипре (45,6%), в Болгарии (42,8%) и Литве (34,5%).

С учетом рекордного роста биржевых цен на газ (более $1200 за тысячу кубометров) и подорожания нефтяных котировок (почти $84 за баррель) европейские профсоюзы призвали поднять минимальную заработную плату работающему населению до уровня 50% от среднего размера зарплаты любой страны-участницы ЕС. В то же время сейчас, по мнению специалистов организации, оплата труда в 20 из 27 стран региона, согласно местным законодательствам, находится ниже требуемой планки. «Рыночная стоимость газа неприемлема для Молдавии» Молдавия решила ввести «режим тревоги» в области энергетики из-за ситуации с ценами на газ... 14 октября 09:29

По словам заместителя генерального секретаря ETUC Эстер Линч, миллионы граждан ЕС вынуждены выбирать между оплатой за отопление и затратами на продукты питания. Так, в Италии наблюдаются самые большие показатели среди работающего бедного населения, которое не может позволить себе оплату электроэнергии. Речь идет о более чем 833,3 тыс. граждан, с наступлением же зимы таких людей по всему Евросоюзу станет еще больше, предостерегла Линч.

В то же время старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что цены на электроэнергию в Евросоюзе начали демонстрировать рост еще в августе, когда подорожание спотовых котировок на газ было не так заметно. Лидерами стали такие страны, как Кипр (+33,7% г/г), Бельгия (+28,7%), Испания (+27,3%) и Италия (+23,1%). С учетом же рекордного роста биржевых цен на газ уже в октябре-ноябре розничная стоимость на электроэнергию в ЕС будет на 40-50% выше прошлогоднего уровня. А это, в свою очередь, может привести зимой к серьезной социальной напряженности внутри Евросоюза, предупредил Кондратьев.

Какие страны столкнутся с проблемами

Как подчеркнул директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, наибольшие проблемы с выплатами могут возникнуть у стран с менее развитой экономикой, включая Болгарию, Литву и Латвию. В то же время у локомотивов европейского ВВП — Германии и Франции — не должно возникнуть трудности с выплатами.

«Странам Восточной Европы всегда при необходимости можно будет вновь обратиться за дотациями к властям ЕС. Тем более, что повод для предоставления денежных средств довольно весомый. Еврокомиссия же вряд ли откажет таким странам, чтобы не усугублять социальные волнения», — подчеркнул эксперт. «Критически зависят от стоимости газа». Почему Москва идет на уступки Минску При желании Россия могла бы перейти на рыночные цены при заключении газовых контрактов... 13 октября 10:52

Пикин также отметил, что на спрос на электроэнергию будут напрямую влиять климатические особенности. Потребность в отопительных ресурсах со стороны стран Северной Европы, включая Швецию, будет значительно выше, чем у представителей южных государств вроде Италии или Испании. Наибольшие же трудности с подачей тепла предстоящей зимой будут испытывать граждане Великобритании, где растет число банкротящихся энергетических предприятий.

«Все страны, находящиеся вблизи Северного моря, в особенности Британия, зимой столкнутся с наибольшим кризисом в энергетике. В Англии нет трубопроводов, вся страна практически полностью держится на поставках сжиженного газа, объемов которого в настоящее время критически не хватает. В итоге уже сейчас многие граждане выбирают между поесть и потребить энергоресурс», — резюмировал аналитик.

C ним согласился и директор Института политических исследований Сергей Марков. Помимо Британии эксперт добавил в число проблемных стран так называемый блок PIGS, включающий Португалию, Италию, Грецию и Испанию. В то же время испытывающая острый энергетический кризис Великобритания могла бы без особых проблем справится с выплатами денежных средств бедным слоям населения, однако резолюции ЕС с прошлого года не распространяются на островное государство. В Германии заявили, что «Северный поток — 2» поможет снизить цены на газ Кабмин ФРГ официально отверг утверждения о несоблюдении РФ контрактов на поставки газа. Глава... 15 октября 10:46

Схожую точку зрения в разговоре с «Газетой.Ru» высказал и Сергей Кондратьев. По его мнению, наибольший рост цен на электроэнергию будут испытывать страны с наиболее либерализованными рынками и сильно зависящие от импорта газа.

Польша — в плюсе, Германия — в минусе

В то же время наиболее защищенными от кризиса роста цен на ЖКХ окажутся страны с диверсифицированным топливным балансом, которые в меньшей степени зависят от энергетического импорта, включая газовые поставки. В настоящее время стоимость электроэнергии находится на минимальных уровнях в Швеции с большой долей атомной и гидроэнергетики, а также в Польше с высоким уровнем угольной генерации.

«Однако Варшава сейчас страдает от не менее важной проблемы — ежедневных полумиллионных (€500 тыс.) штрафов ЕС за выбросы углекислых газов от угольной шахты «Туров». Есть претензии со стороны ЕК и соседней Чехии. Однако опора на собственную добычу угля позволяет Польше обезопасить себя от подорожания цен на электроэнергию. Выгоду в сфере ЖКХ могут также получить Нидерланды», — заключил Кондратьев.

Германия же, несмотря на увеличение угольной генерации, станет своего рода исключением из правил, столкнувшись с ростом цен на ЖКХ (+20%). Это обусловлено тем, что Берлин импортирует большую часть каменного угля, биржевая стоимость которого в настоящее время находится на рекордно высоком уровне. В свою очередь, если цены на энергоресурсы будут стабильно расти на протяжении всего отопительного периода, то уже в ближайшие месяцы европейцев будет ждать кратный рост стоимости на электроэнергию, резюмировал эксперт.

Субсидии — оптимальное решение?

Рекомендация Еврокомиссии (ЕК) по выплатам социальных дотаций малообеспеченным домохозяйствам должна помочь исправить негативную тенденцию роста количества граждан, не способных оплатить дорожающую электроэнергию. Более того, данная процедура, скорее всего, будет подразумевать возможность относительно бедных стран Восточной и Южной Европы обратиться за субсидиями к властям Евросоюза. Если страны ЕС не могут справиться с причинами энергетического кризиса, то должны полностью сконцентрироваться на борьбе с последствиями топливной нехватки, сошлись во мнении опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

По словам Сергея Кондратьева, суммы энергетических выплат в масштабах всего Евросоюза должны составить несколько миллиардов евро субсидий, что не является критической нагрузкой на совокупный бюджет стран. При этом правила предоставления субсидий будут очень гибкими, предполагающими возврат денежных средств со стороны властей ЕС.

«Крупные компании ведут свой бизнес в основном на кредитные средства. А это значит, что ограничения тарифов автоматически приведет к удару по банковскому сектору и росту числа отказов газоснабжающих компаний вроде E.ON от заключения новых контрактов. Заморозка же тарифов в текущих кризисных условиях попросту невозможна», — объяснил Кондратьев. Мазут и уголь: сможет ли Россия предложить Европе альтернативу газу Агентство Argus выпустило отчет, в котором указало на скорый переход европейских промышленных... 07 октября 22:45

В то же время с экспертами выразил принципиальное несогласие директор Института политических исследований Сергей Марков. По его мнению, с точки зрения социальной помощи мера Еврокомиссии полностью себя оправдает, однако может привести к существенному росту финансовой нагрузки на средний класс. Иными словами, помогая одним слоям граждан, Евросоюз косвенно будет способствовать обеднению других категорий.

«Основной риск с учетом роста налоговых ставок и резкого скачка цен на электроэнергию в краткосрочной перспективе коснется именно среднего класса, уровень производительности которого составляет основную часть в структуре европейского ВВП. В результате «ножка» экономической производительности в Европе начнет стачиваться все больше», — отметил эксперт.

В то же время миллиардные дотации представляют собой солидную сумму, поэтому Еврокомиссии следует принимать окончательное решение как можно осторожнее. При этом выплаты в размере €3 тысяч станут оптимальным вариантом для отдельно взятого бедствующего домохозяйства, заключил эксперт.

Финансовая мина

Альтернативным выходом из тревожной ситуации с высокими ценами на ЖКХ могло бы стать создание общего стабилизационного фонда. При необходимости некоторые страны, испытывающие наибольшие трудности с высокими ценами на электроэнергию, могли бы напрямую брать часть денежных средств для противодействия внутреннему ресурсному кризису. Однако эта мера в среднесрочной перспективе приведет к росту обслуживания долговых обязательств стран Южной Европы и, как следствие, — к повторению финансового кризиса середины 2010-х годов в Греции, считают эксперты.

«Южные страны — традиционная зона финансового риска для Евросоюза. У этих государств, включая Грецию, Италию и другие, наиболее несбалансированные бюджеты. В период энергетического кризиса югу Европы придется особенно трудно», — подчеркнул Марков.

В свою очередь, Сергей Кондратьев отметил бюрократические препятствия на пути создания энергетического стабфонда. По его словам, это решение будет тяжело согласовать на только в экономическом (какую долю выплат должны будут изъять из национальных бюджетов та или иная страна), но и политическом плане. В качестве наглядного примера эксперт привел ситуацию с распределением денежных средств из Европейского фонда на восстановление экономик стран после коронавирусной пандемии. Но что более важно, в среднесрочной перспективе создание стабфонда неизбежно приведет к патовой ситуации в традиционно дотационных регионах ЕС.

«Германия, Нидерланды и скандинавские страны принципиально не хотят брать на себя долги южных стран вроде Италии или Греции, имеющих более низкие кредитные рейтинги. Для этих государств увеличение бюджетных дефицитов на каждый миллиард евро — серьезный удар.

В условиях же быстрорастущей инфляции изъятие средств из их бюджетов может привести к увеличению ставок по облигациям и стоимости обслуживания внутреннего долга. Такой финал никому не выгоден», — объяснил Кондратьев.