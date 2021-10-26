«Северный поток — 2» продвинулся на шаг ближе к запуску

Министерство экономики и энергетики Германии выдало немецкому регулятору заключение, в котором заявило, что запуск «Северного потока — 2» не представляет угрозы газоснабжению Германии и стран ЕС. Ведомство отметило, что в процессе были проведены консультации с другими странами — членами Евросоюза.

Сертификация российского трубопровода «Северный поток — 2» не представляет опасности для газоснабжения Германии и Европейского союза. К такому выводу пришло Министерство экономики и энергетики ФРГ.

В процессе немецкое Минэкономики консультировалось с другими европейскими странами. «Разработке заключения предшествовали консультации с соседними странами ЕС, что так или иначе нашло отражение в анализе. Возможность обсудить [вопрос] получили Эстония, Италия, Латвия, Литва, Австрия, Польша, Словакия, Чехия и Венгрия», — говорится в заявлении ведомства.

Заключение, к которому пришло ведомство, было направлено в Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ). Оно, в свою очередь, «продолжит процедуру сертификации и изучит дальнейшие необходимые с правовой точки зрения условия».

«Независимость оператора [трубопровода от поставщика] не была предметом заключения Минэкономики. Этот вопрос будет изучен Федеральным сетевым агентством в дальнейшем в процессе сертификации», — говорится в документе.

Заключение — это часть процедуры сертификации газопровода. Этот процесс, согласно немецким законам, может занять до четырех месяцев.

Сертификация была начата 8 сентября, через два дня после завершения укладки труб. «Проект решения сетевого агентства затем необходимо передать в Еврокомиссию», — добавили в министерстве. Процесс сертификации должен завершиться к 8 января 2022 года.

15 октября глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер обещал разработать оценку сертификации газопровода примерно в течение полутора недель. Между тем глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст и глава комитета по экономическому сотрудничеству и развитию Петер Рамзауэр считают, что повышенный спрос на газ требует, чтобы российский газопровод начал работать как можно скорее.

С этим мнением согласен и руководитель Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борьянс. В интервью изданию Augsburger Allgemeine он выразил мнение, что российский газ обеспечит Германию топливом в период перехода на возобновляемые источники энергии.

«В данном случае речь идет не о торговле, а об инфраструктуре, которая поможет нам осуществить переход нашей высокоразвитой страны к климатической нейтральности. Параллельно с этим, конечно, мы должны быстро расширять использование возобновляемых источников энергии», — сказал он.

В то же время британский экономист, эксперт по Украине Тимоти Эш считает, что Россия пожалеет, когда запустит проект в эксплуатацию. По его мнению, поставки российского газа в Европу уже через полгода могут привести к обвалу цен на газ.

«Вот почему, по моему мнению, Россия, в конце концов, проигрывает. Она повела себя как ненадежный поставщик энергоносителей, и Европа ускорит диверсификацию поставок энергии, чтобы уменьшить свою зависимость», — заявил он.

В последнее время цены на фьючерсы заметно подорожали. Если еще в августе тысяча кубометров газа стоила $515, то 6 октября был установлен рекорд — $1917 за 1 тыс. куб. м.

По мнению экспертов, это связано с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.