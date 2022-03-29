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Бизнес

Сахарный сговор: ФАС выясняет, кто стоял за подорожанием «белого золота»

Против крупнейшего производителя сахара в России завели антимонопольное дело

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Александр Рюмин/ТАСС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что крупнейший производитель сахара в России — компания «Продимекс» во время последнего ажиотажа пыталась спровоцировать скачок цен на сахар в магазинах. Для этого «Продимекс» незаконно координировал работу торговых сетей. Ранее ФАС обнаружила признаки картельного сговора с участием «Пятерочки» и «Магнита». Во время неожиданной проверки служба выяснила, что на их складах сахар есть, а в магазинах тем временем пустые полки. Ретейлеры в ответ утверждают, что не пытались искусственно создать дефицит в магазинах, просто их машины не успевали подвозить новые партии сахара.

ФАС завела дело против производителя сахара «Продимекс» по признаку нарушения антимонопольного законодательства по ч. 5 ст. 11 Закона о защите конкуренции.

«Служба подозревает ООО «Продимекс» в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар», — указала ФАС.

Факты насчет незаконной деятельности «Продимекса» вскрылись во время внеплановых антикартельных проверок, которые ФАС проводит с середины марта против крупнейших производителей сахара. В частности, доказательства были получены при «анализе документов». Если вина компании будет доказана, ей грозит штраф.

По данным «РБК Компании», основной владелец холдинга — Игорь Худокормов. В рейтинге крупнейших компаний России «РБК 500» 2021 года «Продимекс» занял 280-е место с выручкой 49 млрд руб.

Расследование ФАС вокруг сахара

Первый вице-премьер Андрей Белоусов 15 марта поручил ФАС, Минсельхозу, Минпромторгу и Федеральной налоговой службе (ФНС) разобраться со скачком цен на сахарный песок. По данным Росстата, с 5 по 11 марта этот продукт в рознице подорожал на 12,8%. За последние два года сахарный песок никогда еще так не дорожал за одну неделю.

«Задача — выявить звено в единой цепочке поставок, на котором происходит значительное завышение цен на сахарный песок, и принять меры, а не ввести госрегулирование», — пояснил Белоусов.

Позже, 17 марта стало известно, что некоторые отечественные сахарные заводы начали переходить на цены в долларах. Производителям продуктов («пищевикам») они предложили закупать сахар в рублях, но по курсу валют, который будет актуален на дату отгрузки продукции. При этом производители пригрозили, что остановят отгрузки, если пищевики не пересмотрят условия в течение максимум двух суток.

В тот же день, 17 марта, ФАС объявила о начале проверок «цепочки поставки сахара для граждан». Проконтролировать обещали не только действия производителей и торговых сетей, но и посредников.

«Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями», — отметила служба.

Тем временем сахар на фоне невиданного спроса продолжал дорожать. По данным Росстата, с 12 по 18 марта в среднем по стране его розничная стоимость выросла на 13,8%. В некоторых регионах Росстат зафиксировал рост цен до 37,1%. Всего с начала марта сахарный песок на тот момент подорожал уже на 30,8%.

Минсельхоз также заметил, что производители сахара начали поднимать цены. Ведомство сообщило 28 марта, что за неделю производители повысили цены на 13,2%, до 60,33 рубля за килограмм.

ФАС 24 марта сообщила, что выявила признаки картельного сговора при проверке воронежских филиалов торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит».

«При этом в период с 9 по 21 марта 2022 года в магазинах фиксировалось его отсутствие в продаже», — подчеркнула ФАС.

Таким образом, по мнению ФАС, компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос. Участникам сговора пригрозили оборотными штрафами. Служба завела против них антимонопольное дело.

X5 Retali Group («Пятерочка», «Перекресток») и «Магнит» в ответ заявили, что регулярно привозят сахар в свои магазины. Но из-за того, что его слишком быстро разбирают, полки какое-то время могут пустовать.

«Процесс транспортировки простой: сахар поступает на РЦ (распределительный центр) в больших фурах, перегружается на отдельные паллеты для каждого магазина и развозится по ним небольшими машинами. В магазинах действительно есть ажиотажный спрос. Привезенные [в магазин] паллеты очень быстро разбирают, и, действительно, есть периоды до приезда следующей машины, когда сахара на полке может не быть. Прямой «сахаропровод» от РЦ (распределительного центра) в магазины в нашем процессе не предусмотрен», — подчеркнули в X5 Group.

Пресс-служба «Магнит», в свою очередь, отметила, что сейчас сеть по согласованию с ФАС продает сахар «с минимальной наценкой, не покрывающей даже расходы на его транспортировку». Поэтому, считает пресс-служба, странно обвинять «Магнит» в том что, он сам же старается создать ажиотаж вокруг сахара.

Помимо «Магнита», «Пятерочки» и «Продимекса» ФАС завела антимонопольные дела против оптовых поставщиков сахара в Кемеровской области и двух сахарных заводов в Краснодарском крае. Все они начали продавать сахар по завышенным ценам. Например, ООО «Павловский сахарный завод» и ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий» повысили оптово-отпускные цены на сахар более чем на 30% – до 68,30 рублей за килограмм. В то же время себестоимость сахара не менялась и составляла 28,66 рублей за килограмм.

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