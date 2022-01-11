«Никакой конкуренции между Россией и США за газовый рынок ЕС нет»

Рекордные поставки американского СПГ в январе 2022 года не будут угрожать долгосрочному транзиту российского газа. Аномально теплая зима в Европе приведет к снижению биржевых котировок, сделав дорогое топливо из Штатов нерентабельным, считают эксперты. В свою очередь проекты «Газпрома» и НОВАТЭК в Усть-Луге и на Ямале уже через несколько лет позволят Москве существенно нарастить поставки СПГ в Европу.

Вторжение американского СПГ

На фоне ограничения экспортных поставок от «Газпрома» США наращивают свое присутствие на газовом рынке ЕС. Как указывает эксперт аналитической компании ICIS Том Марзек-Мансера, до конца января в Западную Европу из США прибудет 5,5 млрд кубометров СПГ.

В начале 2022 года США уже отправили в европейские терминалы партию газа объемом 3,5 млрд кубов. Таким образом, январь может стать рекордным месяцем для поставок американского топлива на энергорынок ЕС за последнее время. В то же время Bloomberg утверждает: если в феврале высокие цены будут держаться на азиатских топливных рынках, то уже в марте-апреле европейские площадки СПГ вновь станут более привлекательными для зарубежных поставщиков.

Наращивание поставок СПГ из Штатов уже привело к стабильному снижению цены природного газа за последние несколько дней. Так, на лондонской бирже ICE в ходе торгов 10 января стоимость тысячи кубов топлива в рамках февральских фьючерсов упала ниже $1 тыс. ($988,6), а по итогам утренней сессии 11 числа — до $911,5.

«Газпрому» не стоит беспокоиться

Рекордные поставки американского СПГ в январе 2022 года не будут угрожать долгосрочным перспективам транзита российского природного газа. С одной стороны, поставки «Газпрома» в Европу впервые за долгое время уступили по объемам совокупному транзиту из Норвегии, США и других стран. Но с другой, массовые европейские закупки СПГ стали лишь краткосрочным следствием высоких биржевых газовых котировок, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. «Европа ведет себя как собака на сене». Россию толкают в газовые объятия Китая Усиливающаяся торговая война между Китаем и Австралией привела к стремительному сближению Москвы и... 10 января 19:17

По словам старшего научного сотрудника Финансового университета при правительстве России Станислава Митраховича, удешевление природного газа на бирже неизбежно станет угрозой для американских поставщиков СПГ. Европейцам станет невыгодно переплачивать за транзит и без того дорогого топлива, если под рукой будут относительно дешевый российский природный газ.

«Газпром» не продает объемы топлива сверх законтрактованных поставок. Если бы монополист пошел на это, то мы бы увидели снижение газовых котировок, что невыгодно российскому гиганту. В итоге получается палка о двух концах», — пояснил эксперт.

В свою очередь, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что между российским газом и американским СПГ вообще не может быть никакой конкуренции. У «Газпрома» есть ряд важных долгосрочных соглашений, включая Венгрию и Германию, которые не позволят Штатам полностью вытеснить монополиста с рынка ЕС.

«Поставки топлива «Газпрома» в ЕС за прошлый год достигли почти 180 млрд кубометров. На этом фоне даже рекордный январский транзит СПГ США в размере 9 млрд кажется незначительным. Разница в годовом исчислении почти в 20 раз», — обратил внимание аналитик. Нефтяная война и биржевые рекорды: энергетические итоги 2021 года Мировой энергетический рынок чувствовал себя неспокойно в 2021 году. Причиной стали сразу несколько... 06 января 20:09

Даже увеличение спотовой составляющей в долгосрочных контрактах «Газпрома» со странами ЕС все равно делает стоимость российского топлива более привлекательной по сравнению с американским СПГ, тысяча кубометров которого продается европейским контрагентам исключительно по биржевой цене — в районе $1-1,2 тыс. Как только страны ЕС восполнят топливный дефицит, они вновь вернутся к российскому газу, заключил Пикин.

Россия может прибавить в экспорте СПГ

У двух ключевых ресурсных экспортеров России — «Газпрома» и НОВАТЭК — в течение следующих двух-трех лет появится реальный шанс нарастить поставки СПГ в Европу и составить конкуренцию американскому топливу. Обе компании располагают несколькими масштабными проектами: завод по производству этансодержащего газа в Усть-Луге, строительство которого началось в мае 2021 года, и «Арктик СПГ 2» на Ямале.

По словам Митраховича, «Газпрому» необходимо доказать руководству страны, что компания способна заниматься не только продажей сырья, но и разрабатывать высокотехнологичную нефтехимическую продукцию. Лишнее тому доказательство — желание монополиста выкупить 50% в капитале комплекса по производству полимеров в Усть-Луге стоимостью 1,5 трлн рублей.

«Прежде реализацией проекта собиралась единолично заниматься «Русгаздобыча» Артема Оболенского. Видимо, бизнесмену для этого не хватило денег, «Газпром» же может воспользоваться ситуацией и показать, что он не хуже НОВАТЭК», — рассуждает Митрахович. «Правительство Токаева сделало все максимально бестолково» С 1 января власти Казахстана ввели биржевое ценообразование на сжиженный газ (СУГ). Цены... 06 января 10:11

Ресурсная база проекта в Усть-Луге достаточно большая для наращивания поставок российского СПГ в Европу, добавил эксперт. В то же время на горизонте следующих 10-15 лет внутренние запасы США, разработанные в около десяти лет назад годов в ходе Сланцевой революции, исчерпаются, что может столкнуть Штаты с лидирующих экспортных позиций в ЕС.

«У России есть большое преимущество перед США — ее внутренние запасы рассчитаны на много десятилетий вперед. Страну сейчас накрыла настоящая СПГ-мания. Российское руководство неоднократно говорило о задаче нарастить ежегодное производство сжиженного топлива до 130 млн тонн (эквивалентно 180 млрд куб. м природного газа — «Газета.Ru»)», — отметил Митрахович.

Пикин предположил, что наращивание поставок американского СПГ в Европу завершится гораздо раньше 2035 года. По его словам, внутренний топливный кризис в стране привел к тому, что президент Джо Байден призвал запретить экспорт газа за рубеж.

«До недавнего времени самые низкие цены в мире на СПГ были именно в США. Однако из-за массового ухода топлива на премиальные европейские и азиатские рынки ситуация кардинально изменилась. В итоге в проигрыше оказались простые американцы, как и Байден, рейтинг которого во многом зависит от внутренних топливных цен», — объяснил Пикин.

«Зеленый» газ не заставит ЕС отказаться от энергоперехода

Сообщения в зарубежной прессе о скором признании за атомной и газовой генерациями временного «зеленого» статуса не должны вводить в заблуждение. Внутри Евросоюза наблюдается серьезный раскол между сторонниками и противниками подобного подхода к реализации масштабной программы по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, считают эксперты.

По словам Митраховича, ярким примером является крупнейшая экономика ЕС — Германия, ключевые посты в парламенте которой заняли противники «Северного потока — 2» из партии «Зеленых» во главе с Анналеной Бербок. Кроме того, Австрия выступила против возможного решения ЕС по ядерной энергетике и уже готовится отстаивать свою позицию в суде.

«Каким бы ни было итоговое решение ЕС, оно вызовет большой скандал. Баланс сил, скорее всего, переместится в сторону газа, а не атома, против которого активно выступает ФРГ.

В итоге увеличится субсидирование газовых теплостанций, что приведет к снижению биржевых котировок природного топлива. Это может вновь поменять расклад сил на энергорынке Европы в пользу российского газа», — заключил эксперт.