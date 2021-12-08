«Зима может быть тяжелой». Польша просит «Газпром» увеличить поставки газа

Глава польской PGNiG Пшемыслав Вацлавский призвал «Газпром» нарастить поставки газа, поскольку заполняемость хранилищ Западной Европы находится «на рекордно низком уровне». Топ-менеджер добавил, что зима может быть очень тяжелой из-за сохраняющихся высоких цен на газ. Сегодня стоимость топлива впервые с октября превысила $1200 за 1 тыс. кубометров.

Эта зима может оказаться тяжелой для Польши и других стран Европы, заявил глава польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский. Его слова передает РИА «Новости».

«Стоимость газа сейчас очень высока. Как вы, вероятно, знаете, спрос в Европе сейчас гораздо выше, чем предложение. Существует риск того, что зима будет тяжелой», — сказал он.

Цена 1 тыс. кубометров газа в Европе сегодня впервые с октября преодолела отметку в $1200. Рост составил почти 8%, и по прогнозам Варшавы, крайне высокая стоимость газа сохранится до начала весны 2022 года.

После этого, по мнению Вацлавского, цены на газ снизятся.

«Снижение будет существенным, однако все равно цены стабилизируются на гораздо более высоком уровне, нежели это было в прошлом», — считает он.

В этой связи глава PGNiG призвал «Газпром» увеличить объемы экспортируемого в Европу газа – чтобы регион был «в большей безопасности».

Похолодание в Европе может стать самым сильным за последние 30 лет.

Биржевые цены на газ в Европе этой осенью достигли рекордных значений, превысив в определенный момент отметку в $1900 за 1 тыс. кубометров. После того как «Газпром» начал прокачку газа в еврохранилища, цены пошли вниз, но остались высокими. Причинами резкого роста стоимости топлива эксперты называют холодные зиму и весну 2021 года, истощившие газовые хранилища Европы.

Польская нефтегазовая компания PGNiG в конце октября уже просила российский «Газпром» снизить цены по «Ямальскому контракту» 1996 года, который истекает в 2022 году. В Варшаве заявляли, что продлевать его не планируют и собираются найти альтернативу российскому газу.

«В последнее время мы наблюдаем беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке. Эта неординарная ситуация является основанием для пересмотра ценовых условий, на которых мы закупаем топливо по Ямальскому контракту. На наш взгляд, есть возможность снизить цену на поставляемый нам газ», — заявил председатель правления PGNiG Павел Маевский.

Официальная Варшава в свою очередь считает, что Евросоюз должен заставить российскую газовую компанию увеличить поставки по существующим газопроводам через Украину и Польшу — чтобы обеспечить стабильное снабжение топливом Европы в эту зиму.

Новый министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва считает, что «Газпром» не желает увеличить поставки в Европу из-за задержек в процессе сертификации газопровода «Северный поток — 2», передает агентство «Прайм».

«До тех пор, пока вопрос СП-2 не будет окончательно решен, мы не можем быть уверены, что «Газпром» будет вести себя порядочно. Мы убеждены, это связано с процессом сертификации. А процесс сертификации займет еще какое-то время», — сказала она.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что «даже в самые сложные периоды холодной войны мы регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляли газ в Европу».

6 декабря «Газпром» сообщил, что из подземных газовых хранилищ в Европе отобрали почти 25% закачанного в этом году газа.

«Российские газовые компании при всем своем желании не смогут спасти Европу от замерзания.

«Газпрому» принадлежит треть газового рынка, доля НОВАТЭКа на европейском рынке СПГ — около 20%. Кроме этого, в случае, если погода подведет государства Старого Света, о своем спасении должны подумать сами государства Европы, с помощью заключения новых контрактов», — считает управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева, ее слова передает газета «Известия».