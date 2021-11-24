Байден распечатал нефтяные резервы. Чем ответит ОПЕК+

Нефтяной войны между ОПЕК+ и США не будет, а высвобождение 50 млн баррелей нефти из американских резервов не окажет значительного влияния на биржевые котировки. Резкое падение цены нефти до $70 за баррель стало бы возможно только в случае одномоментного выброса на рынок больших объемов, но Вашингтон, по всей видимости, растянет этот процесс на несколько месяцев.

Словесная интервенция Байдена

Президент США Джо Байден 23 ноября объявил о распечатывании внутренних стратегических резервов нефти США. Совокупный объем высвобожденных ресурсов должен составить 50 млн баррелей. Предложения Штатов поддержали ряд крупных мировых потребителей, включая Китай, Японию и Индию. Токио решил высвободить около 4,2 млн баррелей, а Дели — примерно 5 млн, в Пекине же пока не стали раскрывать информацию о примерных объемах, отметив, что окончательное решение будет принято исходя из национальных интересов.

Новость о суммарном высвобождении почти 60 млн баррелей нефти на мировой рынок биржи встретили неоднозначно. На закрытии торгов 23 ноября основные площадки продемонстрировали спад, стоимость барреля марки Brent упала до $78. Однако уже утром 24 числа нефтяные котировки поднялись до $83 по состоянию на 10:00 мск.

Реакция трейдеров неудивительна, утверждают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

По словам старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, биржевики сейчас прощупывают почву после словесных интервенций Байдена. Отчетливая же тенденция на рост или снижение цены наметится только в случае реального высвобождения стратегических запасов. Дело в том, что решение Байдена не будет носить одномоментный характер.

«Рисков полномасштабной торговой войны между ОПЕК+, включая Россию, и Вашингтоном сейчас нет. Очень многое будет зависеть от того, как долго будут продаваться заявленные Байденом запасы. А это займет как минимум несколько месяцев.

Если бы американцы высвободили 50 млн баррелей в течение двух недель, то биржевые котировки тут же упали бы до $60. По факту же у ОПЕК+ сейчас более сильные позиции, чем у Вашингтона, поэтому до конца года стоимость нефти вряд ли опустится ниже $70», — сказал эксперт. «Атомный контракт Украины и США выглядит форменным безумием» Активная интервенция американской компании Westinghouse на украинский атомный рынок обойдется Киеву... 23 ноября 17:51

С ним согласился главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. На самом деле и ОПЕК+, и США, как ни странно, придерживаются одной и той же цели — снижения стоимости нефти до приемлемого уровня $75-80. Разница между сторонами заключается лишь в темпах: американцы хотят добиться задачи быстрее, в то время как ОПЕК+ занял выжидательную позицию.

«Байден намного больше зависит от внутренней повестки, чем от мировой. Ему нужно показать избирателям, что он может быстро остановить рекордный рост цен на бензин в США и побороть высокую инфляцию в стране. От этого во многом будет зависеть его политический рейтинг. Его нефтяные интервенции связаны именно с этим фактором. Рынок сейчас сильно перегрет. Если бы США не предприняли никаких действий, то цена нефти к концу года могла и вовсе достичь $90 за баррель, если не выше», — объяснил аналитик.

Эр-Рияд не подставит Москву

Саудовская Аравия уже давно позиционирует себя в качестве одного из главных союзников США. Эр-Рияд является для Вашингтона ключевым экспортным рынком в Персидском заливе, а Штаты — крупнейшим торговым партнером саудовцев. Теоретически в разгар нефтяного кризиса Саудовская Аравия могла бы пойти на уступки США, убедив страны ОПЕК+ в необходимости увеличения суточной нефтедобычи. Однако на деле это вряд ли произойдет без соразмерных привилегий со стороны Вашингтона, cчитают эксперты. «После 2024 года никакого транзита через Украину не будет» В Киеве заговорили о продлении газового контракта с Москвой еще на 15 лет... 22 ноября 19:22

Такой сценарий стал бы возможен, если бы новая администрация Белого дома во главе с Байденом вернулась к политике сдерживания Ирана, которую активно вел экс-президент США Дональд Трамп, отметил Кондратьев. Байден же сейчас провозгласил курс на сближение с Тегераном, что еще больше разозлило Эр-Рияд.

«Риски ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией действительно есть, но они крайне невелики. Эр-Рияд не будет стрелять себе в ногу ради интересов США, резко наращивая нефтедобычу.

Выход Саудовской Аравии из ОПЕК+ прямо сейчас привел бы к обвалу глобального ресурсного рынка, цены бы упали ниже $40-45 за баррель. Такой сценарий не выгоден ни Вашингтону, ни Эр-Рияду», — объяснил Кондратьев. «Российский бюджет может потерять ₽500 млрд доходов в месяц» Джо Байден предложил Си Цзиньпину «распечатать» стратегические нефтяные запасы по примеру... 18 ноября 18:05

В свою очередь, Громов еще более скептично отнесся к перспективе ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. По его словам, такой сценарий не только невыгоден Эр-Рияду, но и стал бы абсолютно нелогичным.

«Саудовский бюджет становится профицитным только при ценах на нефть выше $75. Именно поэтому Эр-Рияд сейчас наиболее заинтересован в сохранении уровня нефтедобычи», — резюмировал эксперт.

Громов добавил, что Саудовская Аравия и Россия извлекли урок из прошлогоднего нефтяного кризиса. Тогда ситуация на рынке привела к тому, что Эр-Рияд и Москва взяли на себя беспрецедентные обязательства по сокращению уровня нефтедобычи. «В итоге ОПЕК тогда убрала с рынка беспрецедентные 10 млн баррелей, из которых 4 млн пришлось на Россию и Саудовскую Аравию. Такого кошмара нам больше не нужно», — заключил аналитик.

Какой будет реакция ОПЕК+

В настоящее время ни одной из стран-участниц ОПЕК+, включая Россию, не выгодно выбиваться из действующих договоренностей по наращиванию суточной нефтедобычи на 400 тыс. баррелей каждый месяц. Действия Вашингтона в ближайшее время должны скорректировать высокие цены на нефть. Однако реакции ОПЕК+ на нефтяную интервенцию США и их союзников стоит ждать не раньше 2 декабря, когда состоится следующее заседание стран-участниц. «Россию может накрыть волна бензинового контрафакта» На фоне растущей инфляции сохраняется риск подорожания бензина в России. По мнению экспертов... 15 ноября 17:16

В беседе с «Газетой.Ru» аналитики разошлись в мнениях касательно возможного ответа ОПЕК+ на распродажи. Кондратьев не исключил шоковый сценарий, предполагающий снижение увеличения суточной добычи с 400 тыс. до 300 тыс. баррелей.

«Сейчас это кажется невероятным сценарием. Снижение уровня нефтедобычи со стороны ОПЕК+ уже станет полноценным прологом к ценовой войне с Вашингтоном. Россия вместе с Саудовской Аравией теоретически могут пойти на такой резкий шаг. При таком раскладе цены вернулись бы к $85 и выше за баррель», — отметил эксперт.

Противоположное мнение «Газете.Ru» высказал Громов. По его мнению, более реалистичным вариантом реакции ОПЕК+ стало бы решение о повышении ранее оговоренного уровня увеличения нефтедобычи. Сейчас страны-участницы способны поднять действующую планку до 600 тыс. баррелей.

«Такой вариант, скорее всего, будет обсуждаться на ближайшей встрече ОПЕК+. Такая реакция картеля стала бы адекватным ответом США. Пока что Байден получил прямо противоположную реакцию трейдеров на свои заявления — цена нефти вновь подскочила с $78 до $82. Для ОПЕК+ же важно выдержать дистанцию до того момента, когда слова президента США отразятся на практике, и на рынок действительно поступят свободные баррели. Пока же это все просто красивые слова Байдена», — сказал аналитик.