Глава немецкого региона о «Северном потоке — 2»: «Нам срочно нужен этот газопровод»

Власти земли Мекленбург — Передняя Померания призвали Берлин сосредоточиться на экономическом взаимодействии с Москвой. Трубопровод «Северный поток — 2», до сих пор не прошедший сертификацию, необходимо запустить в кратчайшие сроки хотя бы для отказа от атомной и угольной энергетики, заявила премьер региона Мануэла Швезиг. Тем временем, вице-канцлер Роберт Хабек сообщил, что «Газпром» не получит никаких компенсаций, если Еврокомиссия откажется сертифицировать проект.

Премьер-министр расположенной у берегов Балтийского моря федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию трубопровода «Северный поток — 2», пишет немецкая газета Zeit.

«Я твердо убеждена, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море», — заявила премьер на приеме Восточного комитета немецкой экономики.

Власти ФРГ должны сфокусироваться на «критическом диалоге» с Россией и экономическом взаимодействии двух стран, подчеркнула политик. Поставляемый из РФ газ, по ее мнению, необходим, так как поможет Германии отказаться от атомной и угольной энергетики, а затем перейти к возобновляемым источникам энергии.

Оливер Хермес, председательствующий в комитете, в ответ на призыв Швезиг сравнил премьера со «скалой под ударами волн».

Без компенсаций

Министр по делам экономики и защиты климата, вице-канцлер Германии Роберт Хабек в пятницу заявил, что немецкая сторона не должна будет выплачивать России никаких компенсаций, если сертификация проекта так и не произойдет из-за несоответствия праву Евросоюза. В Германии анонсировали скорый запуск «Северного потока — 2» Депутат бундестага от Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Ральф Штегнер заявил, что для запуска... 17 января 10:12

«Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию. Когда она возобновится, будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций», — сказал он в интервью изданию Der Spiegel.

Как пишет газета Financial Times, вопрос о запуске «Северного потока - 2» спровоцировал раскол в немецком правительстве. Политики, выступающие против проекта, убеждены, что газопровод увеличит зависимость Европы от России. Левоцентристские политические силы поддержали сертификацию газопровода, социал-демократы также отметили важность проекта для экономики ФРГ, а «зеленые» выступили против. Канцлер Олаф Шольц не стал выступать с публичным одобрением санкций.

В четверг глава МИД ФРГ Анналена Бербок, отвечая на вопрос о возможности введения санкций против «Северного потока - 2» из-за ситуации на Украине, подчеркнула, что «будут рассматриваться все меры». Она добавила, что в Берлине надеются добиться деэскалации дипломатическим путем, не прибегая к ограничениям. Министр также приветствовала продолжить переговоры в рамках Совета Россия - НАТО, назвав организацию встречи «хорошим и важным сигналом».

Госсекретарь Энтони Блинкен накануне назвал «Северный поток - 2» «рычагом воздействия» на Россию для США и союзников. «И Москва, несомненно, учитывает это, когда определяет дальнейшие действия, особенно в свете решительных заявлений государств относительно тяжелых последствий для России, если она пойдет на дальнейшую агрессию против Украины», - сказал он.

Почему приостановили сертификацию и причем тут «Нафтогаз»

«Северный поток - 2» мощностью 55 миллиардов кубометров проходит по дну Балтийского моря: от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Приемный терминал находится в Лубмине (земля Мекленбург — Передняя Померания). Местный порт Муркан был логистической базой стройки, здесь оставались на стоянку российские суда-трубоукладчики. В МИД ФРГ рассказали о будущем «Северного потока – 2» в случае эскалации вокруг Украины Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что эскалация ситуации вокруг Украины повлечет за собой... 21 января 11:40

В конце декабря в «Газпроме» сообщили о полной готовности газопровода к эксплуатации, но проект до сих пор не сертифицирован немецкими властями. Процесс сертификации временно приостановили в ноябре. Федеральное сетевое агентство Германии объяснило свое решение те, что необходимо переоформить организационную структуру проекта в соответствии с законами ФРГ, поскольку для управления немецким участком проекта надо создать отдельную дочернюю компанию. Процесс сертификации возобновиться лишь после передаче «дочке» всех активов. Затем запуск проекта должна одобрить Еврокомиссия.

Накануне в Киеве заявили, что примут участие в сертификации газопровода европейским регулятором.

«Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что большое спасибо нашим партнерам», - сообщил журналистам министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в Брюсселе.

О том, что украинские «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» могут допустить к процессу сертификации, стало известно в ноябре. Решение принял немецкий регулятор BNetzA, не предоставив им при этом права вето. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко отмечал, что украинская сторона «готова предоставить свои аргументы», почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован.