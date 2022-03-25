«Нужны 100 энергоблоков и €1 трлн». Сможет ли Европа заменить российский газ атомной энергией

В ближайшие 10-15 лет Европа не сможет заместить импорт российских энергоносителей увеличением атомной генерации. Для этого у ЕС нет ни ресурсов, ни денег, считают эксперты. Для полной атомной диверсификации Евросоюзу потребуется строительство как минимум 40 энергоблоков АЭС и почти €1 трлн. Помочь снизить тарифы на электроэнергию помогло увеличение сроков службы существующих АЭС — или новая схема контрактов с «Газпромом». В противном случае цены на отопление домов еще долгое время останутся на уровне €200-300 за МВтч.

Атомный переход

На фоне нефтегазового противостояния западных стран и России одним из решений кризисного положения для Евросоюза стала бы атомная диверсификация. Ряд стран ЕС могли бы в ближайшие месяцы пересмотреть свои энергетические стратегии в пользу увеличения выработки генерации на местных АЭС. Однако для этого у европейских стран нет на это ни денег, ни времени, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Хороший пример своим соседям подала Бельгия, частично отказавшаяся от планов по выводу из эксплуатации семи энергоблоков АЭС. Выработку электроэнергии на двух из них продлили на 10 лет. Но Брюссель в этом плане скорее можно считать исключением. В той же Германии в январе 2022 года закрыли три из шести последних АЭС», — указал аналитик. Газ на соседнем острове. Может ли Япония выйти из проекта «Сахалин-2» Несмотря на уход ряда энергетических компаний Евросоюза и США с российского рынка, японские... 22 марта 16:22

С ним согласен старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Максимум, что могут сделать Британия, Швеция, Франция и другие «атомные локомотивы ЕС» — последовать примеру Бельгии.

«Строительство одного энергоблока АЭС по технологиям французской Orana занимает в среднем 10-15 лет. Стоимость блока сейчас начинается от €10 млрд. Для полного отказа от импорта электроэнергии и газа из России Европе понадобятся как минимум 40-100 новых блоков и почти €1 трлн инвестиций», — объяснил эксперт.

По его словам, подобная энерго-диверсификация будет стоить европейцам как две атомные программы Франции в 1970-80-е годы. Затраты Парижа на развитие генерации АЭС в то время оценивались примерно в €400 млрд, заключил Кондратьев.

Что будет с тарифами

Если ряд стран ЕС последуют примеру Бельгии, продлив выработку атомной генерации, себестоимость производства электроэнергии все равно останется высокой. Решить проблему роста тарифов на отопление домов для рядовых европейцев помог бы более взвешенный баланс между угольной, газовой, атомной и солнечной генерациями, отметил Кондратьев.

«За последние месяцы тарифы на электроэнергию в странах Западной Европы были на уровне €200-300 за мегаватт-час (МВтч). Увеличение сроков эксплуатации атомных энергоблоков на 10 лет снизит стоимость электроэнергии для граждан ЕС до €100 за МВтч», — объяснил эксперт. «Дорогое удовольствие». Во сколько Германии обойдется отказ от российского газа Договоренности с Катаром не помогут Германии полностью избавиться от российского газа, считают эксперты... 21 марта 17:03

С ним согласился Фролов. Он также считает, что не стоит ставить крест на поставках российского газа в Европу.

«Голословный отказ от оплаты за российский газ в рублях со стороны политического бомонда ЕС вовсе не означает неизбежный срыв контрактов европейцев с «Газпромом». Соглашения заключаются не с главой Еврокомиссии, а между частными компаниями. У европейской бюрократии попросту нет на них эффективных рычагов давления», — уверен аналитик.

Выход из энергокризиса

Снизить тарифы на электроэнергию для европейских граждан помогла бы новая схема газовых контрактов с Россией. Фролов предположил, что уже в ближайшие месяцы «Газпром» подпишет с рядом европейских контрагентов дополнительные соглашения.

Новая схема поставок российского газа станет выгодной как для монополиста, так и для европейских контрагентов, добавил он. Москва сможет укрепить курс рубля, а ЕС — получить весомые скидки на топливо. «Момент истины для США». Кто поможет Евросоюзу снизить цены на бензин и еду Нефтяное эмбарго США на ввоз российских нефтепродуктов ударило не только по рядовым американцам, но... 14 марта 21:31

«В январе 2022 года средняя цена поставок российского газа в Европу составляла примерно $800 за тысячу кубометров. Перевод оплаты в рубли, безусловно, станет нарушением контрактных обязательств. С другой стороны, ни что не мешает «Газпрому» снизить стоимость топлива на треть — до $500-600», — отметил эксперт.

Благодаря подобной схеме европейцы оставят за газом статус «переходного топлива», а волатильность рубля заметно снизится, заявил Фролов.

«За последний месяц рубль упал на 20-30%. Массовой использование национальной валюты в международных расчетах не позволит повториться негативной тенденции. Кроме того, рублевая выручка «Газпрома» в 2022 году может благодаря этому увеличиться в 1,5-2 раза по сравнению с 2021-м», — заключил аналитик.