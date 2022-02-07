«К предложению отслеживать криптовалюты есть вопросы»

Дополнительный контроль операций граждан в рамках «дорожной карты» правительства вызывает серьезные сомнения, но это повод продолжить дискуссию о судьбе криптовалют в России. Такую точку зрения «Газете.Ru» озвучили известные экономисты. В правительстве, ЦБ, Минфине и Росфинмониторинге предпочли не комментировать тему.

Правительство подготовило «дорожную карту» по регулированию криптовалют, пишут «Известия». Как уточняет газета, документ подписал в конце января вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Дорожная карта» фактически обязывает банки выполнять рекомендации ЦБ (они проходят под кодировкой 16-МР), которые регулятор ввел в сентябре 2021 года. Цель рекомендаций – борьба с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма. В соответствии с ними, банкам надо оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более десяти в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день.

Кроме того, под подозрение подпадают «значительные объемы» операций между гражданами — более 100 тыс. рублей в день или более 1 млн рублей в месяц. В документе ЦБ указал на случаи, когда физлица совершали переводы между собой, чтобы «отмыть» преступные доходы и деньги от незаконной предпринимательской деятельности, включая онлайн-казино, форекс-дилеров, организаторов финансовых пирамид, а также для операций в криптовалютных обменниках (прежде всего, онлайн-обменниках). При наличии оснований, банкам рекомендуют блокировать такие трансакции.

Поскольку этот пункт включен в «дорожную карту», и по нему установлен срок – ноябрь 2022 года — рекомендательная мера становится обязательной. «В документе перед Банком России, а также Минфином и Росфинмониторингом поставлена задача до конца ноября имплементировать рекомендации в практику комплаенс подразделений российских банков, а также оценить результаты их применения и при необходимости внести корректировки», — пишет газета.

В пресс-службе правительства в ответ на обращение «Газеты.Ru» отказались от комментариев. «Вопросы по контролю за денежными операциями необходимо направить в Банк России», — уточнили в пресс-службе Минфина в ответ на запрос «Газеты.Ru». Так же ответили и в пресс-службе Росфинмониторинга. В пресс-службе ЦБ на запрос «Газеты.Ru» не ответили.

Представители регулятора ранее сообщили «Известиям», что банки с сентября 2021 года уже применяют рекомендации 16-МР, и регулятор оказывает им методологическую помощь.

«Операции с участием теневого игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов финансовых пирамид несут высокие риски потери денег гражданами и их вовлечения в мошеннические схемы», — подчеркнули представители Банка России.

В банках «Газете.Ru» сообщили, что исполняют рекомендации регулятора.

«Рекомендации 16-МР состоят из двух частей. Вторая часть рекомендаций как раз касается контроля операций по картам или счетам клиентов. Они в целом соответствуют алгоритмам контроля, которые ранее применялись в банке. Таким образом, у нас есть все необходимые механизмы и процедуры для контроля операций, описанных в методических рекомендациях», — указал зампред банка «Ренессанс кредит» Сергей Королев.

«Ничего нового я не вижу»

Бывший глава ЦБ, председатель наблюдательного совета Банка ВТБ Сергей Дубинин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что по сути правительство решило сделать обязательными те меры, которые банки и так уже исполняют.

«Ничего нового я этом не вижу. Это часть того, что по сути исполняется. Специального повода для новых мер скорее всего нет, разве что будет идти обсуждение, как регулировать криптовалюты. То есть новые меры правительства — это повод продолжить дискуссию о судьбе криптовалют в России. Но тут тоже возникают вопросы. Если бы правительство решило отслеживать операции, выраженные в криптовалюте, было бы понятно, зачем этот пункт в «дорожной карте», а если в рублях – то причем здесь криптовалюта? Зачем это положение в дорожной карте?» — сомневается Дубинин.

В конце января ЦБ выступил с предложением о полном запрете операций с криптовалютами в России. Минфин, Росфинмониторинг и правительство считают, что эту сферу нужно регулировать.

По мнению Дубинина, не обратить внимание на нововведение нельзя. «Совместные документы кабмина по программам существуют, и это то, что ЦБ потом перекладывает в инструкции, положения, письма», — подчеркнул он.

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст уверен, что нововведение обусловлено в первую очередь логикой бюрократического процесса.

«Правительство и ЦБ обсуждают подходы к регулированию криптовалют. Было бы странно, если бы там не было упомянуто усиление контроля за операциями, связанными с виртуальными валютами. Вероятнее всего, этот контроль будет проводиться фактически с использованием тех же инструментов, что и сейчас. Но сконцентрирован он будет на переводах в пользу криптобирж и криптообменников», — предположил Шуст.

Дубинин согласен, что «дорожная карта» — повод продолжить дискуссию по вопросу криптовалют в России.

«Будет продолжено обсуждение, как регулировать криптовалюты. Возможно, у банков появится отчетность по операциям с криптовалютой— в частности, покупкой и продажей биткоинов».

По мнению собеседника «Газеты.Ru», в свете этой отчетности у кредитных организаций возникнет дополнительная головная боль с оценкой риска таких операций: это риск не только волатильности, но и мошеннических сделок (кто-то объявляет о выпуске криптовалют, а потом исчезает, что распространено за рубежом). Нужно будет лицензирование, допуск к операциям инвесторов — квалифицированных и неквалифицированных.

«Это операции повышенного риска. Инвесторы должны понимать, что принимают этот риск. Для банков будут нормативы по операциям», — рассуждает Дубинин.

«Это не приведет к росту блокировок»

По словам Дубинина, нововведение никак дополнительно не отразится на россиянах.

«Заблокировать нелегальные операции банк может и сейчас — для предотвращения мошенничества или операций в серой зоне, направленных на уклонение от уплаты налогов. Такие системные многократные переводы денег должны вызывать подозрение. Для большинства россиян ничего не изменится», — уверен экс-глава ЦБ.

Шуст также не считает, что усиление контроля приведет к росту блокировок — просто потому, что соответствующие инструменты выявления подозрительной активности используются и сейчас.

«В этом отношении для потребителей мало что поменяется. В зависимости от подхода, который будет выбран в отношении криптовалют, будут зависеть шаги в отношении переводов в пользу криптобирж и обменных пунктов: они могут быть либо полностью запрещены, либо подвергнуты дополнительному контролю. Но говорить о конкретных мерах пока, вероятно, преждевременно», — отметил директор ассоциации.