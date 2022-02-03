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Бизнес

Как инфляция в Евросоюзе повлияет на цены в России

Эксперты спрогнозировали замедление инфляции в Европе к концу года до 3,5-4%

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Инфляция в Европейском Союзе побила очередной рекорд: рост цен в январе составил 5,1% в годовом выражении. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, к концу года показатель снизится до 3,5-4%. Подробнее о росте цен в европейских магазинах — в нашем материале.

Рост потребительских цен в еврозоне за январь в годовом выражении ускорился до 5,1%, говорится в предварительном отчете Евростата . Значение оказалось рекордным с момента начала расчета уровня инфляции в Евросоюзе в 1997 году. Предыдущий рекорд был зарегистрирован в декабре, когда годовая инфляция составила 5%.

Больше всего на ускорение инфляции в Европейском Союзе повлияли энергоносители. По предварительной оценке Евростата, рост цен на них в январе 2022 года составит 28,6% против 25,9% в декабре. Выросли цены и на продукты, алкоголь, табак – инфляция в этом сегменте — 3,6% после 3,2% в декабре.

Высший уровень январской инфляции среди стран Евросоюза — у Литвы (12,2%) и Эстонии (11,7%). Значительный рост цен зафиксирован в Бельгии и Словакии (по 8,5%). Во Франции — низший уровень инфляции: 3,3%. В Германии инфляция снизилась до 5,1% по сравнению с 5,7% в декабре. Однако рост цен в Германии — главной экономике Европы — также достиг максимума за почти три десятилетия.

Рекордные цены на энергоносители – рекорд роста цен

«Значение энергетической инфляции в январе достигло 28,6% в годовом выражении, что является рекордным уровнем за все время расчета показателя, — подчеркнул аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. — В то же время, если смотреть на базовый индекс потребительских цен, который исключает из себя цены на самые волатильные товары (энергоресурсы, еду, табачные изделия и алкоголь), то его рост, напротив, замедлился до 2,3% в январе (по сравнению 2,6% в декабре). В секторе услуг инфляция стабильна и составляет 2,4%».

Доцент департамента налогов и налогового администрирования факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ Людмила Полежарова отметила, что стоимость электроэнергии в Европе достигла исторических максимумов на фоне снижения поставок газа из России и Норвегии, а также выросшего из-за восстановления экономики спроса.

По ее словам, другой важный фактор роста инфляции – вливание «парашютных» денег в экономику для борьбы с последствиями кризисных явлений, связанных с пандемией COVID 19.

«Перебои в поставках в результате локальных локдаунов, нарушение хозяйственных связей и цепочек, из-за которых взлетела также и стоимость перевозок, — все это причины рекордного роста цен на потребительские товары», — указала Полежарова.

Цель – в 2,5 раза ниже

Уровень роста цен в ЕС в 5,1% намного превышают целевой показатель в 2%, который Европейский центральный банк (ЕЦБ) установил для достижения стабильности в еврозоне.

По мнению начальника отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксаны Холоденко, во втором полугодии инфляция в ЕС может ослабнуть до 4% годовых.

«Основной фактор в пользу этого — цикл монетарного ужесточения. Сворачивание программы количественного смягчения и ожидания по росту ключевой ставки могут привести к замедлению экономики и, в том числе, просадке цен на энергоносители», — пояснила эксперт.

У Национального рейтингового агентства (НРА) прогноз оптимистичнее.

«Если в США раздается уже «ястребиная» риторика по увеличению ставок и сокращению программ количественного смягчения, то ЕЦБ пока решительных шагов в этом направлении не предпринял. Но европейский регулятор последует за действиями ФРС США по «сворачиванию» программы выкупа активов и повышения ставки. Исходя из текущего уровня инфляции, к концу года инфляция в Еврозоне не снизится ниже 3,5%», — уточнил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

«Рост цен в ЕС косвенно отразится на России»

Российская экономика не страдает от дефицита энергоносителей и не переживает энергетический кризис, подчеркнула Полежарова. «Основная причина нашей инфляции – скорее результат беспрецедентной помощи государства бизнесу и населению, пострадавшему от последствий коронавирусной пандемии. Нам проще будет справляться с инфляционными процессами. Однако мы не можем быть отделены от глобальной экономики, и поэтому рост цен в Евросоюзе будет косвенно отражаться и на экономике нашей страны», — считает аналитик.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах считает, что россиянам не стоит беспокоиться.

«Еврозона – крупнейший торговый партнер России, но европейская инфляция оказывает незначительное влияние на инфляцию в России. В Европе она растет из-за повышения стоимости услуг, цен на продукты питания и топливо, — пояснил Табах. Он отметил, что повышение цен на газ в Европе на цены в России почти не влияет.

По прогнозам НРА, официальная инфляция в России вряд ли будет ниже 6% к концу 2022 года.

«Самыми тревожными для россиян будут следующие несколько месяцев, так как инфляция будет около 9%, а ощущаемая населением инфляция может достигнуть 18%-20%. Наибольшими темпами будет дорожать продовольствие, электроника, медицинские препараты и автомобили. Однако рост цен на жилье будет более сдержанным, не более 1,5%-2% в месяц из-за дорожающей ипотеки и несколько подешевевших стройматериалов», — говорит Гришунин.

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