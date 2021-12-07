Минск запретит ввозить продукты из Европы. Чего лишатся белорусы

Белоруссия 1 января введет запрет на импорт ряда товаров из стран, которые проводят недружественную политику против республики. Из этих государств нельзя будет ввозить в Белоруссию мясо, молочную продукцию, овощи, фрукты, орехи. Правительство республики пообещало, что эмбарго не навредит простым гражданам, западную продукцию заместят товарами собственного производства или из стран-союзниц.

Ограничения, вводимые Минском, затронут импорт из стран Евросоюза, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарии. Только за десять месяцев 2021 года Белоруссия импортировала из этих стран продовольственных товаров и продуктов питания на общую сумму более $530 млн.

«С учетом продолжающихся попыток коллективного Запада оказывать незаконное санкционное давление на нашу страну Беларусь приняла ответные меры», — говорится в комментарии к постановлению правительства.

Со следующего года под запретом окажутся мясо крупного рогатого скота, свинина, молоко и молочная продукция (с некоторыми исключениями), овощи, кроме предназначенных для посева, фрукты и орехи, колбасы и аналогичные продукты, кондитерские изделия, соль.

«В случае дальнейших деструктивных действий в отношении нашей страны Беларусь сохраняет за собой право расширить перечень запрещенных товаров», — отмечается в документе.

Власти Белоруссии указали, что интересы жителей страны остаются в приоритете. Ответные меры стараются принимать так, чтобы они не затронули население Белоруссии. Поэтому эмбарго не будет распространяться на товары, которые белорусы привозят домой из-за границы для личного потребления. Запрет также не будет действовать в отношении товаров, которые считаются «критическим импортом», то есть продуктами первой необходимости. Среди них, например, детское питание.

Чем Белоруссия заменит зарубежные продукты

Чтобы сбалансировать ситуацию на внутреннем рынке, Белоруссия будет стремиться заполнить магазины продуктами собственного производства. Товары, которые Белоруссия сама не производит, торговым сетям придется закупать в дружественных странах.

МИД республики отметил, что Минск продолжит укреплять экономическую интеграцию с Москвой и выстраивать торгово-экономические отношения со странами — участницами ЕАЭС (Армения, Киргизия, Казахстан) и со странами «дальней дуги» (странами Азии, Африки и Латинской Америки).

Объем внешней торговли Белоруссии за 2020 год составил $62 млрд, из них $29 млрд — экспорт, $33 млрд — импорт. Россия является основным торговым партнером Белоруссии. На ее долю в 2020 году пришлось 45% белорусского экспорта и 50% импорта. Европейский союз — второй по величине торговый партнер, на долю которого приходится пятая часть внешнеторгового оборота. Минск в прошлом году купил у стран содружества товары на сумму $7,2 млрд.

Всего республика поддерживает торговые отношения с более чем 200 странами мира. Белоруссия импортирует, в основном, энергоресурсы (нефть и природный газ), сырье, материалы и комплектующее (металлы и изделия из них, сырье для химического производства, части машин), технологическое оборудование.

Почему на Западе вводят санкции против Белоруссии

Премьер-министр республики Роман Головченко назвал ответные действия Белоруссии против Запада «абсолютно адекватными». По его словам, против Белоруссии развязали экономическую войну.

Отношения Белоруссии со странами Запада ухудшились после президентских выборов в республике, прошедших в августе 2020 года. По данным ЦИК страны, на них шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. Белорусская оппозиция не признала результаты голосования. В стране начались массовые протесты, которые жестко подавили силовики. Лукашенко обвинил в координации протестов западные страны. ЕС и США, в свою очередь, не признали Лукашенко легитимным президентом, в отличие от России, и обвинили Минск в нарушении прав человека. На Западе начали поэтапно вводить санкции против белорусских официальных лиц и предприятий.

Затем отношения между Минском и зарубежными странами усугубила майская история с вынужденной посадкой рейса Ryanair. Самолет летел из Афин в Вильнюс и приземлился в Минске из-за ложного сообщения о бомбе на борту. При этом по личному приказу Лукашенко для сопровождения борта поднимался военный истребитель. После посадки в Белоруссии задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, Романа Протасевича и его подругу россиянку Софию Сапегу. В ЕС Белоруссию обвинили в «воздушном пиратстве», инцидент спровоцировал новый виток санкций. Мигрантам закрыли путь в Белоруссию Турция согласилась помочь Польше в борьбе с нелегальными мигрантами, которые собираются... 12 ноября 16:58

Причиной последнего конфликта оказались нелегальные мигранты. В июле Лукашенко заявил, что республика больше не будет сдерживать беженцев, которые хотят через Белоруссию попасть в ЕС. Он пояснил, что у Минска из-за санкций нет на это «ни денег, ни сил». После этого поток нелегалов с белорусской стороны резко увеличился, западные страны обвинили Минск в организации миграционного кризиса.

Последние западные санкции против Белоруссии

Всего с президентских выборов Евросоюз ввел против Белоруссии пять пакетов санкций. Последний ЕС одобрил в начале декабря. Под ограничения попали 17 физических лиц и 11 организаций по обвинению в организации миграционного кризиса либо поддержке политических репрессий в республике.

США, Канада и Великобритания также объявили в минувший четверг, 2 декабря о вводе дополнительных ограничений против Белоруссии. Новые санкции затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. По мнению стран-инициаторов ограничений, члены списка организовывали маршруты нелегальной миграции в ЕС и финансово поддерживают режим Лукашенко.

Премьер Белоруссии раскритиковал западные санкции. «Списки белорусских граждан и компаний, которые вновь попали в санкционные листы, не только вызывают недоумение, но и заставляют усомниться в профессионализме тех, кто их готовит, или же тех, кто их подсказывает. Если это все составляют посольства, я бы их уже давно выгнал за профнепригодность. Это я вам как бывший дипломат говорю», — сказал он.

Головченко отметил, что попадание в список даже совсем небольшого предприятия означает, что оно фактически было удостоено внимания США, что, в свою очередь, может являться поводом для гордости этой компании.