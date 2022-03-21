«Дорогое удовольствие». Во сколько Германии обойдется отказ от российского газа

Договоренности с Катаром не помогут Германии полностью избавиться от российского газа, считают эксперты. Москва ежегодно отправляет Берлину 50-60 млрд кубометров газа, Доха может заместить лишь 16-17 млрд кубов. Кроме того, чтобы принять катарский сжиженный природный газ, немецким властям придется построить не меньше двух терминалов, каждый из которых обойдется в сумму до $10 млрд.

Новые газовые договоренности

Германия и Катар заключили соглашение о поставках сжиженного природного топлива (СПГ). Решение было принято в ходе визита министра экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека в Катар, сообщило немецкое издание Die Welt.

Данных об объемах и времени поставок катарского СПГ в Германию не приводится. Однако Хабек заявил, что речи о полном отказе от российского газа не идет. По его словам, Берлин хочет частично диверсифицировать топливные поставки.

Неравные силы

До начала военной спецоперации на Украине Россия обеспечивала более половины потребления газа в Германии — около 50-60 млрд кубометров. До 2026 года Катар может увеличить поставки СПГ в Европу на 16-17 млрд кубов, объясняли ранее «Газете.Ru» в Институте энергетики и финансов.

Для получения этих объемов Европе сначала нужно выиграть ценовую конкуренцию с премиальными азиатскими рынками. Сделать это на долгосрочной основе будет крайне сложно, предположил в разговоре с «Газетой.Ru» старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. «Есть куда расти». Заменит ли Азия нефтяные рынки ЕС и США После нефтяного эмбарго США и Канады Россия, с большой долей вероятности, перенаправит сырьевые объемы... 19 марта 09:06

Что более важно, в Германии для приема катарского СПГ нет ни одного терминала, подчеркнул он. Строительство двух площадок пока только планируется. На их возведение понадобится большое количество времени.

«Это слишком дорогое удовольствие. Даже двух стационарных больших терминалов, рассчитанных на 10 млрд в год, Германии не хватит для частичной диверсификации поставок. Каждая из таких площадок обойдется стране в $8-10 млрд», — сказал эксперт.

С ним не согласился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. По его словам, возведение малотоннажных СПГ-терминалов обойдется Берлину гораздо дешевле.

«Строительство крупного СПГ-терминала может доходить до $1 млрд. Немецкие власти пока заявили две площадки, но на их финансирование не выделили ни цента. Не произведены подготовительные работы. Даже проектная документация отсутствует. Вся эта история может затянуться на годы», — резюмировал Юшков.

Цена вопроса

Если Катар увеличит поставки СПГ Германии уже в этом году, транспортировать топливо Берлину придется из терминалов соседних стран – Бельгии, Польши, Нидерландов или Франции. Однако большой вопрос — захотят ли эти государства делиться объемами с ФРГ, отметил Кондратьев. «К этому шло давно». Что будет с европейской промышленностью без российской стали Запрет на импорт стали и железа из России обойдется Евросоюзу в €3,3 млрд. Ключевыми... 16 марта 20:06

По его мнению, главной проблемой в энергетическом взаимодействии с Катаром станет биржевая цена сжиженного газа. Большая часть долгосрочных газовых контрактов Дохи заключена с азиатскими странами. Европе, с большой долей вероятности, придется закупать топливо с учетом рыночных котировок.

«Регазификация СПГ из Бельгии или Нидерландов не будет стоить дорого для Германии. Но закупка сжиженного топлива традиционно затратнее трубопроводного газа, цены на который и без того остаются очень высокими — $1,1-1,2 тыс. за тысячу кубов», — объяснил аналитик.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов напомнил, что еще недавно на бирже Германии стоимость тысячи кубов СПГ доходила до $1,9-2 тыс.

Дополнительной сложностью для Берлина может стать недоступность топливных мощностей европейских терминалов, заточенных под внутренние нужды стран, добавил Кондратьев.

Замглавы ФНЭБ Алексей Гривач указал, что у Германии заключены долгосрочные контракты с Россией на поставки трубопроводного газа. Пока только одна, пусть и крупнейшая энергетическая компания Германии E.ON отказалась от закупок российского топлива. «Момент истины для США». Кто поможет Евросоюзу снизить цены на бензин и еду Нефтяное эмбарго США на ввоз российских нефтепродуктов ударило не только по рядовым американцам, но... 14 марта 21:31

«У нас с немецкими фирмами действуют долгосрочные контракты до 2030 года и позже. Конкурентоспособность немецкой экономики во многом обеспечивалась надежной и доступной российской энергией. Прежде всего, природным газом. Все это будет потеряно на многие годы, если не навсегда», — резюмировал эксперт.

Чего ждать рядовым немцам

Согласно оценке сравнительного портала Verivox, в день начала военной спецоперации на Украине немецкая семья из трех человек в среднем платила почти €5,5 тыс. (€5454) в год за электричество, отопление и топливо.

В середине марта уровень затрат вырос почти на €1,5 тыс. (€1492). За три недели увеличение составило 27%.

Юшков предупредил, что в дальнейшем ситуация с тарифами может ухудшиться, расходы домохозяйств на электричество могут вырасти еще в два-три раза. Несколько лет назад эту проблему почувствовали граждане Польши и Литвы, власти которых также захотели ослабить топливную зависимость от России с помощью катарского СПГ.

«Результатом стало кратное увеличение тарифов на электроэнергию. Примерно то же будет ожидать и Германию. После строительства СПГ-терминалов разница в стоимости российского трубопроводного газа и СПГ отличалась там примерно вдвое», — отметил аналитик. Запад намерен обойтись без нефти и газа из России. Почему это не получится Илон Маск заявил, что заменить экспорт российских углеводородов нечем. Поэтому миру следует прямо сейчас... 05 марта 19:22

В 2016 году из-за особенностей контрактных обязательств по приему катарского СПГ в Польше произошел скандал, добавил эксперт.

«Поляки не успели достроить терминал в Свиноуйсце к моменту, когда по контракту начались поставки катарского топлива. В итоге в Дохе решили распродать этот газ на азиатских рынках по заниженным ценам, а Варшаву заставили компенсировать разницу. Германии стоит взять себе этот пункт на заметку, чтобы не остаться в дураках», — сказал Юшков.

Кондратьев оказался менее категоричен в оценке роста тарифов на электроэнергию для немецких граждан. Тем не менее дальнейшего увеличения расходов рядовым домохозяйствам избежать будет сложно.

«В случае сокращения газовых поставок из России рост тарифов до конца года может составить несколько десятков процентов. Та же Бельгия отложила на 10 лет вывод атомных мощностей. Германия может пойти по схожему пути, например, с угольной генерацией. Я бы не исключал даже перезапуска АЭС – на столе у немецкого правительства сейчас могут оказаться самые разные опции», — заключил эксперт.