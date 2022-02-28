Новые кредитные каникулы: как будет работать решение ЦБ

На фоне санкций ЦБ объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса: вводятся новые кредитные каникулы до 31 декабря 2022 года. Чтобы их получить, нужно обратиться в банк. По словам банкиров и взыскателей долгов, решение абсолютно правильное и позволит поддержать клиентов в текущих условиях. Эксперты также считают, что каникулы могут продлить.

ЦБ объявил послабления по кредитам из-за санкций. Для граждан и бизнеса вводятся новые кредитные каникулы. Банкам рекомендовано реструктурировать долг заемщиков, не назначать пени и штрафы, если финансовое положение заемщика ухудшилось из-за санкций.

«Срок действия меры – 31 декабря 2022 года», — следует из сообщения Банка России.

Источник, близкий к ЦБ, уточнил, что новые кредитные каникулы будут введены по кредитам граждан и по ссудам компаний. «И по кредитам физлицам, и по корпоративным кредитам», — сказал он.

Собеседник «Газеты.Ru» не уточнил, сколько заемщиков в моменте могут воспользоваться новым механизмом. Каких-то ограничений ЦБ в своем сообщении не сформулировал.

Триллионная поддержка

ЦБ вводил кредитные каникулы во время пандемии коронавируса. Они действовали с 20 марта 2020 года по 30 сентября 2021-го и с 1 ноября по 31 декабря 2021 года. Каникулы предусматривают отсрочку платежей заемщика или изменение условий по кредитному договору – например, снижение размера платежей по кредиту. Для получения кредитных каникул нужно обратиться в банк и написать соответствующее заявление. Второй вариант – отправить заявление заказным письмом.

«Всего за время действия рекомендаций Банка России по реструктуризации в банки поступило 4,1 млн обращений об изменении кредитного договора от граждан. Фактически проведена реструктуризация 2,2 млн кредитных договоров на общую сумму 1,047 трлн рублей. За это же время компании малого и среднего бизнеса направили в банки 227,6 тысячи заявок на изменение условий кредитных договоров. Фактически проведено 110,1 тыс. реструктуризаций на сумму 1,045 трлн рублей», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ЦБ.

«У банков есть опыт поддержки в кризисы»

«Мера ЦБ абсолютно правильная. У российских банков богатый и успешный опыт поддержки клиентов в кризисные периоды. При оперативной и многоплановой поддержке Банка России, которую он демонстрирует сегодня, можно с уверенностью сказать: финансовая система достойно справится и с текущей ситуацией», — считает председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

По словам эксперта, каникулы в большинстве случаев помогают восстановить платежеспособность заемщика за два-три месяца.

Президент Национальной профессиональной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев назвал меру ожидаемой.

«Сейчас эта рекомендация касается всех банков. Достаточно тяжело дать прогноз, сколько заемщиков будут нуждаться в помощи. Мы не знаем, как долго продлится ситуация и какие последствия будет иметь», — отметил Мехтиев.

Не можешь платить — звони в банк

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст отметил, что такие меры типичны для периодов экономической нестабильности.

«Цель — не загонять клиентов, которые не могут выплачивать кредиты, в кредитную яму. Но сейчас ситуация немного отличается. Например, не вполне понятно, как банки будут определять, насколько невыплаты по кредиту обусловлены именно санкциями. Сейчас санкции фактически влияют на многие сферы экономики. Значит в той или иной мере затрагивают почти всех заемщиков. Реструктуризация также требует понимания, когда заемщик сможет восстановить свое финансовое положение. Сейчас ситуация меняется так быстро, что спрогнозировать это трудно», — пояснил Шуст.

По его словам, кредитные каникулы будут полезны для граждан и бизнеса.

«Всем заемщикам, которые ощущают, что не могут или в ближайшее время не смогут платить по кредиту, целесообразно связаться с банком. Там предложат либо кредитные каникулы, либо реструктуризацию, либо иное решение. Оно будет в каждом случае индивидуальным. Не следует тянуть с этим до последнего момента. Банкам невыгодно, чтобы заемщики уходили в банкротство. Поэтому в обоснованных случаях они будут склонны идти навстречу», — уверен Шуст.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин считает, что мера может затронуть достаточно широкий спектр заемщиков.

«Влияние санкций имеет долгосрочной характер и затрагивает прямо или косвенное существенное число отраслей. В первую очередь, послабления могут коснуться кредитов авиаперевозчикам, туроператорам, лизинговым компаниям с большим портфелем авиализинга, предприятиям сферы микроэлектроники. В более долгосрочной перспективе, в связи с ожидаемым падением спроса на ипотеку, — девелоперам», — считает Доронкин.

Аналитик Национального рейтингового агентства Наталья Богомолова не исключила, что ЦБ может принять решение о целесообразности продления каникул и после 31 декабря 2022 года.

В течение 2020 года во многих странах были приняты самые различные программы поддержки заемщиков (как граждан, так и компаний). В частности, кредитные каникулы действуют в США, Италии, Белоруссии, Казахстане и на Украине.

Ранее США в ответ на военную операцию России на Украине ввели санкции против ВТБ, «Открытия», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. Они фактически изолированы от долларовой системы: их счета и активы в американской валюте заблокированы. Картами этих пяти банков нельзя расплатиться с помощью Apple Pay и Google Pay.

Ограничения против Сбербанка более мягкие. Активы банка в юрисдикции США не замораживаются. Финансовым институтам дается 30 дней, чтобы закрыть любые корсчета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с участием банка или его «дочек».

Ограничения против Газпромбанка, РСХБ, Альфа-банка и Московского кредитного банка действуют на предоставление финансирования и других операций с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней. Также — с размещением новых акций.

27 февраля Евросоюз заявил об отключении части российских банков от системы межбанковских платежей SWIFT. За это выступили США, Великобритания и Канада. К решению позже присоединилась Япония.

Британский минфин объявил о введении санкций против Центробанка РФ. Лондон намерен запретить транзакции, связанные с ЦБ, ФНБ и российским Минфином.