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Бизнес

Большой банк следит за тобой: как усилят контроль за денежными операциями в РФ

До конца ноября 2022 года банки в России должны усилить контроль за счетами клиентов — ЦБ

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»
В течение 2022 года банки в РФ усилят контроль за денежными переводами клиентов. Соответствующую задачу перед Центробанком поставило правительство – там считают, что это должно пресечь нелегальные операции. Следить будут за счетами, адресатами которых становятся более 10 человек в день и с которых совершается более 30 транзакций. Под вниманием банков окажутся также крупные операции – более 100 тыс. рублей в сутки.

К декабрю 2022 года банки России должны усилить контроль за денежными операциями клиентов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на дорожную карту правительства по регулированию криптовалют. В Центробанке РФ, а также некоторых банках страны сообщили журналистам, что уже применяют меры по контролю, которые были утверждены еще в прошлом сентябре.

ЦБ заявляет, что переводы между физлицами могут использоваться «в целях отмывания преступных доходов, незаконной предпринимательской деятельности, включая онлайн-казино, форекс-дилеров, организаторов финансовых пирамид, а также для совершения операций в криптовалютных обменниках».

Теперь банки должны будут следить за счетами, по которым проводится более 10 операций с гражданами в день и более 50 в месяц. Кроме того, под внимание банков попадут счета, с которых производится более 50 переводов физлицам в сутки.

Подозрительными будут считаться также операции между гражданами объемом более 100 тыс. рублей в день и более 1 млн рублей в месяц.

Банкам рекомендовано изучать такие счета на предмет отмывания денег или финансирования терроризма. При наличии оснований эти счета будут блокироваться. Если в течение года будет два и более отказа в переводе – банки должны будут расторгать договоры с клиентами.

Кроме того, будут введены дополнительные меры по аутентификации пользователей и недопущению роботизированного заполнения платежек онлайн.

Хотя вышеуказанные меры носят де-юре характер рекомендаций, они перечислены в дорожной карте кабмина РФ. Обязательными эти меры станут до конца ноября 2022 года – именно такие сроки поставлены перед Центробанком, Минфином и Росфинмониторингом по имплементации мер в практику подразделений российских банков. При необходимости могут быть внесены изменения.

«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием нелегальными субъектами финансовых услуг для расчетов с российскими гражданами. Эта работа не затронет малый и микробизнес», — говорится в заявлении Центробанка.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил газете, что дополнительный контроль может быть излишним – есть вероятность, что отказывать в операциях будут и добросовестным клиентам.

Отказ в проведении операции может быть выдан при выявлении двух критериев подозрительности – к примеру, если одно физлицо переводит другому более 100 тыс. в день, но с его карты нет платежей за ЖКХ, мобильную связь и различные товары.

Злоумышленники при этом могут проводить операции, подстраиваясь под рекомендации Центробанка, полагают эксперты.

В конце декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не планирует собирать данные о переводах физических лиц. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Россия-1».

«Банк России не планирует собирать данные о переводах физических лиц. Мы работаем сейчас с некоторыми банками, в которых выявляется риск использования их платформ для платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид, чтобы банки эффективно могли выстраивать здесь работу. Но речь не идет о том, что будет какой-то контроль тотальный за платежами физических лиц, малого бизнеса, ни в коем случае», — рассказала глава ЦБ.

Перед этим в Банке России отреагировали на появившиеся в СМИ данные о том, что якобы со следующего года Центробанк возьмет под контроль все денежные переводы россиян, и объяснили, что собираются усилить контроль за нелегальными операциями букмекеров и онлайн-казино.

В ведомстве уточнили, что о «тотальном контроле» банковских операций граждан России речь не идет, а проводимые финансовой организацией меры связаны со стремлением обнаружить зоны риска.

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