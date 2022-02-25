Приложения нескольких российских банков удалят из Apple Pay и Google Pay

Клиенты банков, попавших под западные санкции, не смогут расплачиваться в магазинах с помощью сервисов Apple Pay и Google Pay. Картами этих кредитных организаций также нельзя будет оплатить онлайн-покупки во многих зарубежных магазинах. В ЦБ заявили, что все платежные карты российских банков работают и будут продолжать работать на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений.

Сервисы платежа с помощью смартфона Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами банков, попавших под санкции Запада. Это ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк (опорный банк госкорпорации «Ростех»), Промсвязьбанк и банк «Открытие». В Кремле отреагировали на новые американские санкции Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал антироссийские санкции Запада из-за военной... 25 февраля 14:09

«Карты этих банков не смогут использоваться с сервисами ApplePay, GooglePay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России», — разъясняет на своем сайте Банк России.

Клиенты банков также не смогут расплачиваться картами за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.

На всей территории России карты будут работать без ограничений. «Все средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны клиентам в любой момент времени», — заверили в ЦБ.

Как банки реагируют на санкции

Банк «Открытие» уже заявил, что после попадания под санкции изменит условия выдачи ипотеки. В настоящее время он выдает ипотечные кредиты при первоначальном взносе от 10%, под 9,9% годовых.

«Открытие» продолжает выдавать ипотечные и другие виды кредитов в обычном режиме. При этом мы внимательно следим за развитием ситуации на рынке и в ближайшее время планируем изменение ценовых условий по ипотеке», — рассказали в кредитной организации.

Совкомбанк сообщил, что не будет осуществлять переводы через платежные системы Western Union и «Золотая корона». Он также временно приостанавливает выдачу ипотечных кредитов из-за неопределенности на российском рынке.

«Совкомбанк принял решение о приостановлении выдачи ипотечных кредитов в связи с существенной неопределенностью на российском рынке. Банк временно не будет выдавать ипотечные кредиты на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынках, а также на покупку коммерческой недвижимости», — заявили ТАСС в пресс-службе Совкомбанка.

Также банк приостановит программы рефинансирования ипотечных кредитов.

«Для заемщиков банка, уже оформивших ипотечный кредит в Совкомбанке, условия по ипотечным кредитным договорам, в том числе процентная ставка, не меняются», — добавили в кредитной организации.

Кроме того, Совкомбанк рекомендовал клиентам - юридическим лицам «для минимизации рисков в сложившейся обстановке» временно воздержаться от проведения любых операций в долларах и евро. При проведении расчетов в других валютах рекомендовано исключить участие финансовых учреждений и лиц, находящихся на территории США, Великобритании и стран Евросоюза.

В Новикомбанке уверены, что санкции не отразятся на их деятельности. В портфеле банка превалируют «заемщики, устойчивые к шоковым явлениям в экономике». Практически все клиенты банка - держатели карт платежной системы «Мир».

Apple и GooglePlay еще вчера удалили приложения Промсвязьбанка из-за санкций. «Установленные приложения банка на смартфонах Apple продолжают работать в стандартном режиме, клиентам доступен полный функционал. В случае если приложение «ПСБ» на телефонах с операционной системой iOS не установлено, клиент может воспользоваться интернет-банком», — сообщил банк.

«Банковское сообщество готово к различным сценариям»

США, ЕС и Великобритания ввели санкции против российских банков и компаний после того, как Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и начала военную спецоперацию на Украине.

Российские банки 25 февраля обратились с совместным заявлением к клиентам. Они подчеркнули, что обеспечивают бесперебойную работу финансового рынка. Соответствующий релиз имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

«Вчера многие клиенты прочитали новости о включении крупнейших российских банков в санкционные списки и были обеспокоены. Мы считаем важным обратить внимание, что каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает все необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно. Банковское сообщество готово к различным сценариям», — говорится в обращении.

Кредитные организации координируют свою деятельность и работают совместно с Центробанком.