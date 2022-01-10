Газ опять резко подорожал. В Молдавии решают, что делать

С января цена на российский газ для Молдавии выросла с $550 до $647 за тысячу кубов. Из-за этого страна оказалась на грани энергетического кризиса. Президент республики Майя Санду созвала в срочном порядке Высший совет безопасности, который поручил правительству обеспечить бесперебойную подачу голубого топлива гражданам.

Дороже на 18%

«Закупочная цена природного газа, поставляемого группой компаний «Газпром» для АО «Молдовагаз», составила в январе 2022 года 646 долларов США за тысячу кубометров, в зависимости от формулы его расчета, включенной в действующий контракт», — появилось 10 января сообщение на сайте «Молдовагаза».

В компании пояснили, что рост стоимости голубого топлива по сравнению с ценами ноября и декабря обусловлен непрерывным ростом котировок на европейских газовых биржах, а также стоимостью корзины нефтепродуктов, с которой соотносится закупочная цена газа.

«При этом АО «Молдовагаз» приложит все усилия, чтобы в установленные сроки и в полном объеме оплатить текущие поставки и тем самым гарантировать их бесперебойность», — заверили в компании.

Газовый кризис

«Президент Республики Молдова Майя Санду созвала сегодня в срочном порядке Высший совет безопасности. В рамках заседания обсуждалась ситуация в энергетическом секторе страны, сложившаяся в результате недавнего значительного повышения закупочных цен на природный газ на европейском рынке», — появилось 4 января сообщение на сайте администрации президента. «Не совсем понятно, как Европа собирается обойтись без «Северного потока — 2» Морозы и истощенные газохранилища могут привести к тому, что до конца зимы Европа может остаться... 05 января 16:44

Члены совета «заслушали информацию об уровне проведенных до сих пор платежей за потребление природного газа, об изменении цен на импортируемый природный газ в 2022 году, о перспективах на январь и решениях по преодолению потенциального кризиса». Участники встречи рекомендовали правительству принять «все необходимые меры для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям».

Однако нынешнее повышение цен на газ может привести к тому, что молдавскому Национальному агентству по регулированию энергетики придется вновь пересматривать тариф для потребителей, сообщили РИА «Новости». В ноябре он вырос с $245 до $586 за тысячу кубометров, а с 1 января стал ниже на три доллара.

Своевременная оплата

В конце октября власти республики уже вводили режим ЧП в энергетическом секторе, так как истекал срок действия соглашения с «Газпромом», а продлению контракта мешала неуплата Кишиневом долгов.

Тем не менее, 29 октября, после длительных переговоров «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны — около $430 за тысячу кубометров голубого топлива, в то время как цены на рынке достигают тысячи долларов. Тогда глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявлял, что республика сможет сэкономить более $400 млн.

В «Газпроме» пояснили, что решение подписать контракт с Молдавией практически на ее условиях было принято с учетом ситуации, сложившейся в стране. Тем не менее, договор действует только при условии своевременной 100%-ной оплаты текущих платежей.

Кроме того, контракт подразумевает полную оплату накопившегося долга Молдавии перед Россией за прошлые поставки. В «Газпроме» размер долга оценили в $709 млн (без учета Приднестровья). Кишинев весь долг пока не признает и требует проведения независимого аудита накопившихся у «Молдовагаза» долгов. Так, парламент страны 24 декабря принял решение, что аудит должна провести Счетная палата. Но эта идея не понравилась главе «Молдовагаза» Вадиму Чебану, однако он пообещал сотрудничать.

Несмотря на отсутствие решения по одному из условий нового договора, он был заключен. И уже в ноябре у Молдавии возникли проблемы со своевременным перечислением выплат, понадобилась отсрочка. Кишинев одобрил поправки в госбюджет, чтобы погасить долг «Газпрому» — всего $74 млн за газ, полученный в октябре и ноябре. Тогда представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил о своих опасениях, что в будущем кризис неплатежей может повториться, несмотря на то, что в декабре страна рассчиталась с концерном вовремя.

«В экстазе»

Хотя пятилетний контракт был заключен с российской стороной, за поддержку во время газового кризиса президент Молдавии Майя Санду поблагодарила Соединенные Штаты Америки.

«Спасибо США за то, что они были с нами во время газового кризиса. Мы поддерживаем тесные контакты с нашими американскими партнерами и надеемся продолжить тесную работу по укреплению устойчивости нашего энергетического сектора. Спасибо за вашу поддержку», — написала президент в Twitter в начале ноября 2021 года.

Thankful to the #UnitedStates for being with us during the #gascrisis. We have been in close contact with our American partners, and we hope to continue working closely on strengthening the resilience of our energy sector. Thank you for your support @StateDept, @USembMoldova. — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 2, 2021

Слова Санду не понравились члену Совета Федерации Алексею Пушкову. «Кишинев — в экстазе от того, что получил этот газ еще на 5 лет, истово благодарит за «помощь» США. Видимо, не рассчитывают все они на сжиженные американские «молекулы свободы». Зато любят плевать в колодец, без которого обойтись никак не могут», — написал политик в своем Telegram-канале.