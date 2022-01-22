Жириновский пообещал россиянам 13-ю пенсию уже в 2022-м

Законопроект о 13-й пенсии может быть принят уже в весеннюю сессию Госдумы, считает Владимир Жириновский. Это означает, что в декабре все российские пенсионеры получат дополнительные выплаты перед Новым годом. Доплата как минимум компенсирует уровень инфляции и убережет пожилых россиян от кредитов на подарки и угощения к праздничному столу, считают авторы инициативы и эксперты.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выразил надежду, что закон о выплате 13-й пенсии российским пенсионерам будет принят уже весной. «В стране растет экономическое неравенство: сверхбогатые становятся еще богаче, а бедные беднее. Поэтому в планах ЛДПР на весеннюю сессию: принять законопроект о 13-й пенсии», — написал он в Twitter. Политик также рассказал о планах увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сначала до 15 тыс., а позже — до 30 тыс.

В стране растет экономическое неравенство: сверхбогатые становятся еще богаче, а бедные беднее. Поэтому в планах ЛДПР на весеннюю сессию: принять законопроект о 13 пенсии для пенсионеров и поднять МРОТ до 15 тысяч, а в перспективе до 30 тысяч рублей. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) January 22, 2022

Без кредитов на подарки

Первым с инициативой ввести 13-ю пенсию выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. В декабре он направил соответствующий законопроект в правительство. Почему пенсионеры пошли за микрозаймами Чем старше заемщики микрофинансовых организаций (МФО), тем большие суммы они просят выдать взаймы. Об этом... 21 января 11:38

Сообщалось, что на реализацию планов по выплатам потребуется 654,8 млрд руб. Необходимость такого шага в партии объясняли тем, что пенсионеры — «самые социально незащищенные граждане», они часто берут потребительские кредиты в преддверии новогодних праздников, а дополнительная выплата могла бы уберечь их от закредитованности. Миронов также предлагал повысить вдвое фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для граждан 70 лет и старше, а саму выплату увеличить вдвое — до 12088 руб.

В середине декабря на заключение в правительство направили аналогичный законопроект, автором которого был глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«Такие выплаты необходимы с учетом качества пенсионного обеспечения, которое сегодня существует в России. Сами пенсии маленькие, нет их индексации у работающих пенсионеров, неравноценный пересчет неработающим пенсионерам, неполная индексация военным пенсионерам», — отмечал Нилов в беседе с «Известиями».

По расчетам авторов законопроекта, в 2022 году на выплату 13-й пенсии, если законопроект примут, из федерального бюджета необходимо будет выделить 786,2 млрд руб. Источником допсредств могут стать средства Фонда национального благосостояния, объем которых в 2022 году составит 16,4 трлн руб. В России предлагают выплачивать 13-ю пенсию. Кто поддерживает эту идею «Справедливая Россия» направила на заключение в правительство законопроект... 10 декабря 21:26

В «Единой России» и фракции «Новые люди» обещали изучить законопроект после его внесения в нижнюю палату, а в КПРФ указывали на то, что дополнительная выплата не решит проблему низких пенсий. «Проблема ведь не в количестве выплат, а в том, чтобы они были достойными и соизмеримыми с экономиками европейских стран. Как показывают расчеты, это где-то в районе 40 тыс. рублей», — пояснял депутат Госдумы Сергей Обухов.

Тринадцатая выплата могла бы как минимум компенсировать уровень инфляции, отмечал глава Института политических технологий Евгений Сучков. При этом он высказывал сомнения в том, что инициативу поддержат в Госдуме.

Индексация выше инфляции

На этой неделе Госдума приняла поправки об индексации пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Пенсии проиндексируют задним числом, с 1 января. Власти выплатят компенсацию к уже полученной за первый месяц 2022 года пенсии с учетом доиндексации. Страховые пенсии были увеличены с 1 января на 5,9 % в соответствии с прогнозом Минэкономразвития, ожидавшем инфляцию на уровне 5,8%.

После индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 руб. На прибавку к пенсиям власти дополнительно направят 172,7 млрд руб.

Заемщики 60+

В период пандемии банки стали менее охотно выдавать кредиты пожилым россиянам, что увеличило долю пенсионеров среди заемщиков микрофинансовых организаций. «В условиях пандемии из-за роста смертности число пенсионеров продолжает стремительно сокращаться, риск дожития увеличивается. Кроме того, Банк России на фоне опасений по росту закредитованности розничных клиентов вводил макропруденциальные лимиты», — констатирует аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Наталия Богомолова.

Согласно исследованию аналитиков микрофинансовой организации «Займер», чем старше клиенты, тем большие суммы они просят выдать взаймы. При этом для возрастных клиентов характерен минимальный уровень просрочки.

По данным Национального бюро кредитных историй, по состоянию на декабрь прошлого года пенсионеры оформили 902,4 тыс. микроссуд. За год эта сумма выросла на 15,8%. Весной 2020 года, в самом начале пандемии, средний размер лимита по кредитным картам для держателей в возрасте 60–65 лет превысил 67 тыс. руб.