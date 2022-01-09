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Бизнес

«Людей это раздражает». Депутат указал на колоссальный разрыв в доходах россиян

В Госдуме предложили забирать до половины сверхдоходов у богатых, освободив бедных от НДФЛ

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»
В России наблюдается серьезный социальный разлом, граждан волнует разрыв между бедными и богатыми. Вместо плоской шкалы налогообложения депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов предложил установить ставку НДФЛ в размере 25% для тех, кто зарабатывает свыше 10 млн рублей в год. В то же время для россиян, получающих МРОТ и меньше, налог следует снизить до 5% или до нуля, считает коммунист. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

При доходах более 10 млн рублей в год нужно установить в России ставку НДФЛ в размере 25%, а для сверхприбыли — до 40-50%. Соответствующее мнение высказал в воскресенье, 9 января, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов, представляющий фракцию КПРФ.

«Мы предлагаем установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40-50% для сверхдоходов.

При этом для тех, кто получает МРОТ и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5% или до нуля.

Это будет более справедливая система, она приведет к сокращению разрыва в доходах, снизит социальную напряженность. Некоторые опасаются, что в этом случае олигархи от нас сбегут, но практика показывает, что во всех развитых странах налогообложение еще выше. В Западной Европе, где так любят жить наши олигархи, ставки доходят и до 60%», — констатировал депутат в беседе с порталом Ura.ru.

По его оценкам, в России наблюдается серьезный социальный разлом.

«Сейчас основной социальный разлом — это колоссальный разрыв в доходах граждан.

Санитарка в удаленном поселке получает 10-15 тыс. рублей в месяц, а член правления крупного банка — десятки и сотни миллионов рублей. Людей это раздражает, особенно когда потом выясняется, что у этого члена правления банк довели до банкротства, от которого в итоге пострадали обычные вкладчики», — отметил депутат.

Напомним, в России действует так называемая плоская шкала налогообложения, ставка НДФЛ составляет 13%. При этом с 2021 года те, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год, платят НДФЛ по ставке 15%. Однако она применяется только к той сумме доходов, которая превышает планку в 5 млн рублей.

Разрыв между бедными и богатыми

Российских граждан действительно волнует разрыв между бедными и богатыми, рост цен и безработица, указал социолог Денис Волков. Тем не менее, масштабных протестов в 2022 году ждать, по его прогнозам, не стоит.

«Оценки положения собственной семьи более устойчивы, однако и они медленно снижались последние несколько месяцев. С конца весны планомерно падали потребительский оптимизм и оценки экономической ситуации. Хороших новостей не хватает, и непонятно, что может принципиально улучшить ситуацию», — написал он в колонке для Forbes.

Повысят ли зарплаты

На этом фоне эксперты в сфере рекрутинга ожидают, что в 2022 году повысить зарплаты сотрудникам смогут до двух третей компаний, передает ТАСС.

Медиана планируемого изменения заработной платы составляет 5%.

«67% руководителей компаний рассчитывают увеличить оклады сотрудников. При этом более 19% пересмотрели зарплаты сотрудников еще в декабре 2021 года, еще 18% компаний проведут индексацию в этом январе, 9% — в феврале, 15% — в марте-апреле», — рассказала агентству директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter, руководитель проекта «Банк данных заработных плат» Наталья Данина.

По ее словам, еще 27% работодателей заявили об отсутствии изменений зарплат сотрудников, а 1% указали на возможное снижение оклада.

Добавим, что имеющие на счетах в банках более 1 млн рублей россияне с 2022 года обязаны платить налог с процентного дохода. В этом году они заплатят налог на совокупный процентный доход по вкладам, выплаченный им за 2021-й, за исключением необлагаемой суммы (ее размер в прошлом году составлял 42,5 тыс. рублей).

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