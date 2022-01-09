Oxxxymiron, Земфира, Park Live: на какие концерты стоит купить билеты уже сейчас

Пандемия коронавируса сильно ударила по российскому рынку развлечений в 2021 году, причем сильнее всего пострадала концертная сфера. Однако уже в следующие 12 месяцев организаторы ожидают изменения ситуации за счет перенесенных выступлений таких артистов, как рэпер Баста или группа «Би-2». Среди топовых ивентов — возвращение на сцену Oxxxymiron и Земфиры. О самых долгожданных музыкальных событиях 2022 года — в материале «Газеты.Ru».

Сразу шесть концертов Oxxxymiron

В конце 2021 года хип-хоп исполнитель Мирон Федоров, выступающий под псевдонимом Oxxxymiron, впервые за шесть лет выпустил полноценный альбом, получивший название «Красота и уродство». Первым синглом с пластинки стал трек «Кто убил Марка», клип на который набрал на YouTube за месяц аж 15 млн просмотров.

В 2022 году ожидаются сразу шесть концертов Оксимирона в России — по три в Москве и Санкт-Петербурге. Сначала артист представит новую пластинку в северной столице — выступления пройдут 3, 4, 5 марта на сцене A2 Green Concert. Спустя неделю — 11, 12, 13 числа — Oxxxymiron отправится в Москву, где выступит в Adrenalinе Stadium.

Руководитель сервиса «Яндекс.Афиша» Дмитрий Субботин в беседе с «Газетой.Ru» отметил огромный ажиотаж вокруг новой пластинки Федорова. По его словам, россияне стали скупать билеты, как только артист объявил о своем камбэке.

«Мы видим также, что многие российские артисты возвращаются на сцену. Из последних камбэков — Oxxxymiron, который объявил сначала о четырех концертах в 2022 году, а потом еще о двух дополнительных — и билеты на них уже распроданы», — подчеркнул Субботин.

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Он также добавил, что рэпер установил рекорд по продажам билетов за прошедшие 12 месяцев. С такой скоростью билетной распродажи за прошедший год сервис столкнулся впервые.

«На четыре изначально объявленных концерта Оксимирона билеты были распроданы на «Яндекс.Афише» всего за семь часов — это рекордная скорость солд-аута в 2021 году на сервисе», — заключил Субботин.

В настоящее время купить билет на концерт хип-хоп исполнителя можно на сайте Adrenaline Stadium. Средние цены на столичные концерты варьируются в районе 7-8 тыс. рублей, на выступления в Санкт-Петербурге — и вовсе от 5 до 30 тыс. рублей.

Земфира^^

Еще одним знаковым музыкальным событием 2022 года станут февральские выступления в Москве певицы Земфиры. Артистка выступит 24 и 26 числа на сцене Music Media Dome. Как и в случае с Oxxxymiron, возвращение Рамазановой в столицу можно смело назвать громким камбэком, утверждает глава сервиса «Яндекс.Афиша». В последний раз исполнительница радовала зрителей три года назад, выступив на фестивале LiveFest Summer в Сочи.

С тех пор артистка выпустила один полноценный альбом «Бордерлайн» с узнаваемыми лейтмотивами одиночества, бесконечными поисками себя и стремлениями к внутренней гармонии. Спустя пять месяцев после выхода пластинки — в июле 2021 года — исполнительница представила EP, получивший лаконичное название «Ах…». В мини-альбом вошли четыре композиции, включая одноименную заглавную песню. Кроме того, в прошедшем году у певицы вышла пластинка саундтреков к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер».

«В концертном топе 2022 года абсолютно точно будут концерты Земфиры, Оксимирона и других артистов, которые давно не выступали на сцене», — отметил генеральный директор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин.

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Примечательно, что местом выступления артистки станет самая крупная концертная площадка России не стадионного формата (рассчитан на проведение мероприятий от 400 до 8,5 тыс. гостей). Music Media Dome дважды попадала в книгу рекордов Гиннесса. В прошлом веке в помещении на шоссе Энтузиастов располагалась лаборатория высоких токов с действующим трансформатором Теслы.

Поступившие в предпродажу билеты на концерты Рамазановой на сервисе «Яндекс.Афиша», а также на сайте столичного агентства Pop Farm, уже раскуплены. Концерты пройдут в формате COVID FREE.

Park Live, Баста, Би-2

В 2021 году коронавирусная пандемия ударила прежде всего по турам зарубежных звезд, а также стадионным концертам российских исполнителей. Однако в следующем году есть вероятность, что ситуация начнет меняться в лучшую строну, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» Минин.

Перенесенные в 2021-м году стадионные концерты Басты и группы «Би-2» должны состояться в 2022-м. Баста выступит в «Лужниках» 18 июня, а известные поп-рокеры — неделей раньше, 11 числа.

«В 2022 году ожидаем много перенесенных концертов: «Би-2», Баста, а также фестиваль Park live, который запланирован на три уикенда, что по сборам и количеству посетителей может даже превысить стадионные концерты», — предположил Минин.

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Park Live не проводился в Москве с 2019 года из-за тех же коронавирусных ограничений. Однако в 2022-м есть большая вероятность того, что в столицу спустя продолжительную паузу приедут звездные иностранные исполнители.

В этом году в фестивале должны принять участие My Chemical Romance, The Killers и Gorillaz. Компанию им составит культовый и нестареющий Игги Поп, Брайан Молко со своими Placebo, Slipknot и другие топовые исполнители.

Масштабное музыкальное мероприятие пройдет в парке «Лужники» в июне-июле. Входные билеты обойдутся посетителям в 3,5 тыс. рублей, а за место в VIP-секторе придется заплатить вдвое больше — 7 тыс.

Maneskin, Franz Ferdinand, Imagine Dragons^^^

В свою очередь, Субботин из «Яндекс.Афиши» не стал сбрасывать со счетов и ряд других концертов зарубежных исполнителей. В частности, он отметил грядущие выступления победителей «Евровидения — 2021» — итальянских глэм-рокеров Maneskin.

«С ростом темпов вакцинации и, в целом, возвращением к обычной жизни в мире, многие иностранные исполнители включили в свои концертные туры на 2022 год выступления в Москве и Петербурге. Из громких проектов, объявленных осенью 2021-го — концерты Maneskin, Iron Maiden и Imagine Dragons», — подчеркнул Субботин.

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Концерты иностранных звезд пройдут в столице 9 марта, 1 и 5 июня соответственно. В Санкт-Петербурге Maneskin отыграют сет 13 марта, Imagine Dragons — 7 июня. В свою очередь, британские же металлисты в 2022 году ограничатся только московским концертом. Посетить мероприятия с участием иностранных исполнителей можно как за 2 тыс., так и за 15 тыс. рублей.

Глава «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин в беседе с «Газетой.Ru» не удивился высокой стоимости билетов на концерты зарубежных звезд. Это — нормальное явление для российской музыкальной индустрии.

«За 2021 год средние цены на концерты в России выросли на 15% и составляют сейчас примерно 2,5 тыс. рублей. Однако на концерты иностранных артистов и фестивали с их участием цена традиционно будет выше.

Конечно же, мы ждем иностранные привозы — уже объявлены Imagine Dragons, Franz Ferdinand и другие. Надеемся, что они состоятся в 2022 году», — заключил Минин.