«Полный цикл операций». В России испытали цифровой рубль

В России провели первые переводы в цифровых рублях. Систему начали тестировать Центральный банк страны (ЦБ) и другие участники рынка. Электронная версия национальной валюты отличается от привычного безналичного расчета. По оценкам экспертов, цифровой рубль способен помочь справиться с нелегальными транзакциями и кражей денег со счетов граждан. Кроме того, у него есть ряд преимуществ в использовании по сравнению с обычными безналичными деньгами.

Первыми в испытании цифрового рубля поучаствовали ВТБ и Промсвязьбанк. Всего в опытную группу должны войти 12 банков: «Ак Барс», Альфа-банк, «Дом.РФ», ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, СКБ-банк, «Союз» и Транскапиталбанк. Не все еще доработали у себя необходимые IT-решения, поэтому пока не участвуют в испытаниях.

«Сейчас три банка из пилотной группы уже подключились к платформе. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений», — сообщил ЦБ.

Во время тестирования системы клиенты смогли через мобильное приложение открыть свой электронный кошелек, где хранятся цифровые рубли, и перевести их другому человеку. У участников испытаний также получилось обменять безналичные рубли со своих счетов на цифровые. ЦБ планирует выпустить прототип цифрового рубля в 2022 году В Центробанке рассчитывают, что смогут получить первый прототип цифрового рубля уже в начале... 09 ноября 21:47

Предполагается, что Банк России совместно с участниками рынка будут в течение 2022 года тестировать различные сценарии и дорабатывать платформу цифрового рубля. В том числе, планируют опробовать операции по оплате товаров и услуг, платежи за госуслуги.

Чем цифровой рубль отличается от безналичных счетов

Цифровым рублем, как обещал ЦБ, можно будет расплачиваться не только онлайн, но и офлайн, когда у владельца нет интернета. А вот безналичными деньгами нельзя платить, если отсутствует подключение к сети.

«Уникальность цифрового рубля состоит в том, что будет обеспечена возможность доступа к своему цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент», — добавляли в ЦБ.

Переводы в цифровых рублях будут бесплатными и доступными в любом регионе страны.

В техническом плане цифровой рубль — это электронный код. Он храниться в специальном отдельном электронном кошельке. Безналичные рубли же хранятся на счете в банке. Введение цифрового рубля «утащит» из банков триллионы рублей Из-за внедрения цифрового рубля российские банки столкнутся с оттоком ликвидности. К концу... 01 ноября 19:34

Эмитентом цифрового рубля является ЦБ. Ответственность за ведение и состояние счетов, операции с записями на них несет коммерческий банк.

Плюсы и минусы создания цифрового рубля

«Платформа цифрового рубля — это новые возможности для граждан, бизнеса и государства», — говорится в сообщении Банка России.

Эксперты центра «Сколково-РЭШ» отмечали, что цифровая валюта поможет государству вытеснить неправомерные транзакции. Использование цифрового рубля снизит риск кражи средств мошенниками.

ЦБ также указал, что внедрение цифрового рубля уменьшит издержки для бизнеса. Кроме того, новый тип валюты создаст возможности для разработки инновационных продуктов и сервисов.

В Банке России считают, что государство получит новый инструмент для целевых выплат и администрирования бюджетных платежей. Эксперты «Сколково-РЭШ» добавляют, что это выгодно и политически, наиболее инновационные центральные банки увеличат свою роль в мировой экономике. «Что выживет – покажет развитие рынка». Вытеснят ли криптовалюту токены и цифровые рубли Некоторые криптовалюты могут быть вытеснены токенами как более надежным инструментом, считает миллиардер... 09 февраля 12:12

В то же время, эксперты предостерегали и о некоторых возможных минусах системы цифрового рубля. Так, ЦБ окажется напрямую вовлечен в рынок финансовых услуг. Из-за этого регулятор может потерять статус независимого участника и подорвать доверие с точки зрения выполнения регуляторной функции, указывали в центре «Сколково-РЭШ».

Став эмитентом цифровой валюты, Центральный банк рискует начать конкурировать с рыночными предложениями финансовых услуг. Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предполагали, что из-за внедрения цифрового рубля российские банки столкнутся с оттоком ликвидности — к концу 2024 года не менее 9 трлн рублей может утечь со счетов граждан и различных компаний. ЦБ придется принимать серьезные меры, чтобы компенсировать банкам эти потери.

Если же россияне не заинтересуются новым предложением, то создание цифрового рубля не окупит себя и повлечет дополнительные траты для Банка России.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что ЦБ не ставит перед собой задачи сделать цифровой рубль самой популярной формой денег.

«У нас нет сверхзадачи сделать его самой востребованной формой денег. Мы считаем, что процесс будет постепенным. Люди будут постепенно пробовать, смотреть какие-то платежи. Если это будет удобнее, будут переключаться, будут держать деньги в трех формах, как сейчас в двух держат», — говорила она.

Банк России не первый регулятор, который заинтересовался внедрением цифровой валюты. Китай уже активно тестирует цифровой юань (Digital Currency Electronic Payment, DCEP) — электронный вариант собственной национальной валюты. Приложение для загрузки цифрового кошелька появилось в Китае около месяца назад, и к кануну Олимпиады-2022 его скачали более 30 миллионов раз.