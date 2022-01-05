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Бизнес

«Не совсем понятно, как Европа собирается обойтись без «Северного потока — 2»

Bloomberg: в Европе может закончиться газ через пару месяцев

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Hannibal Hanschke/Reuters
Морозы и истощенные газохранилища могут привести к тому, что до конца зимы Европа может остаться без газа. В консалтинговой компании Wood Mackenzie заявили, что без дополнительных поставок из России «не совсем понятно, как можно достичь нужного уровня запасов». Ранее «Газпром» переставал бронировать мощности газопровода для поставок в Германию.

Впереди – два самых холодных месяца зимы, и в Европе может закончиться газ в подземных хранилищах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Топливный кризис 2021-2022 годов предопределили два фактора, указывают авторы статьи. Во-первых, в прошлом году в Европе снизилась выработка электроэнергии из-за перехода на возобновляемые источники – ветер и солнце. По мнению авторов материала, ветроэнергетика и солнечные панели позволяют вырабатывать электричество «на непостоянной основе».

Кроме того, Европа существенно снизила собственную добычу газа из-за «озеленения» энергетики.

«Не совсем понятно, как можно достичь нужного уровня запасов газа в хранилищах без дополнительных поставок из России по «Северному потоку — 2» или действующим маршрутам»,

— заявил вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо.

По его мнению, это единственный выход из сложившейся ситуации.

Цены на газ при этом растут — накануне стоимость фьючерсов в Европе вновь превысила $1000, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цена февральских фьючерсов на платформе ICE Futures на открытии торгов составила $1028,2, минимум составил $996,7. Фьючерсы на 10.18 мск торговались на отметке $1000 — на 7,5% выше стоимости днем ранее (почти $940).

В конце декабря «Газпром» сообщил, что Европа выкачала из своих подземных хранилищ более 41% газа, закачанного в этом году.

«21 и 22 декабря были зафиксированы суточные рекорды отбора газа из ПХГ Европы на эти даты за многолетнюю историю наблюдений – 700 млн куб. м и 712 млн куб. м соответственно», — уточнили в компании.

21 декабря произошло историческое событие — цена за 1 тыс. кубометров газа взлетела выше $2000. Это произошло на фоне сокращения бронирования «Газпромом» мощностей трубопровода «Ямал — Европа».

Резкое сокращение поставок газа может усугубить ситуацию вокруг топливного дефицита в Евросоюзе. Эксперты отмечают, что в случае обострения конфликта между Россией и Украиной, вкупе с нехваткой свободных объемов топлива у «Газпрома», ситуация на рынке может привести к энергетическому коллапсу, при котором

биржевые цены на газ в Европе пробьют отметку $3 тыс. за тысячу кубов уже в начале 2022 года.

Газопровод «Ямал — Европа», наряду с «Северным потоком» и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского газа в Европу. Газопровод проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год.

При этом способный поставить до 55 млрд кубометров газа в год «Северный поток — 2» по-прежнему проходит процедуру сертификации в Германии.

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